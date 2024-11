Aduro Clean Technologies présentera la technologie Hydrochemolytic™ en tant que solution innovante pour le recyclage chimique lors de l’Advanced Recycling Conference 2024

LONDON, Ontario, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « société ») (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer sa participation à l’Advanced Recycling Conference 2024 à Cologne, en Allemagne (« ARC24 » ou la « Conférence »).

Eric Appelman, Directeur financier de la Société, interviendra le 21 novembre 2024, à 14 h 30 CET. Sa présentation, « An Effective Alternative to Pyrolysis in Chemical Recycling » (Une alternative efficace à la pyrolyse dans le recyclage chimique), explorera comment la technologie Hydrochemolytic™ exclusive d’Aduro répond à certains défis de longue date dans le recyclage chimique des flux de déchets plastiques complexes et contaminés. M. Appelman présentera l’approche unique de la technologie qui permet la décomposition sélective des plastiques mixtes en hydrocarbures précieux et saturés, tout en éliminant les contaminants dans un processus unique et rationalisé. Le procédé HCT fonctionne selon un mode énergétique plus faible, présente une plus grande tolérance aux contaminations et permet d’obtenir un rendement supérieur de produits de plus grande valeur.

Une solution pour relever les défis du recyclage des déchets plastiques mixtes

Le recyclage des plastiques mixtes implique généralement une combinaison de méthodes mécaniques et chimiques, où les composants non recyclables mécaniquement restants posent des problèmes économiques et techniques. La pyrolyse conventionnelle peut se révéler énergivore et coûteuse, en particulier lorsqu’un post-traitement important est nécessaire pour éliminer les contaminants et stabiliser le produit final.

La technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro représente une alternative prometteuse. Contrairement aux méthodes conventionnelles, elle fonctionne sans nécessiter d’hydrogène moléculaire. Elle permet donc de réduire l’empreinte environnementale négative tout en allégeant les coûts d’investissement et d’exploitation, et offre la possibilité de concevoir des systèmes modulaires de taille adéquate. En décomposant efficacement les plastiques mixtes complexes et en éliminant sélectivement les impuretés, cette technologie réduit les coûts de post-traitement, et permet d’obtenir des flux de produits de plus grande valeur. Cette approche accroît non seulement la faisabilité économique des opérations de recyclage, mais s’aligne également sur les objectifs ambitieux de recyclage actuellement fixés par les gouvernements et les organisations du monde entier.

Rencontrez Aduro à l’ARC24

Retrouvez l’équipe d’Aduro, notamment Eric Appelman et Stefanie Steenhuis, responsable de la marque et du marketing, dans le hall d’exposition, au stand 22, pendant toute la durée de la conférence. Les participants sont invités à en apprendre davantage sur les solutions de recyclage avancées d’Aduro, y compris les développements les plus récents en matière de conception de réacteurs et de processus favorisant l’évolutivité, et la préparation commerciale de la technologie.

À propos de l’Advanced Recycling Conference

L’Advanced Recycling Conference (ARC24) réunit des leaders du secteur, des chercheurs et des décideurs politiques en vue d’explorer diverses technologies de recyclage, en mettant l’accent sur le recyclage chimique. Les principales discussions porteront sur l’analyse du cycle de vie (ACV), le bilan massique et l’alignement des méthodes de recyclage sur les réglementations de l’UE. La conférence de cette année met l’accent sur les stratégies de gestion des flux de déchets plastiques complexes afin de répondre aux objectifs de circularité de l’Union européenne. La participation d’Aduro souligne son engagement vis-à-vis de ces discussions cruciales pour le secteur et son rôle dans le progrès de l’innovation en matière de recyclage. www.advanced-recycling.eu

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle. www.adurocleantech.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude qui leur est inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la société incluent les conditions défavorables du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse des valeurs canadiennes (la CSE) n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

