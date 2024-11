Huhtamäki, Slushin virallinen vastuullisuuskumppani, tarjoaa kierrätettävät kupit kaikille tapahtumassa juotaville juomille

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.11.2024 KLO 10.00

Huhtamäki toimii tänä vuonna Slushin virallisena vastuullisuuskumppanina, ja toimittaa kierrätettävät kupit tapahtumassa nautittaville juomille. Lisäksi Huhtamäki järjestää työpajan sekä paneelikeskustelun yhdessä teollisuusteknologia-alan pääomasijoitusyhtiö Emerald Technology Venturesin kanssa.

Maailman johtava startup-tapahtuma Slush järjestetään tänä vuonna Helsingissä 20-21. marraskuuta 2024. Tapahtuma kokoaa yhteen yli 10 000 startup-yrittäjää, sijoittajaa ja eri alojen johtavaa asiantuntijaa ympäri maailman.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä. Slush edistää innovaatioita, kestävää kehitystä sekä kasvua startupeissa ja teknologiayrityksissä. Yhteistyö on meille luonnollinen valinta, sillä teollisuuden vastuullisuus sekä kiertotalouden edistäminen pakkausten osalta vaativat innovointia koko arvoketjussa, eivätkä nämä haasteet ole yhden yhtiön yksin ratkaistavissa. Huhtamäellä on vahva historia pakkausten vastuullisuuden edistämisessä ja toivomme, että yhteistyömme Slushin kanssa sekä kannustaa kestäviin toimintatapoihin että inspiroi yhteistä toimintaa kiertotalouden hyväksi”, kertoo Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Salla Ahonen.

Uusiutuvasta ja kierrätettävästä kuidusta valmistetut kupit ja kannet, jotka Huhtamäki tarjoaa tapahtumassa juotaville juomille, ovat kumppanuuden näkyvin osa. Käytön jälkeen kupit ja kannet kerätään ja toimitetaan kierrätyslaitokseen, jossa niistä valmistetaan uusia kuitupohjaisia pakkauksia.

Tapahtuman aikana Messukeskuksessa on nähtävillä tietoiskuja kierrätyksen tärkeydestä sekä kuppien matkasta. Slushin kävijöitä palvelee 33 kuppien kierrätyspistettä ympäri Messukeskusta.

Pakkausteollisuuden arvoketju, sijoittajat ja startupit yhdessä

Lisäksi Huhtamäki järjestää torstaina 21. marraskuuta yhteisen työpajan sekä paneelikeskustelun teollisuusteknologia-alan pääomasijoitusyhtiö Emerald Technology Venturesin kanssa: 'The Future of Packaging – Circularity Enabled by Digital Integration'. Työpaja tuo yhteen alan johtajia, startupeja, sijoittajia ja asiantuntijoita.

Teollisuusteknologia-alan johtava pääomasijoittaja Emerald Technology Ventures perusti vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvän rahaston huhtikuussa 2022. Huhtamäki on osallisena tässä rahastossa, joka on yksi ensimmäisistä pakkausten koko elinkaareen keskittyvistä pääomasijoitusinstrumenteista.

”Vastuullisten ratkaisujen kysynnän kasvaessa meidän on innovoitava entistä laajemmin. Samalla me Huhtamäellä jatkamme digitaalista muutosmatkaamme, keskittyen kasvattamaan arvoa asiakkaillemme, tehostamaan ydinliiketoimintojamme ja mahdollistamaan uusia vastuullisia innovaatioita. Uskomme, että tämä työpaja on keskeisessä roolissa, kun edistämme visiotamme pakkausten kiertotaloudesta digitaalisten ratkaisujen ja kumppanuuksien avulla”, sanoo Huhtamäen digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaava johtaja Johan Rabe.

Tietoa työpajasta ja paneelikeskustelusta:

Tapahtuman nimi: The Future of Packaging – Circularity Enabled by Digital Integration.

Ajankohta: 21. marraskuuta, 2024, klo 10–12.30

Paikka: Messukeskus Siipi, venue 6

Osoite: Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki

Ilmoita kiinnostuksesta: https://forms.office.com/e/32jQCBifNM

Lisätiedot ja median ilmoittautumiset:

Maria Tomminen, Senior Manager, Media Relations & Engagement, puh. 010 686 7000

Slush-yhteistyöhön liittyvät yhteydenotot:

Louisa Gühr, Public Affairs Specialist, louisa.guhr@huhtamaki.com

HUHTAMÄKI OYJ

KONSERNIVIESTINTÄ

