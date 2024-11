TOUAX : Progression du niveau d’activité à fin septembre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 14 novembre 2024 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Progression du niveau d’activité à fin septembre

Volume d’affaires de 121,5 millions d’euros sur 9 mois (+ 4,3 %) 1

Hausse des ventes de matériels (+3,9 millions d’euros, + 9,2 %)

Progression de l’activité de gestion (+2,7 millions d’euros ; + 39,3 %)

Le total des produits retraités des activités2 à la fin du 3e trimestre 2024 s’élève à 121,5 millions d’euros (121,7 millions d’euros à devises et périmètre constants3), contre 116,5 millions d’euros à la même période en 2023, en progression de +5,0 millions d’euros, porté par les ventes de matériels détenus en propre et les commissions de syndication.

Produits retraités des activités T1 2024



T2 2024



T3 2024



9 mois 2024



T1 2023



T2 2023



T3 2023



9 mois 2023



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 18 108 17 524 55 013 17 139 17 510 17 412 52 061 2 952 Prestations annexes 3 021 3 939 3 083 10 043 5 031 4 270 5 299 14 600 -4 557 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 15 898 18 806 46 917 13 053 16 895 13 024 42 972 3 945 Total Activité en propriété 34 615 37 945 39 413 111 973 35 223 38 675 35 735 109 633 2 340 Total Activité de gestion 1 765 6 096 1 683 9 544 1 882 3 272 1 696 6 850 2 694 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 5 -1 4 1 1 -1 1 3 Total Autres 0 5 -1 4 1 1 -1 1 3 Total Produits retraités des activités 36 380 44 046 41 095 121 521 37 106 41 948 37 430 116 484 5 037

Les activités en propriété s’élèvent à 112,0 millions d’euros sur 9 mois dont :

55,0 millions d’euros pour le chiffre d’affaires locatif, en hausse de +3,0 millions d’euros.

10,0 millions d’euros pour les prestations annexes, en baisse de -4,6 millions d’euros, principalement sur les activités Wagons de Fret et Barges Fluviales.

46,9 millions d’euros pour les ventes de matériels détenus en propre, en hausse de +3,9 millions d’euros illustrant les bonnes performances des divisions Conteneurs et Constructions Modulaires.





Les activités en gestion enregistrent 9,5 millions d’euros de revenus. Avec un rythme soutenu d’opérations, les commissions de syndication augmentent dans les activités Conteneurs, Wagons de Fret et Barges Fluviales pour +4,6 millions d’euros au total. Cette variation est partiellement altérée par la baisse de -1,9 million d’euros des ventes de conteneurs d’occasion appartenant aux investisseurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

L’activité Wagons de Fret reste stable à 43,0 millions d’euros (+1,0 %) sur 9 mois :

L’activité en propriété est stable à 40,8 millions d’euros : la hausse du chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (+1,7 million d’euros, +5,0 %) et des ventes de matériels détenus en propre (+0,3 million d’euros) permettent d’absorber la baisse de -2,1 millions d’euros sur les prestations annexes générée par un moindre volume sur les contrats de maintenance.





Le taux d’utilisation moyen est en recul de -2,5 points à 86,2 % sur les 9 premiers mois de 2024 comparé à la même période en 2023.

Grâce aux syndications du premier semestre 2024, l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de +0,5 million d’euros, avec un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros à fin septembre 2024.





L’activité Barges Fluviales est en léger recul à 11,0 millions d’euros (-0,5 million d’euros) sur la période. L’activité locative enregistre un repli de -2,2 millions d’euros, impactée par la baisse des prestations annexes liées à l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (induisant aussi une diminution des dépenses opérationnelles d’un montant quasi similaire). À l’inverse, l’activité de gestion est en hausse de +1,7 million d’euros.

L’activité Conteneurs affiche une hausse de 2,4 millions d’euros (+4,8 %) par rapport à la même période en 2023. Alors que le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre augmente de +1,4 million d’euros profitant des nouveaux investissements et d’une hausse des taux d’utilisation moyens (+2,0 points comparés aux 9 premiers mois de 2023, à 96,8 % à fin septembre 2024), les prestations annexes (pick-up charges) sont en recul de -0,5 million d’euros. Les ventes de matériels détenus en propre sont en hausse +1,0 million d’euros sur la période (essentiellement liées à l’activité de négoce de conteneurs neufs), passant de 30,2 millions d’euros à 31,2 millions d’euros.

L’activité de gestion pour compte de tiers progresse de +0,5 million d’euros à 5,6 millions d’euros, avec un mix de commissions de syndication en hausse et de commissions sur les ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs en recul (baisse de la disponibilité à la vente, conséquence de taux d’utilisation moyens élevés, et effet de comparaison défavorable avec une transaction significative réalisée en juin 2023).

Les revenus de l’activité Constructions Modulaires présentés dans la ligne « divers » continuent de progresser en 2024, pour s’élever à 15,1 millions d’euros sur 9 mois, en forte progression par rapport à 2023 (+2,7 millions d’euros, + 21,3 %), portés par les besoins en constructions rapides et bas carbone.

Produits retraités des activités T1 2024



T2 2024



T3 2024



9 mois 2024



T1 2023



T2 2023



T3 2023



9 mois 2023



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 12 234 12 125 11 978 36 337 11 124 11 615 11 857 34 596 1 741 Prestations annexes 1 137 1 555 1 203 3 895 1 938 1 937 2 082 5 957 -2 062 Ventes de matériels détenus en propre 136 332 143 611 76 132 133 341 270 Total Activité en propriété 13 507 14 012 13 324 40 843 13 138 13 684 14 072 40 894 -51 Total Activité de gestion 746 882 542 2 170 538 553 586 1 677 493 Total Wagons de Fret 14 253 14 894 13 866 43 013 13 676 14 237 14 658 42 571 442 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 749 1 908 1 824 5 481 1 878 1 886 1 880 5 644 -163 Prestations annexes 1 196 1 311 1 282 3 789 2 072 1 629 2 090 5 791 -2 002 Ventes de matériels détenus en propre 1 0 0 1 0 5 0 5 -4 Total Activité en propriété 2 946 3 219 3 106 9 271 3 950 3 520 3 970 11 440 -2 169 Total Activité de gestion 32 1 674 55 1 761 11 14 20 45 1 716 Total Barges Fluviales 2 978 4 893 3 161 11 032 3 961 3 534 3 990 11 485 -453 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 393 4 072 3 717 13 182 4 133 4 004 3 671 11 808 1 374 Prestations annexes 688 1 073 598 2 359 1 021 704 1 127 2 852 -493 Ventes de matériels détenus en propre 8 955 9 365 12 861 31 181 10 211 10 949 8 994 30 154 1 027 Total Activité en propriété 15 036 14 510 17 176 46 722 15 365 15 657 13 792 44 814 1 908 Total Activité de gestion 987 3 540 1 086 5 613 1 333 2 705 1 090 5 128 485 Total Conteneurs 16 023 18 050 18 262 52 335 16 698 18 362 14 882 49 942 2 393 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 3 5 13 4 5 4 13 0 Ventes de matériels détenus en propre 3 121 6 201 5 802 15 124 2 766 5 809 3 897 12 472 2 652 Total Activité en propriété 3 126 6 204 5 807 15 137 2 770 5 814 3 901 12 485 2 652 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 5 -1 4 1 1 -1 1 3 Total Autres 0 5 -1 4 1 1 -1 1 3 Total Divers & éliminations 3 126 6 209 5 806 15 141 2 771 5 815 3 900 12 486 2 655 Total Produits retraités des activités 36 380 44 046 41 095 121 521 37 106 41 948 37 430 116 484 5 037

PERSPECTIVES

Les taux moyens d’utilisation sur les 9 premiers mois de 2024 (86,2 % pour les wagons de fret, 97,5 % pour les barges fluviales et 96,8 % pour les conteneurs) confirment la récurrence du modèle d’affaires de TOUAX et la bonne résistance des économies sur lesquels nous sommes présents.

La croissance de l’ensemble des activités est attendue en hausse sauf en Europe qui est marquée par le ralentissement de ses activités manufacturières notamment en Allemagne.

Les activités de gestion pour compte de tiers continuent de se développer portées par l’intérêt des investisseurs pour les stratégies d’investissement locatif dans les actifs réels liés aux infrastructures et aux transports durables.

Grâce à son expertise en transport intermodal, ferroviaire et fluvial, TOUAX est un acteur clé des transports bas carbone, et continue à renforcer ses engagements en Responsabilité Sociale et Environnementale pour une économie décarbonée.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

20 mars 2025 : Communiqué de Presse sur les résultats annuels 2024 (français / anglais)





20 mars 2025 : Présentation des résultats annuels 2024 à Paris (en français)





21 mars 2025 : Présentation des résultats annuels 2024 (visioconférence en anglais)





12 juin 2025 : Assemblée Générale des actionnaires





Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 22 +33 1 46 96 18 00

ANNEXE : Présentation Comptable des Produits d’activités

Produits des activités T1 2024



T2 2024



T3 2024



9 mois 2024



T1 2023



T2 2023



T3 2023



9 mois 2023



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 18 108 17 524 55 013 17 139 17 510 17 412 52 061 Prestations annexes 3 644 4 522 3 884 12 050 6 436 5 201 6 236 17 873 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 15 898 18 806 46 917 13 053 16 895 13 024 42 972 Total Activité en propriété 35 238 38 528 40 214 113 980 36 628 39 606 36 672 112 906 Total Activité de gestion 9 887 13 631 9 213 32 731 10 718 12 053 9 937 32 708 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 5 -1 4 1 1 0 1 Total Autres 0 5 -1 4 1 1 0 1 Total Produits des activités 45 125 52 164 49 426 146 715 47 347 51 660 46 609 145 615

Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités 9M 2024 Retraitement



9M 2024 9M 2023 Retraitement



9M 2023 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 55 013 55 013 52 061 52 061 Prestations annexes 12 050 -2 007 10 043 17 873 -3 273 14 600 Ventes de matériels détenus en propre 46 917 46 917 42 972 42 972 Total activité en propriété 113 980 -2 007 111 973 112 906 -3 273 109 633 Total activité de gestion 32 731 -23 187 9 544 32 708 -25 858 6 850 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 4 4 1 1 Total Autres 4 0 4 1 0 1 Total Produits des activités 146 715 -25 194 121 521 145 615 -29 131 116 484





1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités

2 Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent. Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

3 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 30 septembre 2023

Pièce jointe