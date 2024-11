DFDS AFTALER NYE BETINGELSER OG GENNEMFØRER KØB AF TYRKISK LOGISTIKVIRKSOMHED

SELSKABSMEDDELELSE nr. 83 - 15. november 2024

DFDS køber internationalt transportnetværk, der forbinder Tyrkiet og Europa, fra Ekol Logistics

Købet indfører DFDS' færge/vej-forretningsmodel til Middelhavet og forbinder desuden Tyrkiet med DFDS’ eksisterende netværk

Netværket har en forventet omsætning på DKK 3,3 mia. for 2024 og 3.700 ansatte

Aktiekøbsaftale revideret siden 1. november 2024

Transaktionens virksomhedsværdi (EV) på DKK 1,8 mia. svarer til 0,55x EV/Omsætning (sidste tolv måneder pr. 3. kvartal 2024)

Telekonference for investorer/analytikere i dag 15. november 2024 kl. 13.30 CET, se registreringsdetaljer nedenfor.





DFDS har i dag indgået en aftale om at købe Ekol Logistics internationale transportnetværk ("Selskabet"). Ekol Logistics er en førende tyrkisk transport- og logistikvirksomhed med hovedkontor i Istanbul.

Købet er baseret på reviderede vilkår aftalt siden opsigelsen af aktiekøbsaftalen 1. november 2024. Den væsentligste ændring vedrører hvor meget gæld, der indgår i transaktionen. Derudover har DFDS nu en option på at forlænge varigheden af ​​havneterminalaftalen med Yalova Port.

Selskabet transporterer varer mellem Tyrkiet og Europa med egne kontorer og faciliteter i 10 europæiske lande. Mere end halvdelen af transporterne er inter-modale gennem kombinationer af vej, færge og jernbane, hvilket gør Selskabet til den største kunde i DFDS' fragtfærge-rutenetværk i Middelhavet.

"DFDS’ køb af Ekols internationale transportnetværk styrker i høj grad vores evne til at drive en pålidelig og effektiv transportinfrastruktur, der understøtter Tyrkiets fortsatte vækst som produktionshub. Givet de reviderede vilkår, gennemarbejdede forretnings-planer og styrken af ​​vores udvidede netværk er vi godt positioneret til at forsvare og styrke vores aktiviteter i Middelhavet”, siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

"Den strategiske logik i salget af Ekol Logistics' internationale transportnetværk til vores mangeårige partner DFDS er stærk. På vegne af alle mine gode kollegaer er jeg derfor meget glad for, at vi fandt sammen igen og fik revideret aftalen. En ny væksthistorie kan begynde”, siger Ahmet Musul, grundlægger af og formand for bestyrelsen i Ekol Logistics.

Selskabets transportnetværk er bygget op omkring et partnerskab siden 2019 med DFDS gennem en langsigtet kundeaftale, der giver stabil adgang til færgekapacitet i Middelhavets rutenetværk.

Strategisk fit og forretningsmodel

Købet er i fuld overensstemmelse med strategien for DFDS’ transportnetværk, der er fokuseret på at flytte gods i trailere med færge, vej og jernbane og på at tilbyde komplementære logistikløsninger.

Tilgangen af Selskabet tilføjer vejtransport til DFDS' fragtfærge-rutenetværk i Middelhavet og dermed udvides den gennemprøvede nordeuropæiske færge/vej-forretningsmodel også til denne region.

DFDS’ logistiknetværk udbygges derudover på tværs af Europa, og det eksisterende transportnetværk forbindes med Tyrkiet, hvilket gør det muligt at tilbyde end-to-end transport- og logistikløsninger mellem Tyrkiet og Europa direkte til slutkunder.

Købet udvider desuden DFDS’ netværk til en højvækstregion understøttet af nearshoring af forsyningskæder til Europa.

Forretnings- og integrationsplan til at forbedre resultatudviklingen

Selskabets EBIT-margin blev reduceret til 2,5% i 2023, og for 2024 forventes Selskabet at rapportere et underskud.

De vigtigste drivkræfter bag selskabets indtjeningsudvikling omfatter både kommercielle og operationelle problemer, herunder et tab af markedsandele og pres på marginer som følge af balanceændringer i varestrømmene mellem Tyrkiet og Europa, da tyrkiske importmængder aftog i 2024, mens eksportmængderne steg.

Forretnings- og integrationsplanens finansielle målsætning er uændret siden april 2024 at forbedre EBIT-margin til omkring 5% ved udgangen af ​​2027. Dette inkluderer en netto positiv effekt fra synergier og integrationsomkostninger. Sidstnævnte er hovedsageligt relateret til systemintegrationer. Et break-even resultat forventes opnået ved udgangen af ​​2025, mens den årlige omsætningsvækst forventes at overstige 5%.

Der er gennemført omfattende integrationsforberedelser siden april 2024. En ledelsesorganisation etableres bestående af ledere fra begge virksomheder. Detaljerede planer er på plads for at understøtte turn-around af indtjeningen samt integrationen fokuseret på tre faser:

Fase 1 (år 1): Kommerciel og operationel fokus på at øge netværkets mængder og forbedre udnyttelsen af udstyr ved start af salg af transporter til/fra Tyrkiet gennem DFDS’ eksisterende nordeuropæiske netværk. Øge mængder til Tyrkiet fra opkøbte europæiske kontorer. Tilpas driften til ændringer i varestrømme. Opnå bedre omkostningsdækning fra priser/tillæg. Forbedring af driftseffektivitet af ​​udstyr og koordinering mellem vej/færge/jernbane.

Fase 2 (år 1-2): Integrering af det eksisterende og det købte europæiske netværk for at opnå stordriftsfordele, herunder bedre udnyttelse af udstyr/faciliteter og konsolidering af kontorer/faciliteter. Flytning af visse mængder til færge/jernbane fra vej. Implementer best practices i toldforretningen.

Fase 3 (år 2-3): Netværksoptimering og salg til større kunder af kontraktlogistik-produkter, der er komplementære til transportløsninger (FTL/LTL).

Selskabet vil blive drevet som en separat forretningsenhed under Logistics Division, om end enkelte landeorganisationer integreres i den eksisterende Continent forretningsenhed.

Transaktionsstruktur og finansiering

DFDS overtager Selskabet for en gældfri pris på DKK 1,8 mia. (EUR 240 mio.) svarende til en EV/omsætning-multipel på 0,55x baseret på de sidste tolv måneders omsætning pr. 3. kvartal 2024. Selskabet har siden april 2024, grundet indtjeningsnedgangen og investeringer i udstyr, oparbejdet yderligere gæld, som er blevet ekskluderet fra den reviderede aftale. Transaktionens egenkapitalværdi på DKK 1,5 mia. (EUR 205 mio.) er uændret i forhold til april 2024.

Transaktionen finansieres af en kombination af lånefinansiering og brug af eksisterende likvide midler.

Alle relevante myndighedsgodkendelser er modtaget.

Investor telekonference i dag

En investor- og analytiker telekonference afholdes 15. november 2024 kl. 13.30 CET.

Tilmelding via dette link. Live streaming er tilgængelig fra dette link.

Om Selskabets internationale transportnetværk

Selskabet transporterer varer for producenter mellem Tyrkiet og Europa ved brug af primært trailere for at minimere rejsedage, da de fleste transporterede varer er tidsfølsomme.

Netværket er sat op til både inter-modale transporter og til kun vejtransport, der udføres af hovedsagelig egen kørsel og færge/jernbanetransport leveret af tredjeparts færge- og jernbaneoperatører. Omkring 80% af alle transporter kombinerer transportformer. DFDS er selskabets hovedleverandør af færgetransport mellem Tyrkiet og Europa.

Kunderne er hovedsageligt europæiske og globale producenter med produktions- eller samlefabrikker i Tyrkiet og Europa samt tyrkiske eksportvirksomheder. Primære sektorer, der betjenes, er bilindustrien, industrielle dele og tekstiler/tøj.

Netværket tilbyder kunderne både hel-læs (FTL) og part-læs (LTL) transporter med en fordeling på omkring 60/40 samt komplementære tjenester, f.eks. toldbehandling. De tre største transportkorridorer er Tyrkiet-Tyskland efterfulgt af Spanien og Frankrig. Egne kontorer og faciliteter drives i 10 europæiske lande for at servicere kunder og kørselsaktiviteterne.

Selskabet opererer omkring 5.800 ejede udstyrsenheder herunder 1.300 lastbiler, 3.900 trailere/veksellad og 600 containere. Der er 26 faciliteter i Europa med et samlet areal på 120.000 kvm. Omkring 75% er omlastningsterminaler til LTL-transporter, og resten er lagerbygninger.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Media +45 31 16 28 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





