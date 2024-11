Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar positiva interimdata från klinisk fas 1b/2a-studie

STOCKHOLM, SVERIGE, 18 november 2024. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition kommer att presentera data från en nyligen genomförd interimanalys från en pågående klinisk fas 1b/2a-studie av golexanolon i patienter med primär biliär kolangit. De preliminära resultaten visar att golexanolon tolereras väl samt att kliniskt relevanta plasmanivåer uppnås. Resultaten kommer att presenteras under Late Breaking Poster-sessionen vid American Association for the Study of Liver Diseases (AALSD) 75th Liver Meeting i San Diego, USA, den 18 november 2024.

Umecrine Cognition utvecklar en ny klass av läkemedel för att lindra kognitiva symptom orsakade av leversjukdom. Företagets längst framskridna läkemedelskandidat, golexanolon, utvärderas för närvarande i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk fas 1b/2-studie i patienter med primär biliär kolangit (PBC) som upplever kliniskt betydande trötthet och kognitiva symptom.

Resultaten från en interimanalys, baserad på 8 patienter i den första delen av studien, visar att golexanolon (40 mg BID) tolererades väl. Endast milda biverkningar registrerades och behandlingen resulterade i kliniskt relevanta läkemedelsexponeringsnivåer i blodplasma efter fem dagar. Vidare registrerades positiva resultat i ångest- och depressionsskalor (HAD). Den pågående andra delen av den kliniska studien syftar till att ytterligare dokumentera golexanolons farmakologiska profil samt utvärdera behandlingens effekt på kognitiva symptom och extrem trötthet hos 84 evaluerbara PBC-patienter.

”Vi är glada över att ta del av dessa viktiga nya data från vårt portföljbolag, Umecrine Cognition, vilka återigen bekräftar den gynnsamma säkerhetsprofilen hos företagets kliniska läkemedelskandidat, golexanolon. Vi ser fram emot ytterligare data från den pågående fas 1b/2a-studien, som utvärderar effekten av denna nya behandling på extrem trötthet och kognitiv funktionsnedsättning – två komplexa symtomområden som begränsar livet kraftigt för patienter med primär biliär kolangit”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

De preliminära resultaten kommer att presenteras av Umecrine Cognitions vetenskapliga partner, tillika huvudprövare i den kliniska studien, professor David E. Jones, under Late Breaking Posters-sessionen den 18 november.

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 73%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga