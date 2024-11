CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 14. MARRASKUUTA 2024 KLO 19.00

Sisäpiiritieto: Cargotec myy MacGregor-liiketoiminnan Tritonin hallinnoimille rahastoille 480 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla tukeakseen Hiabin tulevaa kasvua

Cargotec Oyj (“Cargotec”) on tänään allekirjoittanut sopimuksen MacGregor-liiketoiminta-alueensa (“MacGregor”) myynnistä Tritonin hallinnoimille rahastoille (“Triton”) 480 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla (“Transaktio”) tukeakseen Hiabin tulevaa kasvua.

Muuttumisen itsenäiseksi Hiabiksi arvioidaan toteutuvan 1. huhtikuuta 2025

Cargotecin muutosprojekti, johon kuului Kalmarin listaaminen erillisenä yhtiönä, Hiabin valmisteleminen toimimaan itsenäisenä yhtiönä ja ratkaisun löytäminen MacGregorille, on edistynyt hallituksen vuonna 2023 asettamien suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesta. Arvioituaan eri vaihtoehtoja, Cargotecin hallitus on vakuuttunut, että Transaktio on arvonluonnin näkökulmasta paras mahdollinen vaihtoehto Cargotecin osakkeenomistajille. Transaktion täytäntöönpanon tapahduttua Hiab olisi Cargotecin ainoa liiketoiminta ja voisi toteuttaa strategiaansa itsenäisesti.

MacGregorin myyntiä koskevan sopimuksen allekirjoittamisen myötä Cargotecin hallitus aikoo ehdottaa Cargotecin yhtiökokoukselle, että yhtiön nimi muutettaisiin Cargotecista Hiabiksi. Samanaikaisesti nimenmuutoksen astuessa voimaan, Cargotecin nykyinen toimitusjohtaja, Casimir Lindholm, on ilmoittanut aikomuksestaan jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana menestyksekkäästi toteutetun muutosprojektin jälkeen. Tällöin hallitus nimittäisi Hiabin johtajan, Scott Phillipsin, nykyisestä Cargotecista muodostuvan uudelleen nimetyn yhtiön toimitusjohtajaksi. Cargotec arvioi tällä hetkellä, että nämä toimenpiteet itsenäiseksi Hiabiksi muuttumiseksi voisivat toteutua 1. huhtikuuta 2025. Itsenäisen Hiabin talous- ja rahoitusjohtajana jatkaisi Cargotecin nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka.

Transaktion täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään 1. heinäkuuta 2025

MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Sen liikevaihto vuonna 2023 oli 733 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 33 miljoonaa euroa.

Triton on johtava eurooppalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin. Triton keskittyy sijoittamaan yrityksiin, jotka tarjoavat kriittisiä tavaroita ja palveluita kolmella ydinsektorillaan: liiketoimintapalvelut, teollisuusteknologia ja terveydenhuolto. Tritonilla on aiempaa kokemusta sijoittamisesta merenkulun alalle ja kattava kokemus carve-out-sijoituksissa.

Transaktion velaton kauppahinta on 480 miljoonaa euroa ja Cargotec arvio kirjaavansa sen seurauksena noin 200 miljoonan euron verottoman myyntitappion vuoden 2024 neljännellä vuosineljänneksellä. Myyntitappio kirjataan liikearvon arvonalentumisena vertailtavuuteen vaikuttavissa erissä osana lopetettuja toimintoja. Cargotec arvioi että MacGregorin eriyttämisestä aiheutuvat kokonaiskulut liikearvon arvonalentumisen lisäksi ovat arviolta 25 miljoonaa euroa ja ne kirjataan vertailtavuuteen vaikuttavina erinä osana lopetettuja toimintoja.

Transaktio edellyttää viranomaishyväksyntöjä ja yhteistoimintaelinten kuulemista asianomaisilla lainkäyttöalueilla. Transaktion täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään 1. heinäkuuta 2025. Hiabin kasvun rahoittamisen lisäksi Cargotecin hallitus arvioi osan Transaktiosta saatavista varoista käyttämistä ylimääräisen osingon maksuun.

Liiketoiminnan myynti on jatkoa Cargotecin hallituksen 14. marraskuuta 2022 tekemälle päätökselle siitä että MacGregor ei tulevaisuudessa kuulu Cargotecin portfolioon. Arvonluonnin näkökulmasta ajoitus liiketoiminnasta luopumiselle ei kuitenkaan ollut tuolloin optimaalinen. Cargotec aloitti liiketoiminnan myyntiprosessin toukokuussa 2024, koska MacGregorin suorituskyky ja markkinaolosuhteet olivat parantuneet selvästi.

“Sopimus MacGregorin myynnistä on viimeinen tärkeä merkkipaalu projektissamme, jolla vapautamme omistaja-arvoa eriyttämällä Cargotecin liiketoiminnat itsenäisiksi yhtiöiksi. Kahden vuoden projekti on edistynyt suunnitelmiemme mukaisesti ja on nyt loppusuoralla. Kaupasta saatavat varat vauhdittavat Hiabin innovaatioihin ja yrityskauppoihin pohjautuvia kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia. MacGregorista tulee strateginen liiketoiminta uudelle omistajalleen, joka tulee kehittämään liiketoimintaa ja keskittymään siihen täysillä. Tämä tulee mahdollistamaan liiketoiminnan kasvattamisen ja kannattavuuden parantamisen jatkamisen”, sanoo Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

“MacGregor erottuu insinööriosaamisellaan, laajalla ja kestävällä tuotevalikoimallaan, korkealaatuisilla tuotteillaan sekä vahvalla maineellaan. Triton odottaa innolla yhteistyötä yhtiön ja sen työntekijöiden kanssa jatkaakseen markkinajohtaja-aseman kehittämistä erityisesti vahvistamalla jälkimyynti- ja huoltoliiketoimintaa, jossa näemme suurta potentiaalia. MacGregor on Tritonin tavoitteiden ytimessä sijoittaa markkinajohtajiin, joilla on korkeaa potentiaalia ja vahva kilpailuetu”, sanoo Ilkka Tuominen, Investment Advisory Professional Tritonilta.

MacGregor raportoidaan osana lopetettuja toimintoja

MacGregorin myyntiä koskevan sopimuksen allekirjoittamisen myötä Cargotec raportoi MacGregor-liiketoiminta-alueen osana lopetettuja toimintoja vuoden 2024 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. Cargotec julkaisee päivitetyt taloudelliset tietonsa ennen vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteensa julkaisemista.

Vuoden 2024 näkymät päivitetty

Cargotec arvioi Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 14,0 prosenttia.

Liiketoiminta-alueen vuoden 2024 kannattavuusnäkymät on esitetty vuonna 2023 käytössä olleiden ulkoisen raportoinnin periaatteiden mukaisesti.

Taustaa näkymien päivitykselle

23.10.2024 täsmennettyjä Hiabin näkymiä ei ole muutettu. Koska MacGregor tullaan raportoimaan osana lopetettuja toimintoja, MacGregor-liiketoiminta on poistettu Cargotecin vuoden 2024 näkymistä. Transaktion myötä kirjattavat tappiot eivät vaikuta Cargotecin näkymiin.

Cargotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Laine, strategiajohtaja, puh. 040 515 2525

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Cargotecin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi