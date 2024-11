Nasdaq Copenhagen

Date 18 November 2024

Share buyback programme - week 46

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 459.407 1,112.42 511,053,347 4 November 2024 5,000 1,175.84 5,879,200 5 November 2024 4,500 1,170.35 5,266,575 6 November 2024 4,000 1,157.24 4,628,960 7 November 2024 4,200 1,164.46 4,890,732 8 November 2024 4,400 1,161.60 5,111,040 Total under the share buyback programme, part II 481,507 1,114.90 536,829,854 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631.900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1.113.407 1,155.72 1,286,783,254

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,113,407 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.2 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 16 1176 XCSE 20241111 9:01:58.873000 7 1176 XCSE 20241111 9:01:58.873000 7 1173 XCSE 20241111 9:09:41.975000 22 1171 XCSE 20241111 9:09:55.475000 6 1170 XCSE 20241111 9:10:07.687000 9 1170 XCSE 20241111 9:10:07.687000 14 1169 XCSE 20241111 9:12:29.748000 1 1169 XCSE 20241111 9:12:29.748000 8 1169 XCSE 20241111 9:12:29.748000 11 1170 XCSE 20241111 9:21:24.041000 20 1170 XCSE 20241111 9:21:24.041000 29 1169 XCSE 20241111 9:21:24.058000 15 1168 XCSE 20241111 9:26:38.591000 15 1167 XCSE 20241111 9:26:38.723000 7 1170 XCSE 20241111 9:29:39.123000 31 1170 XCSE 20241111 9:32:28.562000 8 1170 XCSE 20241111 9:32:28.562000 20 1170 XCSE 20241111 9:37:57.242000 7 1170 XCSE 20241111 9:38:23.594000 30 1169 XCSE 20241111 9:38:23.627000 19 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 11 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 8 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 7 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 8 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 7 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 7 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 8 1168 XCSE 20241111 9:47:37.511000 32 1168 XCSE 20241111 9:54:38.753000 13 1168 XCSE 20241111 9:54:38.753000 7 1168 XCSE 20241111 9:54:38.753000 7 1168 XCSE 20241111 9:54:38.753000 8 1168 XCSE 20241111 9:54:38.753000 20 1167 XCSE 20241111 10:02:48.082000 17 1167 XCSE 20241111 10:02:48.082000 8 1167 XCSE 20241111 10:02:48.082000 36 1166 XCSE 20241111 10:02:52.215000 34 1166 XCSE 20241111 10:04:55.141000 2 1166 XCSE 20241111 10:04:55.141000 22 1167 XCSE 20241111 10:10:59.112000 1 1169 XCSE 20241111 10:21:53.507000 20 1169 XCSE 20241111 10:21:53.507000 9 1169 XCSE 20241111 10:21:53.507000 24 1169 XCSE 20241111 10:26:32.686000 6 1169 XCSE 20241111 10:26:32.686000 7 1169 XCSE 20241111 10:26:32.686000 59 1171 XCSE 20241111 10:29:36.559000 60 1171 XCSE 20241111 10:29:36.580000 42 1170 XCSE 20241111 10:31:19.418000 3 1170 XCSE 20241111 10:31:19.418000 14 1170 XCSE 20241111 10:31:19.419000 50 1170 XCSE 20241111 10:38:03.043000 16 1170 XCSE 20241111 10:38:03.043000 7 1170 XCSE 20241111 10:38:03.043000 108 1171 XCSE 20241111 10:46:29.301000 87 1171 XCSE 20241111 10:46:29.324000 8 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 7 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 5 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 2 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 8 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 7 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 7 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 8 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 7 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 7 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 8 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 14 1170 XCSE 20241111 10:53:47.010000 4 1169 XCSE 20241111 10:53:47.034000 4 1169 XCSE 20241111 10:53:47.034000 8 1169 XCSE 20241111 10:55:57.002000 7 1169 XCSE 20241111 10:55:57.002000 6 1169 XCSE 20241111 10:55:57.002000 8 1168 XCSE 20241111 11:02:01.215000 7 1168 XCSE 20241111 11:02:01.215000 7 1168 XCSE 20241111 11:02:01.215000 7 1168 XCSE 20241111 11:02:01.215000 7 1168 XCSE 20241111 11:02:01.215000 7 1168 XCSE 20241111 11:02:01.215000 47 1169 XCSE 20241111 11:09:20.547000 6 1169 XCSE 20241111 11:09:20.547000 7 1169 XCSE 20241111 11:09:20.547000 7 1168 XCSE 20241111 11:13:50.164000 29 1170 XCSE 20241111 11:17:45.619000 68 1170 XCSE 20241111 11:35:18.710000 7 1171 XCSE 20241111 11:50:45.594000 7 1171 XCSE 20241111 11:51:51.628000 7 1171 XCSE 20241111 11:52:36.594000 7 1171 XCSE 20241111 11:53:21.594000 7 1171 XCSE 20241111 11:54:06.593000 7 1171 XCSE 20241111 11:54:50.595000 5 1169 XCSE 20241111 12:00:36.655000 8 1171 XCSE 20241111 12:01:11.983000 24 1171 XCSE 20241111 12:01:11.983000 1 1171 XCSE 20241111 12:01:11.983000 9 1171 XCSE 20241111 12:01:11.983000 1 1171 XCSE 20241111 12:03:57.794000 9 1172 XCSE 20241111 12:05:12.367000 3 1172 XCSE 20241111 12:05:12.367000 9 1172 XCSE 20241111 12:05:12.391000 5 1172 XCSE 20241111 12:05:12.391000 7 1172 XCSE 20241111 12:05:44.593000 36 1170 XCSE 20241111 12:06:35.722000 2 1170 XCSE 20241111 12:06:35.722000 29 1172 XCSE 20241111 12:20:03.229000 7 1172 XCSE 20241111 12:20:03.229000 8 1172 XCSE 20241111 12:20:03.229000 5 1172 XCSE 20241111 12:20:03.229000 2 1172 XCSE 20241111 12:20:03.229000 7 1172 XCSE 20241111 12:20:03.229000 1 1172 XCSE 20241111 12:21:00.841000 6 1172 XCSE 20241111 12:21:00.841000 5 1174 XCSE 20241111 12:22:42.732000 34 1176 XCSE 20241111 12:25:48.685000 11 1175 XCSE 20241111 12:25:53.770000 2 1175 XCSE 20241111 12:25:56.858000 6 1175 XCSE 20241111 12:25:56.858000 9 1175 XCSE 20241111 12:26:01.595000 4 1175 XCSE 20241111 12:26:04.594000 4 1175 XCSE 20241111 12:26:04.594000 111 1174 XCSE 20241111 12:26:06.984000 5 1174 XCSE 20241111 12:26:06.984000 120 1174 XCSE 20241111 12:26:06.984000 1 1176 XCSE 20241111 12:46:40.516000 5 1176 XCSE 20241111 12:46:40.516000 5 1176 XCSE 20241111 12:48:02.594000 2 1176 XCSE 20241111 12:48:02.594000 7 1176 XCSE 20241111 12:49:27.595000 8 1178 XCSE 20241111 12:58:22.797000 21 1178 XCSE 20241111 12:58:22.797000 24 1177 XCSE 20241111 13:01:15.021000 28 1177 XCSE 20241111 13:01:15.021000 11 1176 XCSE 20241111 13:09:28.302000 9 1176 XCSE 20241111 13:10:32.308000 16 1176 XCSE 20241111 13:24:17.128000 11 1176 XCSE 20241111 13:24:17.128000 9 1176 XCSE 20241111 13:24:17.128000 1 1176 XCSE 20241111 13:24:17.128000 6 1176 XCSE 20241111 13:24:17.128000 7 1176 XCSE 20241111 13:24:17.128000 12 1175 XCSE 20241111 13:24:51.002000 38 1175 XCSE 20241111 13:24:51.002000 43 1174 XCSE 20241111 13:27:52.157000 25 1173 XCSE 20241111 13:37:38.435000 18 1173 XCSE 20241111 13:38:46.984000 7 1173 XCSE 20241111 13:38:46.984000 7 1173 XCSE 20241111 13:38:46.984000 25 1173 XCSE 20241111 13:38:46.984000 56 1172 XCSE 20241111 13:41:47.484000 1 1172 XCSE 20241111 13:45:34.419000 1 1172 XCSE 20241111 13:45:34.419000 74 1172 XCSE 20241111 13:47:20.320000 2 1174 XCSE 20241111 14:02:58.628000 8 1174 XCSE 20241111 14:02:58.628000 94 1173 XCSE 20241111 14:02:59.573000 6 1174 XCSE 20241111 14:22:27.596000 5 1174 XCSE 20241111 14:23:39.594000 2 1174 XCSE 20241111 14:23:39.594000 1 1174 XCSE 20241111 14:24:43.594000 6 1174 XCSE 20241111 14:24:43.594000 7 1174 XCSE 20241111 14:25:49.594000 3 1174 XCSE 20241111 14:26:49.239000 4 1174 XCSE 20241111 14:26:49.239000 7 1174 XCSE 20241111 14:27:58.596000 7 1174 XCSE 20241111 14:29:24.412000 7 1174 XCSE 20241111 14:30:48.593000 7 1174 XCSE 20241111 14:32:32.593000 1 1179 XCSE 20241111 14:54:21.157000 24 1179 XCSE 20241111 14:54:21.157000 9 1179 XCSE 20241111 14:54:21.199000 10 1179 XCSE 20241111 14:54:21.212000 10 1178 XCSE 20241111 14:55:12.286000 9 1180 XCSE 20241111 14:59:58.382000 179 1180 XCSE 20241111 14:59:58.382000 7 1180 XCSE 20241111 15:00:21.594000 56 1180 XCSE 20241111 15:00:32.715000 60 1180 XCSE 20241111 15:00:32.715000 68 1180 XCSE 20241111 15:00:32.715000 118 1179 XCSE 20241111 15:01:47.694000 91 1180 XCSE 20241111 15:01:54.317000 44 1179 XCSE 20241111 15:06:42.614000 5 1178 XCSE 20241111 15:08:32.847000 15 1178 XCSE 20241111 15:13:05.578000 2 1178 XCSE 20241111 15:26:08.802000 7 1178 XCSE 20241111 15:26:50.683000 7 1178 XCSE 20241111 15:26:50.686000 36 1178 XCSE 20241111 15:26:50.686000 60 1179 XCSE 20241111 15:33:42.772000 30 1178 XCSE 20241111 15:34:00.683000 8 1182 XCSE 20241111 15:37:04.921000 51 1181 XCSE 20241111 15:40:00.935000 7 1181 XCSE 20241111 15:40:00.935000 62 1181 XCSE 20241111 15:40:00.960000 54 1181 XCSE 20241111 15:40:30.954000 47 1180 XCSE 20241111 15:46:30.712000 7 1180 XCSE 20241111 15:46:30.712000 8 1180 XCSE 20241111 15:46:30.712000 8 1180 XCSE 20241111 15:46:30.712000 7 1181 XCSE 20241111 15:51:15.594000 2 1181 XCSE 20241111 15:52:04.443000 2 1181 XCSE 20241111 15:52:04.443000 1 1181 XCSE 20241111 15:52:04.463000 7 1181 XCSE 20241111 15:53:19.594000 24 1181 XCSE 20241111 15:55:30.585000 5 1181 XCSE 20241111 15:55:30.585000 7 1181 XCSE 20241111 15:55:30.585000 38 1180 XCSE 20241111 15:55:51.422000 7 1180 XCSE 20241111 15:56:08.185000 7 1180 XCSE 20241111 15:56:15.594000 7 1180 XCSE 20241111 15:56:28.594000 38 1181 XCSE 20241111 15:58:40.416000 3 1181 XCSE 20241111 16:02:01.634000 9 1181 XCSE 20241111 16:02:10.164000 9 1181 XCSE 20241111 16:02:10.178000 9 1181 XCSE 20241111 16:05:38.237000 35 1181 XCSE 20241111 16:05:39.258000 46 1181 XCSE 20241111 16:05:39.259000 35 1180 XCSE 20241111 16:09:29.911000 31 1180 XCSE 20241111 16:09:29.911000 62 1180 XCSE 20241111 16:09:29.937000 37 1181 XCSE 20241111 16:19:12.465000 7 1181 XCSE 20241111 16:19:12.465000 8 1181 XCSE 20241111 16:19:12.465000 7 1181 XCSE 20241111 16:19:12.465000 59 1182 XCSE 20241111 16:20:41.255000 58 1181 XCSE 20241111 16:22:12.779000 67 1181 XCSE 20241111 16:22:40.714000 21 1181 XCSE 20241111 16:22:40.714000 7 1181 XCSE 20241111 16:22:48.778000 7 1181 XCSE 20241111 16:22:56.823000 7 1181 XCSE 20241111 16:23:04.594000 7 1181 XCSE 20241111 16:23:10.594000 2 1181 XCSE 20241111 16:23:21.598000 5 1181 XCSE 20241111 16:23:21.598000 7 1181 XCSE 20241111 16:23:31.594000 22 1181 XCSE 20241111 16:23:56.595000 1 1181 XCSE 20241111 16:24:08.626000 6 1181 XCSE 20241111 16:24:08.626000 71 1182 XCSE 20241111 16:29:21.595000 20 1183 XCSE 20241111 16:30:10.232000 4 1183 XCSE 20241111 16:30:10.232000 63 1182 XCSE 20241111 16:30:13.497000 19 1182 XCSE 20241111 16:30:13.497000 9 1182 XCSE 20241111 16:31:03.183000 7 1182 XCSE 20241111 16:34:42.594000 69 1182 XCSE 20241111 16:34:42.594000 15 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 8 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 7 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 8 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 7 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 7 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 8 1181 XCSE 20241111 16:36:12.552000 6 1181 XCSE 20241111 16:36:59.594000 2 1181 XCSE 20241111 16:37:10.326000 5 1181 XCSE 20241111 16:37:10.326000 2 1181 XCSE 20241111 16:38:02.594000 5 1181 XCSE 20241111 16:38:02.594000 2 1182 XCSE 20241111 16:39:43.595000 36 1182 XCSE 20241111 16:39:57.594000 12 1183 XCSE 20241111 16:40:51.842000 7 1183 XCSE 20241111 16:41:19.594000 3 1182 XCSE 20241111 16:44:24.587888 3 1182 XCSE 20241111 16:45:26.312836 7 1182 XCSE 20241111 16:53:57.775134 180 1182 XCSE 20241111 16:54:55.261762 7 1181 XCSE 20241112 9:00:07.335000 8 1179 XCSE 20241112 9:01:38.211000 29 1179 XCSE 20241112 9:05:41.327000 24 1183 XCSE 20241112 9:12:02.949000 7 1183 XCSE 20241112 9:12:02.949000 23 1181 XCSE 20241112 9:13:17.667000 15 1180 XCSE 20241112 9:13:37.669000 8 1180 XCSE 20241112 9:13:37.669000 16 1183 XCSE 20241112 9:27:52.464000 13 1183 XCSE 20241112 9:27:52.464000 10 1184 XCSE 20241112 9:37:00.069000 10 1184 XCSE 20241112 9:37:00.069000 10 1184 XCSE 20241112 9:37:00.069000 10 1184 XCSE 20241112 9:37:00.094000 12 1184 XCSE 20241112 9:37:00.094000 11 1184 XCSE 20241112 9:37:00.106000 10 1184 XCSE 20241112 9:37:00.116000 43 1183 XCSE 20241112 9:37:00.139000 36 1183 XCSE 20241112 9:37:00.179000 8 1182 XCSE 20241112 9:41:24.704000 7 1182 XCSE 20241112 9:41:24.704000 7 1182 XCSE 20241112 9:41:24.704000 7 1182 XCSE 20241112 9:41:24.704000 7 1182 XCSE 20241112 9:41:24.704000 15 1181 XCSE 20241112 9:41:25.174000 8 1180 XCSE 20241112 9:43:06.477000 25 1180 XCSE 20241112 9:48:20.065000 11 1180 XCSE 20241112 9:48:20.065000 23 1179 XCSE 20241112 9:56:44.474000 8 1179 XCSE 20241112 9:56:44.474000 7 1179 XCSE 20241112 9:56:44.474000 8 1179 XCSE 20241112 9:56:44.474000 8 1179 XCSE 20241112 9:56:44.474000 7 1179 XCSE 20241112 9:56:44.474000 23 1177 XCSE 20241112 10:05:15.755000 7 1177 XCSE 20241112 10:05:15.755000 7 1177 XCSE 20241112 10:05:15.755000 8 1177 XCSE 20241112 10:05:15.755000 7 1177 XCSE 20241112 10:05:15.755000 1 1177 XCSE 20241112 10:05:15.755000 6 1177 XCSE 20241112 10:08:27.376000 8 1177 XCSE 20241112 10:08:27.376000 14 1177 XCSE 20241112 10:08:27.376000 31 1177 XCSE 20241112 10:08:27.376000 8 1177 XCSE 20241112 10:08:27.376000 22 1176 XCSE 20241112 10:08:29.254000 16 1175 XCSE 20241112 10:15:05.898000 7 1175 XCSE 20241112 10:15:05.898000 8 1175 XCSE 20241112 10:15:05.898000 8 1175 XCSE 20241112 10:15:05.898000 7 1175 XCSE 20241112 10:15:05.898000 8 1175 XCSE 20241112 10:15:05.898000 31 1173 XCSE 20241112 10:15:16.020000 51 1176 XCSE 20241112 10:24:24.700000 45 1175 XCSE 20241112 10:24:24.774000 29 1176 XCSE 20241112 10:31:38.508000 7 1176 XCSE 20241112 10:31:56.211000 22 1176 XCSE 20241112 10:31:56.211000 20 1177 XCSE 20241112 10:41:32.656000 38 1176 XCSE 20241112 10:44:24.367000 37 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 7 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 7 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 8 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 7 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 14 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 15 1175 XCSE 20241112 10:49:31.071000 39 1175 XCSE 20241112 11:00:01.195000 36 1174 XCSE 20241112 11:00:40.117000 36 1173 XCSE 20241112 11:07:47.990000 7 1173 XCSE 20241112 11:07:47.990000 7 1173 XCSE 20241112 11:07:47.990000 7 1173 XCSE 20241112 11:07:47.990000 50 1172 XCSE 20241112 11:07:50.686000 22 1175 XCSE 20241112 11:10:09.641000 3 1175 XCSE 20241112 11:14:01.233000 21 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 14 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 8 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 7 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 8 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 10 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 8 1175 XCSE 20241112 11:26:22.165000 65 1173 XCSE 20241112 11:26:22.201000 16 1174 XCSE 20241112 11:41:00.468000 36 1174 XCSE 20241112 11:41:00.468000 1 1175 XCSE 20241112 11:45:38.580000 1 1175 XCSE 20241112 11:45:38.580000 50 1175 XCSE 20241112 11:49:16.180000 9 1175 XCSE 20241112 11:49:16.180000 51 1173 XCSE 20241112 12:03:45.598000 7 1173 XCSE 20241112 12:03:45.598000 7 1173 XCSE 20241112 12:03:45.598000 14 1173 XCSE 20241112 12:03:45.598000 75 1172 XCSE 20241112 12:03:45.901000 17 1169 XCSE 20241112 12:06:31.537000 33 1169 XCSE 20241112 12:08:04.925000 3 1169 XCSE 20241112 12:08:04.925000 55 1169 XCSE 20241112 12:10:31.803000 42 1169 XCSE 20241112 12:10:31.803000 26 1168 XCSE 20241112 12:13:19.021000 58 1168 XCSE 20241112 12:14:07.128000 7 1168 XCSE 20241112 12:14:07.128000 11 1168 XCSE 20241112 12:14:07.128000 45 1166 XCSE 20241112 12:17:51.103000 22 1165 XCSE 20241112 12:28:14.155000 7 1165 XCSE 20241112 12:28:14.155000 8 1165 XCSE 20241112 12:28:14.155000 30 1164 XCSE 20241112 12:47:52.320000 22 1164 XCSE 20241112 12:51:49.702000 68 1164 XCSE 20241112 13:01:08.824000 43 1164 XCSE 20241112 13:02:35.573000 4 1168 XCSE 20241112 13:26:19.876000 32 1168 XCSE 20241112 13:34:38.058000 7 1168 XCSE 20241112 13:34:38.058000 7 1168 XCSE 20241112 13:34:38.058000 54 1170 XCSE 20241112 13:43:59.223000 100 1170 XCSE 20241112 14:05:05.275000 8 1170 XCSE 20241112 14:05:05.275000 52 1170 XCSE 20241112 14:10:32.080000 17 1170 XCSE 20241112 14:17:58.809000 75 1170 XCSE 20241112 14:17:58.809000 98 1171 XCSE 20241112 14:22:30.777000 129 1170 XCSE 20241112 14:30:59.214000 30 1170 XCSE 20241112 15:04:43.642000 8 1170 XCSE 20241112 15:04:43.642000 30 1170 XCSE 20241112 15:13:39.589000 8 1170 XCSE 20241112 15:13:39.589000 52 1169 XCSE 20241112 15:14:29.568000 8 1169 XCSE 20241112 15:14:29.568000 7 1169 XCSE 20241112 15:14:29.568000 43 1168 XCSE 20241112 15:16:56.698000 5 1168 XCSE 20241112 15:16:56.700000 18 1168 XCSE 20241112 15:16:56.812000 10 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 35 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 8 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 7 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 8 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 15 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 15 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 13 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 2 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 15 1167 XCSE 20241112 15:34:20.368000 80 1166 XCSE 20241112 15:34:23.546000 47 1169 XCSE 20241112 15:45:01.459000 41 1169 XCSE 20241112 15:45:01.459000 18 1169 XCSE 20241112 15:45:01.474000 50 1169 XCSE 20241112 15:45:01.474000 13 1169 XCSE 20241112 15:45:01.474000 1 1171 XCSE 20241112 15:52:35.731000 34 1170 XCSE 20241112 15:54:39.908000 11 1171 XCSE 20241112 15:55:13.097000 26 1171 XCSE 20241112 15:55:13.097000 5 1171 XCSE 20241112 15:55:24.404000 3 1171 XCSE 20241112 15:55:33.962000 4 1171 XCSE 20241112 15:55:33.962000 10 1171 XCSE 20241112 15:56:12.139000 11 1171 XCSE 20241112 15:56:12.139000 72 1171 XCSE 20241112 15:56:12.167000 50 1170 XCSE 20241112 16:01:29.743000 38 1170 XCSE 20241112 16:03:15.739000 8 1170 XCSE 20241112 16:03:15.739000 8 1170 XCSE 20241112 16:03:15.739000 46 1169 XCSE 20241112 16:03:38.352000 44 1168 XCSE 20241112 16:05:11.309000 7 1168 XCSE 20241112 16:05:11.309000 7 1168 XCSE 20241112 16:05:11.309000 51 1167 XCSE 20241112 16:05:11.328000 68 1168 XCSE 20241112 16:08:28.205000 51 1167 XCSE 20241112 16:13:19.414000 7 1167 XCSE 20241112 16:13:19.414000 7 1167 XCSE 20241112 16:13:19.414000 14 1167 XCSE 20241112 16:13:19.414000 15 1165 XCSE 20241112 16:14:05.557000 8 1165 XCSE 20241112 16:14:05.557000 7 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 7 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 8 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 7 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 7 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 3 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 5 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 8 1165 XCSE 20241112 16:14:05.572000 8 1164 XCSE 20241112 16:14:44.162000 6 1164 XCSE 20241112 16:14:44.162000 23 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 8 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 8 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 7 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 8 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 8 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 7 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 4 1163 XCSE 20241112 16:18:04.401000 7 1162 XCSE 20241112 16:18:58.826000 23 1162 XCSE 20241112 16:18:58.829000 7 1162 XCSE 20241112 16:18:58.829000 7 1163 XCSE 20241112 16:21:22.403000 8 1163 XCSE 20241112 16:21:25.648000 7 1163 XCSE 20241112 16:21:29.617000 3 1163 XCSE 20241112 16:21:34.402000 5 1163 XCSE 20241112 16:21:34.402000 8 1163 XCSE 20241112 16:21:39.224000 7 1163 XCSE 20241112 16:21:47.404000 7 1163 XCSE 20241112 16:21:59.402000 13 1162 XCSE 20241112 16:22:00.454000 53 1162 XCSE 20241112 16:22:00.454000 15 1161 XCSE 20241112 16:28:59.110000 8 1161 XCSE 20241112 16:29:22.912000 23 1161 XCSE 20241112 16:29:22.913000 8 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 8 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 7 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 8 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 8 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 7 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 8 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 8 1160 XCSE 20241112 16:31:03.377000 12 1161 XCSE 20241112 16:31:03.377000 8 1158 XCSE 20241112 16:33:43.037000 7 1158 XCSE 20241112 16:33:43.037000 7 1158 XCSE 20241112 16:33:43.037000 8 1158 XCSE 20241112 16:33:43.037000 7 1158 XCSE 20241112 16:33:43.037000 7 1158 XCSE 20241112 16:33:43.058000 15 1157 XCSE 20241112 16:35:27.319000 8 1157 XCSE 20241112 16:35:27.319000 7 1157 XCSE 20241112 16:35:27.319000 8 1157 XCSE 20241112 16:35:27.319000 27 1159 XCSE 20241112 16:39:09.220000 26 1159 XCSE 20241112 16:39:09.220000 8 1159 XCSE 20241112 16:39:09.220000 7 1159 XCSE 20241112 16:39:09.220000 50 1159 XCSE 20241112 16:39:31.421589 7 1159 XCSE 20241112 16:39:31.421607 8 1164 XCSE 20241113 9:02:32.182000 3 1164 XCSE 20241113 9:02:32.182000 5 1164 XCSE 20241113 9:02:32.182000 7 1164 XCSE 20241113 9:02:32.182000 8 1160 XCSE 20241113 9:02:32.244000 11 1159 XCSE 20241113 9:11:15.394000 7 1158 XCSE 20241113 9:12:11.631000 6 1158 XCSE 20241113 9:13:21.630000 1 1158 XCSE 20241113 9:13:21.630000 1 1155 XCSE 20241113 9:13:37.903000 21 1155 XCSE 20241113 9:14:06.868000 7 1155 XCSE 20241113 9:14:06.868000 7 1155 XCSE 20241113 9:14:06.868000 10 1152 XCSE 20241113 9:16:30.307000 24 1154 XCSE 20241113 9:17:49.570000 5 1154 XCSE 20241113 9:17:49.570000 9 1153 XCSE 20241113 9:22:00.856000 15 1155 XCSE 20241113 9:22:42.411000 15 1155 XCSE 20241113 9:23:05.813000 15 1155 XCSE 20241113 9:23:05.813000 2 1154 XCSE 20241113 9:28:15.533000 14 1154 XCSE 20241113 9:28:15.533000 7 1154 XCSE 20241113 9:28:15.533000 8 1154 XCSE 20241113 9:28:15.533000 9 1153 XCSE 20241113 9:34:05.528000 22 1155 XCSE 20241113 9:39:45.725000 23 1155 XCSE 20241113 9:39:59.017000 22 1155 XCSE 20241113 9:40:37.727000 16 1156 XCSE 20241113 9:43:42.483000 15 1155 XCSE 20241113 9:47:13.554000 8 1155 XCSE 20241113 9:47:13.554000 7 1155 XCSE 20241113 9:47:13.554000 23 1154 XCSE 20241113 9:52:19.302000 7 1157 XCSE 20241113 10:01:43.631000 7 1157 XCSE 20241113 10:02:40.631000 7 1157 XCSE 20241113 10:03:28.631000 2 1157 XCSE 20241113 10:04:17.634000 5 1157 XCSE 20241113 10:04:17.634000 6 1157 XCSE 20241113 10:05:12.630000 1 1157 XCSE 20241113 10:05:12.630000 38 1156 XCSE 20241113 10:07:50.275000 37 1154 XCSE 20241113 10:09:42.111000 21 1153 XCSE 20241113 10:12:46.722000 8 1153 XCSE 20241113 10:12:46.722000 7 1153 XCSE 20241113 10:12:46.722000 7 1153 XCSE 20241113 10:12:46.722000 7 1153 XCSE 20241113 10:12:46.722000 20 1154 XCSE 20241113 10:16:32.612000 6 1156 XCSE 20241113 10:25:10.056000 31 1156 XCSE 20241113 10:25:10.056000 39 1158 XCSE 20241113 10:28:44.557000 19 1158 XCSE 20241113 10:28:44.572000 20 1158 XCSE 20241113 10:28:44.572000 30 1158 XCSE 20241113 10:34:24.773000 29 1159 XCSE 20241113 10:44:59.788000 8 1159 XCSE 20241113 10:44:59.788000 7 1159 XCSE 20241113 10:44:59.788000 22 1159 XCSE 20241113 10:48:09.298000 9 1160 XCSE 20241113 10:48:43.870000 36 1160 XCSE 20241113 10:48:43.870000 39 1159 XCSE 20241113 10:56:49.799000 7 1159 XCSE 20241113 10:56:49.799000 8 1160 XCSE 20241113 11:03:04.979000 38 1159 XCSE 20241113 11:04:06.017000 29 1158 XCSE 20241113 11:07:38.400000 7 1158 XCSE 20241113 11:07:38.400000 7 1158 XCSE 20241113 11:07:38.400000 7 1158 XCSE 20241113 11:07:38.400000 30 1159 XCSE 20241113 11:20:33.017000 6 1159 XCSE 20241113 11:20:33.017000 4 1160 XCSE 20241113 11:26:26.630000 3 1160 XCSE 20241113 11:26:26.630000 7 1160 XCSE 20241113 11:27:43.631000 7 1160 XCSE 20241113 11:29:00.725000 11 1160 XCSE 20241113 11:30:40.448000 22 1159 XCSE 20241113 11:31:04.115000 8 1162 XCSE 20241113 12:01:13.224000 30 1162 XCSE 20241113 12:01:15.358000 16 1162 XCSE 20241113 12:01:17.428000 31 1162 XCSE 20241113 12:07:31.542000 15 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 8 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 7 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 8 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 7 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 5 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 2 1161 XCSE 20241113 12:14:27.443000 15 1161 XCSE 20241113 12:14:27.444000 53 1161 XCSE 20241113 12:14:27.459000 11 1160 XCSE 20241113 12:15:36.027000 41 1160 XCSE 20241113 12:15:36.027000 43 1159 XCSE 20241113 12:16:03.105000 36 1158 XCSE 20241113 12:24:49.659000 7 1158 XCSE 20241113 12:24:49.659000 38 1158 XCSE 20241113 12:27:51.169000 7 1158 XCSE 20241113 12:27:51.169000 8 1158 XCSE 20241113 12:27:51.169000 43 1157 XCSE 20241113 12:35:53.780000 7 1157 XCSE 20241113 12:35:53.780000 7 1157 XCSE 20241113 12:35:53.780000 8 1157 XCSE 20241113 12:35:53.780000 10 1158 XCSE 20241113 12:40:01.095000 29 1158 XCSE 20241113 12:40:01.095000 29 1158 XCSE 20241113 12:40:01.095000 29 1157 XCSE 20241113 12:43:10.860000 7 1157 XCSE 20241113 12:43:10.860000 31 1157 XCSE 20241113 12:54:36.606000 8 1157 XCSE 20241113 12:54:36.606000 30 1156 XCSE 20241113 12:58:11.432000 8 1156 XCSE 20241113 12:58:11.432000 30 1155 XCSE 20241113 12:59:45.951000 7 1155 XCSE 20241113 12:59:45.951000 31 1154 XCSE 20241113 13:00:00.263000 20 1153 XCSE 20241113 13:06:49.341000 2 1153 XCSE 20241113 13:06:49.341000 7 1153 XCSE 20241113 13:06:49.341000 7 1153 XCSE 20241113 13:06:49.341000 13 1155 XCSE 20241113 13:19:24.039000 23 1155 XCSE 20241113 13:19:24.039000 30 1155 XCSE 20241113 13:37:15.893000 7 1156 XCSE 20241113 13:45:49.802000 16 1156 XCSE 20241113 13:45:49.802000 23 1155 XCSE 20241113 13:49:34.085000 8 1155 XCSE 20241113 13:49:34.085000 7 1155 XCSE 20241113 13:49:34.085000 36 1154 XCSE 20241113 13:51:01.250000 46 1156 XCSE 20241113 14:04:27.057000 67 1155 XCSE 20241113 14:19:16.406000 15 1155 XCSE 20241113 14:19:16.406000 13 1155 XCSE 20241113 14:26:15.938000 12 1156 XCSE 20241113 14:30:10.621000 12 1156 XCSE 20241113 14:30:19.223000 44 1157 XCSE 20241113 14:31:00.676000 2 1157 XCSE 20241113 14:32:20.988000 43 1157 XCSE 20241113 14:32:20.988000 18 1157 XCSE 20241113 14:32:25.879000 4 1162 XCSE 20241113 14:41:44.278000 9 1162 XCSE 20241113 14:41:44.278000 11 1162 XCSE 20241113 14:41:44.278000 31 1162 XCSE 20241113 14:41:44.297000 4 1162 XCSE 20241113 14:41:44.297000 7 1161 XCSE 20241113 14:41:55.630000 7 1161 XCSE 20241113 14:42:08.630000 7 1161 XCSE 20241113 14:42:23.826000 5 1161 XCSE 20241113 14:42:35.631000 2 1161 XCSE 20241113 14:42:35.631000 7 1161 XCSE 20241113 14:43:01.630000 7 1162 XCSE 20241113 14:43:20.630000 7 1162 XCSE 20241113 14:43:39.630000 10 1161 XCSE 20241113 14:45:47.049000 34 1161 XCSE 20241113 14:45:47.049000 7 1161 XCSE 20241113 14:45:47.049000 8 1161 XCSE 20241113 14:45:47.049000 50 1160 XCSE 20241113 14:45:47.088000 4 1160 XCSE 20241113 14:46:59.697000 46 1160 XCSE 20241113 14:46:59.697000 4 1160 XCSE 20241113 14:46:59.697000 3 1160 XCSE 20241113 14:46:59.697000 7 1160 XCSE 20241113 14:46:59.697000 60 1158 XCSE 20241113 14:47:12.390000 58 1159 XCSE 20241113 14:55:08.002000 7 1159 XCSE 20241113 14:55:08.002000 15 1159 XCSE 20241113 14:55:08.002000 13 1158 XCSE 20241113 14:59:24.055000 17 1159 XCSE 20241113 15:02:35.478000 26 1159 XCSE 20241113 15:02:35.479000 28 1158 XCSE 20241113 15:07:06.797000 9 1158 XCSE 20241113 15:12:28.387000 14 1158 XCSE 20241113 15:12:28.387000 14 1158 XCSE 20241113 15:12:28.387000 8 1158 XCSE 20241113 15:12:28.387000 7 1158 XCSE 20241113 15:12:28.387000 7 1158 XCSE 20241113 15:12:28.387000 29 1158 XCSE 20241113 15:17:35.361000 18 1157 XCSE 20241113 15:24:12.107000 12 1157 XCSE 20241113 15:24:12.107000 7 1157 XCSE 20241113 15:24:12.107000 7 1157 XCSE 20241113 15:24:12.107000 7 1157 XCSE 20241113 15:24:12.107000 38 1158 XCSE 20241113 15:35:06.162000 6 1158 XCSE 20241113 15:37:46.115000 82 1159 XCSE 20241113 15:47:00.644000 75 1158 XCSE 20241113 15:49:23.395000 29 1157 XCSE 20241113 15:50:17.257000 22 1157 XCSE 20241113 15:50:17.257000 8 1157 XCSE 20241113 15:50:17.257000 44 1156 XCSE 20241113 15:51:00.899000 7 1156 XCSE 20241113 15:51:00.899000 7 1156 XCSE 20241113 15:51:00.899000 71 1159 XCSE 20241113 15:59:19.364000 51 1159 XCSE 20241113 15:59:19.365000 6 1159 XCSE 20241113 15:59:19.366000 2 1159 XCSE 20241113 15:59:19.366000 43 1158 XCSE 20241113 16:05:22.240000 8 1157 XCSE 20241113 16:06:02.009000 7 1157 XCSE 20241113 16:06:02.009000 29 1157 XCSE 20241113 16:12:42.870000 8 1157 XCSE 20241113 16:12:42.870000 31 1156 XCSE 20241113 16:12:42.890000 8 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 8 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 7 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 8 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 8 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 7 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 8 1155 XCSE 20241113 16:14:05.507000 15 1154 XCSE 20241113 16:16:31.827000 8 1154 XCSE 20241113 16:16:31.827000 7 1154 XCSE 20241113 16:16:31.827000 8 1153 XCSE 20241113 16:18:46.271000 7 1153 XCSE 20241113 16:18:46.271000 1 1153 XCSE 20241113 16:18:46.271000 7 1153 XCSE 20241113 16:18:46.271000 50 1154 XCSE 20241113 16:22:59.410000 21 1154 XCSE 20241113 16:22:59.410000 54 1155 XCSE 20241113 16:27:14.707000 30 1155 XCSE 20241113 16:39:04.160933 310 1155 XCSE 20241113 16:39:04.160953 36 1160 XCSE 20241114 9:19:55.110000 37 1161 XCSE 20241114 9:24:00.228000 36 1160 XCSE 20241114 9:24:00.245000 36 1159 XCSE 20241114 9:24:00.733000 36 1158 XCSE 20241114 9:27:02.207000 38 1156 XCSE 20241114 9:49:33.471000 89 1157 XCSE 20241114 9:49:33.472000 31 1158 XCSE 20241114 9:53:37.155000 10 1160 XCSE 20241114 10:07:34.226000 8 1160 XCSE 20241114 10:07:34.255000 8 1160 XCSE 20241114 10:07:34.263000 4 1160 XCSE 20241114 10:07:34.276000 10 1160 XCSE 20241114 10:07:34.776000 8 1160 XCSE 20241114 10:07:34.789000 1 1160 XCSE 20241114 10:07:34.819000 10 1160 XCSE 20241114 10:07:39.848000 15 1160 XCSE 20241114 10:07:58.273000 1 1160 XCSE 20241114 10:08:32.085000 29 1160 XCSE 20241114 10:11:21.452000 7 1159 XCSE 20241114 10:12:52.663000 23 1159 XCSE 20241114 10:12:52.663000 7 1159 XCSE 20241114 10:12:52.663000 13 1159 XCSE 20241114 10:12:52.664000 23 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 7 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 7 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 1 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 7 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 8 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 7 1159 XCSE 20241114 10:23:10.609000 52 1158 XCSE 20241114 10:24:54.588000 8 1158 XCSE 20241114 10:24:54.588000 7 1158 XCSE 20241114 10:24:54.588000 8 1158 XCSE 20241114 10:24:54.588000 38 1161 XCSE 20241114 10:38:16.240000 53 1160 XCSE 20241114 10:46:26.153000 50 1160 XCSE 20241114 10:46:26.175000 7 1159 XCSE 20241114 10:53:38.981000 22 1159 XCSE 20241114 10:53:38.981000 7 1159 XCSE 20241114 10:53:38.981000 5 1163 XCSE 20241114 11:04:02.197000 11 1163 XCSE 20241114 11:04:02.197000 4 1163 XCSE 20241114 11:04:02.197000 10 1162 XCSE 20241114 11:20:24.436000 12 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 7 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 7 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 8 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 7 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 7 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 10 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 7 1162 XCSE 20241114 11:22:31.743000 21 1163 XCSE 20241114 11:26:41.900000 1 1163 XCSE 20241114 11:26:41.900000 16 1163 XCSE 20241114 11:33:08.851000 16 1163 XCSE 20241114 11:36:36.113000 7 1163 XCSE 20241114 11:36:36.113000 30 1163 XCSE 20241114 11:41:37.577000 8 1163 XCSE 20241114 11:41:37.577000 58 1163 XCSE 20241114 11:41:37.578000 38 1162 XCSE 20241114 11:41:47.885000 26 1162 XCSE 20241114 11:41:47.908000 5 1162 XCSE 20241114 11:41:47.908000 35 1162 XCSE 20241114 11:56:45.478000 3 1162 XCSE 20241114 11:56:45.478000 11 1162 XCSE 20241114 11:56:45.481000 26 1162 XCSE 20241114 11:56:45.481000 20 1162 XCSE 20241114 11:56:45.499000 24 1162 XCSE 20241114 12:09:35.712000 12 1162 XCSE 20241114 12:09:35.712000 7 1162 XCSE 20241114 12:09:35.712000 8 1162 XCSE 20241114 12:09:35.712000 45 1161 XCSE 20241114 12:09:43.408000 7 1161 XCSE 20241114 12:13:48.232000 4 1161 XCSE 20241114 12:13:48.258000 8 1162 XCSE 20241114 12:22:57.136000 5 1163 XCSE 20241114 12:35:18.086000 2 1163 XCSE 20241114 12:35:18.086000 15 1163 XCSE 20241114 12:38:08.110000 8 1165 XCSE 20241114 12:44:58.216000 31 1165 XCSE 20241114 12:45:07.871000 35 1165 XCSE 20241114 12:55:34.509000 8 1165 XCSE 20241114 12:55:34.532000 23 1164 XCSE 20241114 12:58:03.576000 8 1164 XCSE 20241114 12:58:03.576000 30 1163 XCSE 20241114 12:59:36.680000 15 1163 XCSE 20241114 13:10:52.123000 8 1163 XCSE 20241114 13:10:52.123000 22 1162 XCSE 20241114 13:18:52.115000 7 1162 XCSE 20241114 13:18:52.115000 7 1162 XCSE 20241114 13:18:52.115000 7 1162 XCSE 20241114 13:18:52.115000 7 1162 XCSE 20241114 13:18:52.115000 15 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 7 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 7 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 7 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 7 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 8 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 7 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 7 1163 XCSE 20241114 14:01:23.203000 65 1163 XCSE 20241114 14:01:28.259000 95 1163 XCSE 20241114 14:01:28.260000 14 1162 XCSE 20241114 14:01:35.383000 9 1164 XCSE 20241114 14:14:36.701000 40 1164 XCSE 20241114 14:14:36.701000 10 1164 XCSE 20241114 14:14:36.719000 42 1164 XCSE 20241114 14:17:42.369000 24 1163 XCSE 20241114 14:20:59.978000 7 1163 XCSE 20241114 14:20:59.978000 8 1163 XCSE 20241114 14:20:59.978000 8 1163 XCSE 20241114 14:20:59.978000 7 1163 XCSE 20241114 14:20:59.978000 10 1163 XCSE 20241114 14:22:17.202000 23 1163 XCSE 20241114 14:31:26.678000 15 1163 XCSE 20241114 14:31:27.289000 36 1165 XCSE 20241114 14:50:24.051000 36 1164 XCSE 20241114 14:50:24.184000 36 1164 XCSE 20241114 14:50:24.315000 7 1164 XCSE 20241114 14:50:26.670000 7 1164 XCSE 20241114 14:50:31.085000 50 1164 XCSE 20241114 14:50:33.230451 650 1164 XCSE 20241114 14:50:33.230451 8 1164 XCSE 20241114 14:50:34.647000 8 1164 XCSE 20241114 14:50:38.842000 39 1165 XCSE 20241114 14:50:45.092000 6 1168 XCSE 20241114 15:30:04.085000 1 1168 XCSE 20241114 15:30:04.085000 21 1168 XCSE 20241114 15:35:07.167000 7 1168 XCSE 20241114 15:35:07.167000 7 1168 XCSE 20241114 15:35:07.167000 36 1167 XCSE 20241114 15:38:11.900000 7 1169 XCSE 20241114 15:44:39.689000 10 1169 XCSE 20241114 15:44:39.695000 10 1169 XCSE 20241114 15:44:39.708000 30 1169 XCSE 20241114 15:44:39.708000 10 1169 XCSE 20241114 15:44:39.726000 17 1169 XCSE 20241114 15:47:01.791000 1 1169 XCSE 20241114 15:47:01.802000 2 1169 XCSE 20241114 15:47:01.805000 26 1169 XCSE 20241114 15:47:20.827000 17 1169 XCSE 20241114 15:47:20.827000 14 1170 XCSE 20241114 15:54:11.681000 27 1170 XCSE 20241114 15:54:11.681000 74 1170 XCSE 20241114 15:54:11.681000 10 1170 XCSE 20241114 15:54:11.681000 9 1170 XCSE 20241114 15:54:11.681000 14 1170 XCSE 20241114 15:54:11.681000 7 1170 XCSE 20241114 15:54:31.952000 5 1170 XCSE 20241114 15:54:41.086000 2 1170 XCSE 20241114 15:54:41.086000 7 1170 XCSE 20241114 15:54:49.837000 1 1170 XCSE 20241114 15:54:56.085000 6 1170 XCSE 20241114 15:54:56.085000 7 1170 XCSE 20241114 15:55:04.085000 7 1170 XCSE 20241114 15:55:12.953000 4 1170 XCSE 20241114 15:55:50.085000 3 1170 XCSE 20241114 15:55:50.085000 46 1169 XCSE 20241114 15:56:28.065000 8 1169 XCSE 20241114 15:56:28.065000 2 1169 XCSE 20241114 16:07:23.031000 78 1170 XCSE 20241114 16:08:55.440000 59 1169 XCSE 20241114 16:10:11.416000 7 1169 XCSE 20241114 16:10:11.416000 53 1169 XCSE 20241114 16:12:35.932000 39 1168 XCSE 20241114 16:12:37.058000 23 1170 XCSE 20241114 16:23:34.673000 29 1170 XCSE 20241114 16:23:34.673000 8 1170 XCSE 20241114 16:23:34.673000 49 1170 XCSE 20241114 16:23:34.673000 7 1170 XCSE 20241114 16:23:56.086000 7 1170 XCSE 20241114 16:24:04.085000 7 1170 XCSE 20241114 16:24:14.026000 7 1170 XCSE 20241114 16:24:21.085000 6 1170 XCSE 20241114 16:24:30.085000 1 1170 XCSE 20241114 16:24:30.085000 7 1170 XCSE 20241114 16:24:49.085000 1 1170 XCSE 20241114 16:25:43.086000 6 1170 XCSE 20241114 16:25:43.086000 8 1170 XCSE 20241114 16:27:17.395772 12 1170 XCSE 20241114 16:27:17.395772 9 1170 XCSE 20241114 16:27:17.395772 250 1170 XCSE 20241114 16:27:17.395829 100 1170 XCSE 20241114 16:27:17.395840 73 1170 XCSE 20241114 16:27:17.395845 21 1162 XCSE 20241115 08:07:38.320000 37 1161 XCSE 20241115 08:07:44.038000 22 1161 XCSE 20241115 08:07:44.087000 7 1163 XCSE 20241115 08:16:37.544000 7 1163 XCSE 20241115 08:17:33.923000 4 1163 XCSE 20241115 08:18:28.924000 3 1163 XCSE 20241115 08:18:28.924000 39 1162 XCSE 20241115 08:19:15.903000 4 1161 XCSE 20241115 08:19:24.435000 1 1159 XCSE 20241115 08:29:03.498000 36 1159 XCSE 20241115 08:29:03.498000 3 1159 XCSE 20241115 08:29:40.927000 4 1159 XCSE 20241115 08:29:40.927000 7 1159 XCSE 20241115 08:30:24.923000 11 1163 XCSE 20241115 08:41:05.548000 12 1163 XCSE 20241115 08:41:05.548000 10 1163 XCSE 20241115 08:41:05.570000 12 1163 XCSE 20241115 08:41:05.572000 38 1162 XCSE 20241115 08:59:54.102000 15 1164 XCSE 20241115 09:00:49.722000 11 1164 XCSE 20241115 09:00:49.731000 12 1164 XCSE 20241115 09:00:49.731000 29 1163 XCSE 20241115 09:01:05.679000 30 1162 XCSE 20241115 09:02:46.820000 57 1162 XCSE 20241115 09:02:46.835000 31 1161 XCSE 20241115 09:03:50.120000 4 1161 XCSE 20241115 09:05:20.320000 22 1163 XCSE 20241115 09:19:53.303000 22 1162 XCSE 20241115 09:41:54.306000 22 1161 XCSE 20241115 09:41:54.318000 110 1161 XCSE 20241115 09:41:54.319000 60 1161 XCSE 20241115 09:41:54.339000 10 1162 XCSE 20241115 09:42:55.220000 40 1162 XCSE 20241115 09:51:02.051000 40 1162 XCSE 20241115 09:51:02.068000 22 1161 XCSE 20241115 09:51:02.068000 7 1161 XCSE 20241115 09:51:02.068000 11 1161 XCSE 20241115 09:51:02.092000 22 1160 XCSE 20241115 09:51:22.271000 4 1160 XCSE 20241115 09:56:36.096000 4 1162 XCSE 20241115 09:59:36.582000 7 1162 XCSE 20241115 09:59:36.582000 10 1162 XCSE 20241115 09:59:36.582000 2 1162 XCSE 20241115 09:59:36.582000 18 1162 XCSE 20241115 09:59:36.582000 3 1162 XCSE 20241115 09:59:36.582000 11 1162 XCSE 20241115 09:59:36.605000 12 1162 XCSE 20241115 09:59:36.613000 10 1162 XCSE 20241115 09:59:36.751000 11 1162 XCSE 20241115 09:59:36.770000 12 1162 XCSE 20241115 09:59:36.772000 11 1162 XCSE 20241115 09:59:36.792000 10 1162 XCSE 20241115 09:59:50.056000 11 1162 XCSE 20241115 09:59:50.056000 8 1162 XCSE 20241115 10:00:57.170000 5 1163 XCSE 20241115 10:02:45.535000 25 1163 XCSE 20241115 10:02:45.535000 1 1163 XCSE 20241115 10:02:45.535000 7 1163 XCSE 20241115 10:03:11.923000 7 1163 XCSE 20241115 10:03:34.922000 3 1163 XCSE 20241115 10:04:11.923000 4 1163 XCSE 20241115 10:04:11.923000 7 1163 XCSE 20241115 10:05:27.923000 1 1163 XCSE 20241115 10:06:24.923000 6 1163 XCSE 20241115 10:06:24.923000 5 1163 XCSE 20241115 10:07:28.923000 2 1163 XCSE 20241115 10:07:28.923000 7 1163 XCSE 20241115 10:08:27.923000 3 1163 XCSE 20241115 10:09:24.922000 4 1163 XCSE 20241115 10:09:24.922000 23 1162 XCSE 20241115 10:14:34.952000 8 1162 XCSE 20241115 10:14:34.952000 31 1161 XCSE 20241115 10:15:29.927000 26 1161 XCSE 20241115 10:15:48.306000 23 1162 XCSE 20241115 10:46:12.093000 1 1163 XCSE 20241115 11:00:43.832000 12 1163 XCSE 20241115 11:00:43.851000 11 1163 XCSE 20241115 11:00:43.855000 8 1162 XCSE 20241115 11:01:41.706000 22 1162 XCSE 20241115 11:01:41.706000 40 1162 XCSE 20241115 11:01:41.722000 11 1162 XCSE 20241115 11:01:41.740000 10 1162 XCSE 20241115 11:01:41.740000 49 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 12 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 11 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 3 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 3 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 8 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 1 1163 XCSE 20241115 11:02:17.432000 11 1163 XCSE 20241115 11:02:17.456000 10 1163 XCSE 20241115 11:02:17.456000 10 1163 XCSE 20241115 11:02:17.477000 7 1163 XCSE 20241115 11:02:19.528000 5 1163 XCSE 20241115 11:02:26.922000 2 1163 XCSE 20241115 11:02:26.922000 7 1163 XCSE 20241115 11:02:36.823000 1 1163 XCSE 20241115 11:02:47.923000 6 1163 XCSE 20241115 11:02:47.923000 6 1163 XCSE 20241115 11:03:03.043000 1 1163 XCSE 20241115 11:03:03.043000 7 1163 XCSE 20241115 11:03:15.923000 2 1163 XCSE 20241115 11:03:56.928000 5 1163 XCSE 20241115 11:03:56.928000 7 1163 XCSE 20241115 11:05:00.715000 3 1163 XCSE 20241115 11:06:35.846000 4 1163 XCSE 20241115 11:06:35.846000 23 1162 XCSE 20241115 11:24:49.666000 8 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 8 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 7 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 16 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 7 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 4 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 4 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 7 1162 XCSE 20241115 11:49:09.102000 57 1162 XCSE 20241115 11:49:09.107000 80 1162 XCSE 20241115 11:49:09.117000 57 1162 XCSE 20241115 11:49:09.546000 10 1163 XCSE 20241115 11:50:01.838000 12 1163 XCSE 20241115 11:50:01.838000 8 1162 XCSE 20241115 12:19:41.479000 3 1162 XCSE 20241115 12:19:41.479000 1 1162 XCSE 20241115 12:31:40.240000 8 1163 XCSE 20241115 12:42:37.181000 8 1162 XCSE 20241115 12:57:28.359000 5 1162 XCSE 20241115 12:57:28.359000 45 1162 XCSE 20241115 13:00:49.503000 16 1162 XCSE 20241115 13:12:16.125000 15 1162 XCSE 20241115 13:12:16.129000 13 1162 XCSE 20241115 13:12:16.129000 20 1162 XCSE 20241115 13:12:16.131000 11 1162 XCSE 20241115 13:12:16.131000 14 1162 XCSE 20241115 13:12:16.148000 23 1162 XCSE 20241115 13:12:16.148000 7 1162 XCSE 20241115 13:12:16.148000 13 1162 XCSE 20241115 13:12:16.148000 8 1162 XCSE 20241115 13:12:16.148000 11 1162 XCSE 20241115 13:12:16.167000 11 1162 XCSE 20241115 13:12:16.167000 3 1162 XCSE 20241115 13:12:16.168000 39 1161 XCSE 20241115 13:12:34.102000 54 1161 XCSE 20241115 13:13:56.451000 32 1161 XCSE 20241115 13:13:56.451000 45 1161 XCSE 20241115 13:13:56.468000 18 1160 XCSE 20241115 13:30:19.102000 41 1160 XCSE 20241115 13:30:19.102000 50 1159 XCSE 20241115 13:34:34.662000 5 1161 XCSE 20241115 13:36:25.095000 4 1161 XCSE 20241115 13:36:25.095000 12 1161 XCSE 20241115 13:36:25.095000 12 1161 XCSE 20241115 13:36:25.095000 2 1161 XCSE 20241115 13:36:25.095000 2 1161 XCSE 20241115 13:36:25.095000 11 1161 XCSE 20241115 13:36:25.127000 11 1161 XCSE 20241115 13:36:25.131000 11 1160 XCSE 20241115 13:36:28.713000 38 1160 XCSE 20241115 13:45:41.086000 7 1160 XCSE 20241115 13:45:41.086000 33 1160 XCSE 20241115 13:45:41.093000 100 1160 XCSE 20241115 13:45:41.101000 10 1160 XCSE 20241115 13:45:41.112000 50 1161 XCSE 20241115 13:53:40.307000 7 1161 XCSE 20241115 13:53:40.307000 7 1161 XCSE 20241115 13:53:40.307000 66 1162 XCSE 20241115 13:53:40.307000 23 1162 XCSE 20241115 13:53:40.307000 12 1162 XCSE 20241115 13:53:40.325000 11 1162 XCSE 20241115 13:53:40.325000 8 1162 XCSE 20241115 13:53:40.537000 3 1162 XCSE 20241115 13:53:43.574000 4 1162 XCSE 20241115 13:53:43.574000 6 1162 XCSE 20241115 13:53:48.192000 2 1162 XCSE 20241115 13:53:48.192000 2 1162 XCSE 20241115 13:53:50.622000 5 1162 XCSE 20241115 13:53:50.622000 7 1162 XCSE 20241115 13:53:53.923000 8 1162 XCSE 20241115 13:53:57.922000 3 1162 XCSE 20241115 13:54:00.761000 5 1162 XCSE 20241115 13:54:00.761000 6 1162 XCSE 20241115 13:54:04.652000 2 1162 XCSE 20241115 13:54:04.652000 7 1162 XCSE 20241115 13:54:07.923000 2 1162 XCSE 20241115 13:54:11.886000 1 1162 XCSE 20241115 13:54:11.886000 5 1162 XCSE 20241115 13:54:11.886000 9 1162 XCSE 20241115 13:54:15.923000 1 1162 XCSE 20241115 13:54:18.923000 6 1162 XCSE 20241115 13:54:18.923000 5 1162 XCSE 20241115 13:54:22.923000 7 1162 XCSE 20241115 13:54:24.477000 3 1162 XCSE 20241115 13:54:27.730000 4 1162 XCSE 20241115 13:54:27.730000 7 1162 XCSE 20241115 13:54:31.923000 1 1162 XCSE 20241115 13:54:31.923000 9 1162 XCSE 20241115 13:54:35.602000 8 1162 XCSE 20241115 13:54:39.927000 7 1162 XCSE 20241115 13:54:49.772000 3 1162 XCSE 20241115 13:55:02.463000 4 1162 XCSE 20241115 13:55:02.463000 5 1162 XCSE 20241115 13:55:19.773000 2 1162 XCSE 20241115 13:55:19.773000 7 1162 XCSE 20241115 13:55:47.923000 1 1162 XCSE 20241115 13:58:58.989000 10 1162 XCSE 20241115 13:58:58.989000 2 1162 XCSE 20241115 13:58:58.989000 6 1162 XCSE 20241115 14:00:05.922000 1 1162 XCSE 20241115 14:00:05.922000 50 1161 XCSE 20241115 14:20:02.277000 1 1161 XCSE 20241115 14:20:02.277000 18 1161 XCSE 20241115 14:34:42.905000 26 1161 XCSE 20241115 14:34:42.905000 46 1161 XCSE 20241115 14:37:37.193000 8 1161 XCSE 20241115 14:37:37.193000 50 1161 XCSE 20241115 14:38:16.055000 12 1163 XCSE 20241115 14:43:00.051000 11 1163 XCSE 20241115 14:43:00.051000 1 1163 XCSE 20241115 14:43:01.223000 12 1163 XCSE 20241115 14:43:32.446000 12 1163 XCSE 20241115 14:43:32.450000 11 1163 XCSE 20241115 14:43:45.942000 13 1163 XCSE 20241115 14:44:10.841000 11 1163 XCSE 20241115 14:44:40.557000 12 1163 XCSE 20241115 14:45:19.942000 10 1163 XCSE 20241115 14:45:47.272000 11 1163 XCSE 20241115 14:46:32.175000 23 1162 XCSE 20241115 14:46:49.273000 22 1162 XCSE 20241115 14:46:49.308000 22 1162 XCSE 20241115 14:48:12.135000 18 1162 XCSE 20241115 14:48:12.159000 4 1162 XCSE 20241115 14:48:12.172000 18 1162 XCSE 20241115 14:48:12.172000 22 1162 XCSE 20241115 14:48:12.923000 31 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 8 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 7 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 8 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 8 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 7 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 8 1161 XCSE 20241115 14:57:35.583000 22 1161 XCSE 20241115 15:01:12.218000 16 1161 XCSE 20241115 15:01:35.108000 22 1161 XCSE 20241115 15:01:35.108000 36 1161 XCSE 20241115 15:07:26.153000 36 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 7 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 7 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 7 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 7 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 7 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 14 1160 XCSE 20241115 15:10:48.644000 23 1160 XCSE 20241115 15:10:48.665000 1 1160 XCSE 20241115 15:10:48.665000 65 1160 XCSE 20241115 15:11:54.822000 18 1160 XCSE 20241115 15:12:31.945000 31 1160 XCSE 20241115 15:12:31.945000 19 1160 XCSE 20241115 15:12:31.945000 73 1162 XCSE 20241115 15:27:01.603228 535 1162 XCSE 20241115 15:27:01.603267

