Bouygues Telecom acquiert l’opérateur virtuel La Poste Mobile et annonce la conclusion d’un accord de distribution exclusif avec le Groupe La Poste

Paris, le 15 novembre 2024 – Bouygues Telecom annonce avoir finalisé aujourd’hui avec le Groupe La Poste et SFR l’acquisition de La Poste Telecom, 1er opérateur virtuel du marché français qui opère sous la marque La Poste Mobile et un partenariat de distribution exclusif entre La Poste Telecom, La Poste et La Banque Postale.

Cette opération permet à Bouygues Telecom de renforcer son parc d’environ 2,4 millions de clients Mobile et de s’appuyer sur un réseau de distribution de La Poste reconnue pour ses valeurs de confiance et de proximité avec ses 7000 bureaux de poste.

La Poste Telecom, dont Julien Tétu est Président, devient une filiale du groupe Bouygues Telecom. Elle regroupe 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 300M€ en 2023.

Benoît Torloting, Directeur Général de Bouygues Telecom déclare :

« Cette étape stratégique avec le Groupe La Poste illustre notre ambition dans le marché grand public. C’est une grande fierté de réunir nos deux marques aux valeurs si fortes : proximité, savoir-faire et agilité. Je suis fier d’accueillir les 400 collaborateurs de La Poste Telecom. Nous allons ensemble apporter la meilleure expérience numérique aux clients Mobile actuels et futurs de La Poste Telecom ».

Julien Tétu, Président de La Poste Telecom déclare :

« C’est une grande fierté pour les équipes de La Poste Telecom de rejoindre Bouygues Telecom et le groupe Bouygues, qui ont construit un projet extrêmement minutieux pour poursuivre le développement de la marque La Poste Mobile, en parfaite compréhension avec ses éléments clés de succès. Cette opération permet de réunir le meilleur des deux mondes en associant le développement de cette belle marque postale dans l’un des plus formidables réseaux de proximité du pays, le réseau des bureaux de poste, avec le savoir-faire exceptionnel des équipes de Bouygues Telecom. L’excellence du réseau de Bouygues Telecom et son ADN de pionnier dans l’innovation sont autant d’atouts pour nous projeter encore plus loin ».

