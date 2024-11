Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-september 2024

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för januari-september 2024. Bolaget redovisar en försäljning på 612 (3 107) TSEK och ett rörelseresultat på -7 188 (-4 309) TSEK, exklusive avskrivningar (EBITDA) på -7 371 (-3 354) TSEK.



Ulf Rask, tf VD kommenterar; ”Bästa aktieägare,

Jag vill börja med att tacka för förtroendet ni visade genom att delta i höstens företrädesemission. Vi hade naturligtvis hoppats på ett större deltagande men utfallet ger ändå bolaget utrymme att genomföra den lagda strategin, dock i lägre takt.

För bolagets ledning har företrädesemissionen naturligtvis tagit en stor del av tiden, men vi har ändå lyckats driva på bolagets utveckling inom samtliga områden. Min personliga höjdpunkt är IAA-mässan i Frankfurt som resulterade i flera bra leads både på försäljnings- och leverantörssidan samt marknadssamarbetet med Valeo för den franska marknaden där vi nu har permanent närvaro av EVIG strax norr om Paris. Ledningsteam från både Volvo Lastvagnar och Scania besökte oss och var oerhört imponerade av att ett litet team kan gå från idé till typgodkänt fordon på 36 månader!

Vi hade även besök i Jonsered av ett team från Daimler Trucks-ägda FUSO-fabriken i Portugal som efter provmontering av en EVIG var mycket positiva till att bygga EVIG åt oss. Detta stärker oss oerhört i dialogen med större operatörer och vi jobbar vidare i planeringen med FUSO-teamet.

Under oktober månad har vi deltagit i ytterligare två mässor, Amsterdam och Köpenhamn, med mycket starkt intresse från besökande logistikbolag inom post- och paket. Vi har fått positiva omdömen från ett stort antal provkörningar och en mängd nya affärsmöjligheter med större operatörer. Tack vare EVIGs lastförmåga och flexibilitet får vi förfrågningar från alla möjliga verksamheter, från tvätterier till hantverkare, som ser att fordonet kan konfigureras för att fylla deras behov i de växande gröna zonerna. Vi jobbar hårt med att exponera EVIG och i dagsläget syns redan fordon i trafiken i Paris, Köpenhamn och Stockholm.

Det finansiella resultatet är enligt förväntan och följer av att vi inte kan redovisa någon försäljning under tredjekvartalet, då kunderna vi bearbetar är noggranna och har längre ledtider. Högsta prioritet under kvartalet har varit att maximera nyttjandet av den tillgängliga flottan om drygt 10 fordon för provkörning och utvärdering. Försäljning av ett antal av dessa hade kraftigt minskat kapaciteten för att utveckla skalbara affärer. För att ett bolag som Clean Motion ska lyckas måste vi i allt vi gör tänka skalbarhet och fråga oss själva ”är det jag gör nu skalbart?”. Om svaret är nej måste vi tänka om.

På produktionssidan har vi tyvärr tappat cirka 2-3 månader på grund av försenade komponentleveranser. Den kraftiga nedgången för bilindustrin sätter underleverantörerna under hård press och påverkar även Clean Motion, trots att vi noggrant väljer våra leverantörer och jobbar i ett tillväxtsegment. Under hösten har en leverantör gått i konkurs och ytterligare en är i farozonen, vilket gjort att vi tvingats lägga avsevärd tid på att styra om våra flöden till nya leverantörer. Detta innebär att vi först under Q1 2025 räknar med att nå upp till produktionstakten om 20 fordon per månad.

Mina personliga resultatmål ligger följaktligen illa till, men förseningen hindrar inte att vi börjar bygga upp orderstocken under årets sista kvartal.

Efter marknadsföringsoffensiven under tredje kvartalet och dess fortsättning i skrivande stund är vi än mer stärkta i tron på EVIGs potential. Fordonet får ett fantastiskt mottagande var vi än visar upp det. Behoven är mycket stora och vår övertygelse från höstens mässor är att vi med vår lastkapacitet, räckvidd, solladdning och attraktiv design har ett mycket starkt och unikt erbjudande. Vi förväntar oss att 2025 kommer att bli ett kanonår för både bolaget och våra aktieägare.

Avslutningsvis skickar vi en hälsning från NEOM-projektet i Saudiarabien, där vår champion Jody är lyrisk över de 16 EVIG som utnyttjas hårt för att säkra de dagliga leveranserna till lyxresorten Sindalah.

Tack för ert förtroende och stöd! Tillsammans fortsätter vi arbeta mot våra mål och skapa en mer hållbar värld.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Jonsered, 2024-11-14

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Rask, tf VD

Clean Motion AB

Tel: +46 70 878 89 30

Email: ulf.rask@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-14 kl. 18:10 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

