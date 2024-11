CHIFFRE D’AFFAIRES LEXIBOOK S1 24-25 : 24.6M€ VS 22.2M€ (+2.4M€, +11%). REX ET RN EN RETRAIT: REX: +2.5M€ VS +3.5M€ AU S1 23-24, RN: +2.4M€ VS +3.1M€ EN 23-24.

CHIFFRE D’AFFAIRES LEXIBOOK S1 24-25 : 24.6M€ VS 22.2M€ (+2.4M€, +11%). RESULTAT D’EXPLOITATION : 2.5M€ (-1.1M€ vs S1 23-24) EN RAISON DE DEPENSES PUBLICITAIRES ACCRUES (+1.2M€) ET DE CHANGEMENTS DE METHODE DE COMPTABILISATION DE CERTAINES PROVISIONS. RESULTAT NET EN RETRAIT à +2.4M€ VS 3.1M€ EN 23-24.

Sur le semestre, le chiffre d’affaires Europe (hors France) est inchangé par rapport à la même période de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires France ressort en hausse de 16% vs S1 23-24. Le chiffre d’affaires sur le reste du monde est en forte hausse (+60%), notamment grâce à la croissance des ventes aux Etats-Unis,

Les revenus des produits sous licence progressent de 15%. Les produits hors licence progressent aussi de 3%. Les ventes de produits sous licence représentent les 2/3 du chiffre d’affaires total, une proportion cohérente avec les ventes de l’exercice fiscal 2023/2024,

Les investissements publicitaires sur ce semestre sont en hausse de 62% (2.9M€ vs 1.7€ sur le S1 2023-24),

La marge brute (marge 1) progresse à 15.0M€ vs 12.8M€ au titre du S1 2023-24 (+2.1M€), principalement influencée par la croissance du chiffre d’affaires.

La marge 4 nets est impactée par la croissance des participations publicitaires et des royalties : elle ressort à 10.2M€ (41.7% du CA) vs 9.6M€ (43.2% du CA en N-1),

Le résultat d’exploitation du 1 er semestre 24-25 se porte à 2.5M€, en baisse de 1.1M€ comparé à la même période de l’année précédente.

Le résultat net après impôt sur les bénéfices s'établit à 2.4M€ contre 3.1M€ une année plus tôt.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers semestriels non-audités pour le semestre clos au 30 Septembre 2024.

En milliers d’euros – Données non auditées 30 SEPTEMBRE 2024 30 SEPTEMBRE 2023



Variation (K€) Variation % Chiffre d'affaires net 24 605 22 188 +2 417 +11% Résultat d'exploitation 2 462 3 538 -1 076 -30% Résultat net 2 450 3 095 -645 -21%

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Nous constatons et sommes très satisfaits de la performance de Lexibook sur son premier semestre fiscal. La dynamique de croissance du Groupe reste en place. En abordant cette deuxième moitié de l’année, nous restons raisonnablement confiants et sommes dorénavant très vigilants sur le niveau de change EUR/USD que nous observons depuis les résultats des élections américaines et qui pourrait nous pénaliser du fait de notre exposition forte au dollar sur nos achats de marchandises ».

Les chiffres clés

En milliers d’euros - Données non auditées S1 2024/25 S1 2023/24 Variation Variation

en % Chiffre d’affaires 24 605 22 188 +2 427 11% Marge brute* 14 961 12 839 +2 122 17% Marge brute en % du chiffre d’affaires 60.8% 57.9% +2.9pb Coûts opérationnels (12 499) (9 301) +3 198 34% Résultat d’exploitation 2 462 3 538 -1 076 -30% Résultat d’exploitation en % du chiffre d’affaires 10.0% 15.9% -5.9pb Résultat financier 85 (71) +156 -119.8% Impôt (97) (372) -275 -73.9% Résultat Net 2 450 3 095 -645 -21%



Free Cash-Flow / Génération de trésorerie (7 685)



(1 764)







-5 921 +436.6% Dette nette (Dette financière – Trésorerie active) 6 886 13 744 -6 858 -49.9% Capitaux Propres 19 230 15 211 +4 019 +27.2%

*La marge brute est le chiffre d’affaires net diminué des remises de fin d’année, des achats directs, des frais accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L’intégralité des états financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2024 sera disponible dans le rapport financier semestriel sur le site de Lexibook au plus tard le 02 décembre 2024.

Un chiffre d’affaires toujours en progression et une amélioration des marges

Au 30 septembre 2024, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 24.6 M€ contre 22.2 M€ au 30 septembre 2023, soit une progression de 10.8 %.

En fonction des zones géographiques de vente, nous observons des dynamiques différentes :

Les ventes en Europe, à l’exception du Royaume-Uni et de la France affichent un retrait de 10%,

Le chiffre d’affaires Royaume-Uni progresse de 48%,

Le chiffre d’affaires France progresse de 16%,

Le reste du monde progresse de 62%,

Les Etats-Unis, au sein du reste du monde affichent une croissance de 2.6 fois.

Les ventes sous licences progressent de 15%, là aussi avec des nuances en fonction des licences.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier ainsi que la marge 4 nette après participations publicitaires et royalties :

Résultat d’exploitation

La marge brute semestrielle a progressé de 2.1M€.

Les coûts opérationnels ont progressé de 3.2M€ (défavorable) :

Un changement de méthode dans la comptabilisation des provisions pour bonus est venu impacter les charges d’exploitations de 1.0M€ (défavorable),

Les investissements publicitaires ont progressé de 1.1M€,

Les charges de royautés ont progressé de 0.3M€,

Les autres charges se montent à 0.8M€ dont des honoraires liés au projet d’OPA de Doodle sur Lexibook (70K€).

Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 2.5M€, en retrait de 1.1M€, soit une baisse de 30%.

Résultat financier

Le taux de change moyen EUR/USD sur le 1er semestre 2024-25 s’établit à 1.0877$ pour 1.00€ et pour le premier semestre 2023-24 à 1.0888$ pour 1.00€ (Source : https ://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux-et-cours/taux-de-change-parites-moyenne-mensuelle-2024-09). La variation n’est pas significative sur les périodes comparées.

Le coût de l’endettement financier du 1er semestre 2024-25 à 145K€, comparé au 1er semestre 2023-24 à 250K€, est en diminution de 105K€. Cette évolution favorable trouve pour grande partie son explication dans la diminution des dettes financières (11.3M€ le 30/09/24 contre 14.8M€ le 30/09/23).





Résultat net

Les impôts de la période représentent une charge de 97K€, contre une charge de 372K€ pour la période 2023-24. La provision pour impôt à payer s’élève à -600K€ (-374K€ lors de l’exercice précédent) et la provision pour impôts différés s’élève à 503K€ (2K€ exercice précédent).

Bilan

Comme chaque année, l’endettement net au 30 Septembre apparaît en hausse marquée par rapport au 31 Mars et s’élève à 6.9M€ au 30 Septembre 2024 vs -2.0M€ au 31 Mars 2024. Cette progression atteint 8.9M€ cette année. Elle est directement et principalement corrélée aux éléments de besoins en fonds de roulement :

Hausse du niveau de stock (+14.3M€) nécessaire pour sécuriser les livraisons de fin d’année,

Progression du poste Clients (+5.7M€) en raison de la saisonnalité de l’activité,

Hausse des dettes d’exploitation (+8.7M€) également en raison de la saisonnalité de l’activité.

La variation de la dette nette (+8.9M€) résulte ainsi des facteurs suivants :

Le remboursement d’un total de 680K€ sur le semestre pour les financements moyen terme dont la société dispose,

Une hausse de l’affacturage de 1.923K€ en lien direct avec la progression de l’activité,

Une augmentation des crédits de campagne pour 3.440K€,

Une dégradation de la trésorerie à hauteur de 4.245K€.

L’endettement net au 30 septembre 2024 (6.885K€) est également en baisse par rapport au 30 septembre 2023 (13.744K€), soit une diminution de 6,857K€. Elle provient d’un moindre recours à l’affacturage (favorable de 2.656K€), de remboursement de prêts et d’utilisation d’autres crédits (favorable de 898K€) et d’une amélioration de la situation de trésorerie (favorable de 3.303K€).

Le stock s’élève à 26.2M€ au 30 septembre 2024 en hausse de 14.3M€ par rapport au 31 mars 2024 et en hausse de 6.0M€ par rapport au 30 septembre 2023. Ces hausses permettent de sécuriser les livraisons de fin d’année lors des pics d’activité.

Perspectives

Dans un contexte général anxiogène du fait des incertitudes géopolitiques mondiales, le Groupe Lexibook est raisonnablement confiant sur son niveau d’activité notamment grâce au développement des ventes internationales. Il doit néanmoins renforcer rapidement ses équipes administratives, SAV et autres services support de manière à pouvoir se structurer face à la croissance de l’activité depuis plusieurs années. Le niveau de charges fixes sera donc revu en hausse pour les prochains exercices.

Les plus gros contrats de licences du Groupe arrivant prochainement à échéance sont actuellement toujours en cours de négociation.

Les investissements publicitaires continueront à peser sur le résultat de l’exercice et des exercices futurs afin d’aller chercher de nouveaux marchés ou clients, notamment aux USA, marché très exigeant et coûteux pour être visible.

Lexibook étant fortement exposé aux fluctuations monétaires, une attention toute particulière est apportée à l’évolution des devises. Plusieurs facteurs, dont notamment les résultats des élections américaines, affectent depuis peu sévèrement l’euro par rapport au dollar américain (chute rapide de 1.1210US$ contre 1.00€ fin septembre 2024 à 1.0560US$ au 13 Novembre 2024), ce qui pourrait peser lourdement sur les marges du Groupe si la tendance ne s’inversait pas d’ici à l’année prochaine. Les tarifs du fret international pourraient également continuer d’avoir un effet défavorable si la situation au Proche-Orient ne s’améliorait pas.

Pour 2025, les marges de manœuvre de Lexibook pour revoir ses tarifs sont limitées, le Groupe craint donc une détérioration de ses marges si le dollar reste à ce niveau ou s’apprécie davantage.

Dans le cadre du projet d’OPA de Doodle sur Lexibook, la société a provisionné dans ses comptes semestriels des honoraires à hauteur de 70K€ et anticipe 250K€ à 350K€ d’honoraires supplémentaires dans le courant du 2nd semestre.

Enfin, un nouveau sujet d’inquiétude porte sur les décisions futures de l’administration Trump sur les futurs éventuels changements de droits de douane pour les produits fabriqués en Chine faisant leur entrée sur le sol américain. Ceci pourrait avoir un impact direct sur les ventes et les marges sur le marché US.

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 22 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au Groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous ses marques propres. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK - Aymeric Le Cottier - CEO - 01 73 23 23 48 / aymericlecottier@lexibook.com

