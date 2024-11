Til Nasdaq OMX Copenhagen

18. november 2024

Selskabsmeddelelse nr. 16/2024





GrønlandsBANKEN A/S udsteder DKK 100 millioner i Senior Non-Preferred

GrønlandsBANKEN A/S har, som en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur, indgået aftale om at udstede DKK 100 mio. i Senior Non-Preferred.

Udstedelsen har fondskoden DK0030541792 og udstedes med valør 20. november 2024. Udstedelsen har en løbetid på syv år med mulighed for førtidig indfrielse efter fire år og løbende herefter forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Udstedelsen forrentes med en variabel rente på 12 mdrs. Cibor plus 275 basispoint.

Nykredit Bank A/S er arrangør af udstedelsen.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør

Tlf.: +299 34 78 00 / e-mail: mbk@banken.gl

Vedhæftet fil