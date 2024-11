20241118 - Worldline -Lancement Obligation - Communiqué

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUE EST ILLEGALE

Paris La Défense, 18 novembre 2024 - Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce aujourd’hui l’organisation de plusieurs appels avec des investisseurs crédit les lundi 18 novembre et mardi 19 novembre 2024. Worldline envisage de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une émission d’obligations senior Reg S non garanties à taux fixe d’une maturité de 5 ans et libellées en euros sous son programme EMTN (les « Obligations »).

Les Obligations seraient destinées à être admises à la négociation sur la Bourse de Luxembourg.

Le produit net de l’émission des Obligations envisagée serait utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant, dont les OCEANEs en circulation (0% 30 juillet 2025 600.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables et/ou 0% 30 juillet 2026 800.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables).

Les conditions définitives des Obligations envisagées, en cas d'émission, avec le prospectus de base de Worldline et son supplément, seront disponibles sur le site de Worldline à l'adresse suivante : https://investors.worldline.com/fr/home/dette-et-notation.

Worldline pourrait en parallèle considérer un rachat opportuniste de certaines de ses OCEANEs en circulation (0% 30 juillet 2025 600.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables et/ou 0% 30 juillet 2026 800.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables), sous réserve des conditions de marché.

26 février 2025 : Résultats 2024





