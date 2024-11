Nextensa: Q3 RESULTATEN 2024

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 14 november 2024, 17u40

Q3 RESULTATEN 2024

HIGHLIGHTS

VASTGOEDBELEGGINGEN

De huurinkomsten liggen € 750K hoger dan in het derde kwartaal van 2023 ondanks de strategische desinvesteringen van Hygge en Foetz in 2024.

Realisatie van een like-for-like-huurgroei op de volledige portefeuille van +2,94% in het derde kwartaal van 2024 in vergelijking met 2023.

Daling van de vastgoedkosten met 15% (€ 1,5 M) door een hogere bezettingsgraad en de voornoemde desinvesteringen.

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

Het resultaat uit de ontwikkelingsprojecten ligt € 0,6 M hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tour & Taxis: 82% van de appartementen van de tweede fase van het residentiële project Park Lane zijn reeds verkocht of gereserveerd. Het eerste van de 11 residentiële gebouwen werd in oktober 2024 opgeleverd.

Cloche d’Or: beperkte residentiële verkopen in 2024 in lijn met de markt, wat zich vertaalt in een lagere contributie in vergelijking met vorig jaar.

Realisatie van verkoop van gronden (1,76 ha) gelegen in het projectgebied ‘Groot Molenveld’ in Edegem met een meerwaarde van € 2,7 M.

HET NETTO-RESULTAAT

Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 20,9 M of € 2,07 per dividendgerechtigd aandeel.

OVER NEXTENSA

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2024 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442 M (waarde 30/09/2024).

VOOR MEER INFORMATIE

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915

(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Bijlage