Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2024

KØBENHAVN, Danmark, 15. november 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for de første ni måneder af 2024 samt rapporterede på begivenheder for tredje kvartal 2024.

Omsætningen i de første ni måneder var DKK 3.622 mio. og driftsoverskuddet (EBITDA) var DKK 692 mio.

Omsætningen fra Travel Health steg med 18% til DKK 1.892 mio. sammenlignet med de første ni måneder af 2023, og omsætningen fra Public Preparedness var DKK 1.549 mio., hvilket er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Øvrige indtægter udgjorde DKK 181 mio.

De finansielle forventninger til helåret, der blev opjusteret den 26. september som følge af yderligere ordrer på mpox-vaccinen samt forbedret resultat inden for Travel Health, fastholdes med en omsætning på mellem DKK 5.400 mio. og DKK 5.800 mio. og EBITDA på mellem DKK 1.450 mio. og DKK 1.700 mio. Intervallerne er udtryk for usikkerhed omkring tidspunktet for leverancer af mpox-vaccinerne, hvilket blandt andet afhænger af paratheden til at modtage og håndtere vaccinerne i modtagerlandene.

For 2025 har selskabet indtil videre sikret omsætning for mpox/koppevaccinen for ca. DKK 2.400 mio., inklusive den tidligere annoncerede udskudte omsætning.

DKK mio. Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023 2024 forventet Omsætning 1.363 1.376 3.622 4.615 5.400 – 5.800 EBITDA 250 380 692 1.552 1.450 – 1.700





Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi har haft et travlt, men særdeles tilfredsstillende og meningsfyldt tredje kvartal, hvor vi har arbejdet intensivt på at understøtte indsatsen for at tackle det igangværende mpox-udbrud i Afrika. Kun få uger efter erklæringen af ​​mpox som en folkesundhedskrise ankom de første vacciner i begyndelsen af ​​september til Den Demokratiske Republik Congo, som er epicenter for udbruddet. Med hurtighed og fleksibilitet har vi endnu en gang vist vores evne til at træde til i en global sundhedskrise. Vi har samarbejdet med globale interessenter for at sikre ​​næsten 3 millioner doser af vores mpox-vaccine til Afrika gennem donationer og aftaler. Sideløbende har vi samarbejdet med lande globalt for at styrke deres koppevaccineberedskab, og har dermed bidraget til at sikre deres parathed ud over det nuværende udbrud samt muliggjort donationer fra deres eksisterende lagre. For at sikre en fortsat lige adgang til vores vaccine, afsøger vi muligheder for at udvide vores kapacitet til at imødekomme en øget efterspørgsel, herunder en overførsel af produktionsprocessen til en afrikansk producent, og vi bifalder Africa CDC og andre interessenters bestræbelser i denne henseende. Med de allerede indgåede ordrer for næste år kombineret med forbedrede resultater i vores rejsevaccineforretning samt lanceringen af ​​vores chikungunya-vaccine i Europa og USA har vi sat kursen mod endnu et spændende og begivenhedsrigt år i 2025.”

Begivenheder i tredje kvartal

Public Preparedness

I forlængelse af deklarationerne af mpox som folkesundhedskrise fra både Africa CDC og WHO, har Bavarian Nordic intensiveret sit samarbejde med globale interessenter i bestræbelserne på at bremse det igangværende udbrud i Afrika. Selskabet har først og fremmest arbejdet på at maksimere produktionskapaciteten for MVA-BN mpox-vaccinen for at imødekomme efterspørgslen på kort til mellemlang sigt.

Selskabets donation af vacciner var, sammen med donationer fra Europa-Kommissionen og den amerikanske regering, de første, der ankom til Den Demokratiske Republik Congo (DRC) i september forud for deres vaccinationskampagne. Der er til dato afgivet tilsagn om næsten 3 mio. doser MVA-BN til Afrika fra regeringer og organisationer.

Flere nye ordrer, inklusive flerårige ordrer, blev annonceret i løbet af tredje kvartal, og inkluderer blandt andet ordrer fra UNICEF, den amerikanske regering, EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) samt en række lande. Bavarian Nordic har den nødvendige kapacitet til kunne levere mindst 10 mio. doser inden udgangen af 2025, som er det udtrykte behov fra Africa CDC, og vil kunne øge kapaciteten yderligere for at imødekomme en eventuel større fremtidig efterspørgsel.

Flere regulatoriske godkendelser blev opnået for MVA-BN i løbet af tredje kvartal. Vaccinen blev prækvalificeret af WHO, hvilket er afgørende for at kunne gøre vaccinen tilgængelig for afrikanske lande. Desuden blev vaccinen godkendt i Singapore og Mexico, og modtog en provisorisk godkendelse i New Zealand. I Europa blev effektivitetsdata fra brugen af vaccinen under det globale mpox-udbrud i 2022 inkluderet i markedsføringstilladelsen, som desuden blev udvidet til at omfatte unge i alderen 12-17 år. Denne udvidelse blev også reflekteret i WHO’s prækvalifikation. En række kliniske forsøg foregår med henblik på at undersøge vaccinen i børn i alderen 2-12 år med det formål at kunne udvide godkendelsen af vaccinen til også at omfatte denne aldersgruppe.

Travel Health

Forretningsområdet Travel Health har fortsat vist stærke resultater med en vækst på 18% i de første ni måneder sammenlignet med 2023. Væksten er primært drevet af højere salg af Rabipur/RabAvert og Encepur. Den kombinerede omsætning fra begge produkter har nået et højere niveau end forventet ved tidspunktet for opkøbet af disse, og dette har udløst en salgsbaseret milepælsbetaling til GSK på DKK 186 mio. i tredje kvartal. Den forventede omsætning fra Travel Health for helåret blev for nylig opjusteret fra DKK 2.100 mio. til DKK 2.200 mio.

Produktionsprocessen for bulkvaccinen til Rabipur/RabAvert blev godkendt af de regulatoriske myndigheder i oktober, hvorved den samlede teknologioverførsel for vaccinen til Bavarian Nordic blev fuldført, idet fyldeprocessen allerede var etableret og godkendt. Teknologioverførslen for Encepur forløber planmæssigt og forventes at være fuldført og godkendt i 2025.

Forberedelserne til lancering af chikungunya-vaccinen i 2025 intensiveres mens den regulatoriske godkendelsesproces foregår i både USA og Europa. Godkendelsesansøgningen blev tildelt priority review af de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) i august, der dermed sigter mod en afgørelse i februar 2025, og i Europa er ansøgningen også til accelereret gennemgang hos lægemiddelmyndighederne med forventet afgørelse i løbet af første halvår 2025.

Selskabets kommercielle infrastruktur er ved at blive udvidet til nye områder med henblik på at understøtte lanceringen af chikungunya-vaccinen i 2025 samt den igangværende relancering af Vivotif og Vaxchora, men også for at gøre klar til gradvist at hjemtage salg og markedsføring af Rabipur/RabAvert og Encepur i de markeder, der i øjeblikket varetages af Valneva.

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com .

