Communiqué de presse - Sanofi renforce la bioproduction d’anticorps en France avec un investissement de plus de 40 millions d’euros sur son site de Lyon Gerland

Sanofi renforce la bioproduction d’anticorps en France avec un investissement de plus de 40 millions d’euros sur son site de Lyon Gerland

Lyon, le 15 novembre 2024 – Sanofi annonce un investissement de 40 millions d’euros sur son site de bioproduction de Lyon Gerland consolidant son rôle de plateforme stratégique dédiée à l’immunologie. Sanofi continue ainsi de soutenir la production en France de Thymoglubuline, médicament notamment utilisé en transplantation, et anticipe les besoins à venir en bioproduction en localisant en France la production d’un médicament dans le diabète de type 1 - TZIELD.

Dans le cadre de cet investissement, 25 millions d’euros sont ainsi consacrés à la production et au développement de la seconde génération de son anticorps polyclonal crucial pour les patients transplantés. Par ailleurs, un investissement de plus de 15 millions d’euros est prévu pour internaliser et localiser en France la production d’anticorps monoclonal dans le traitement du diabète de type 1 aux stades pré-clinique et clinique de la maladie.

Charles Wolf

Directeur général France, Sanofi

“ Avec cet investissement significatif, nous renforçons notre empreinte et notre leadership en bioproduction depuis la France pour servir nos ambitions en immunologie. Notre site de Lyon Gerland tient déjà une place centrale dans l’écosystème lyonnais des sciences du vivant et cet investissement fait office de nouvelle étape pour nous permettre d’accélérer son rôle accru au service des patients en France et dans le monde entier. ”

Dédié aux patients transplantés, le sérum anti-lymphocytaire de Sanofi est un immunosuppresseur exclusivement fabriqué depuis le site de Lyon Gerland. Le site produit 1,6 million de flacons pour traiter environ 70 000 patients par an dans 74 pays. Pour répondre à l’augmentation constante du nombre de patients transplantés dans le monde, Sanofi a développé un nouveau procédé de fabrication qui permettra d’augmenter la capacité de production, de fiabiliser l’approvisionnement et d’améliorer encore l’impact environnemental du produit. Les travaux de modernisation ont démarré à l’été 2024. Les premiers lots industriels seront produits dès 2025 et les premiers lots commerciaux disponibles en 2027. La production de ce médicament se poursuivra dans l’intervalle et en parallèle, selon le processus actuellement en vigueur, ce qui garantit sa disponibilité pour les patients.

Le site de Lyon Gerland dispose par ailleurs d’une plateforme de bioproduction agile qui lui permet d’internaliser la production d’un médicament à destination des patients ayant un stade pré-clinique de diabète de type 1, jusqu'alors produit en dehors de l’Union européenne et pas par Sanofi. Ce traitement immunomodulateur vient répondre à un besoin patient non satisfait. L’aménagement de la zone de bioproduction débutera dès le début de l’année 2025. Les premiers lots seront produits dès la fin de l’année 2025 et seront disponibles pour une commercialisation à partir de 2027.

Avec plus de 2,5 milliards d’euros déjà engagés dans de grands projets depuis la pandémie Covid-19, et plus d’1 milliard d’euros supplémentaires d’investissement en bioproduction annoncés en mai dernier , Sanofi continue à démontrer son engagement en faveur de la souveraineté sanitaire de la France et le développement économique de ses territoires.

Sanofi assure 60 % de sa production mondiale au sein de l’Union Européenne et reste le 1er investisseur privé en R&D en France, avec 2,5 milliards d’euros par an. Ces investissements soutiennent l’ambition de Sanofi de devenir le leader mondial en immunologie, en lançant des médicaments et traitements innovants au service de millions de patients atteints de maladies comme l’asthme, la sclérose en plaques, le diabète de type 1 ou encore la bronchite chronique.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. A travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Contacts

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Léo Le Bourhis | + 33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Toutes les marques mentionnées dans le présent communiqué de presse sont la propriété du groupe Sanofi.



























Pièce jointe