Periodemeddelelse 1. januar – 30 september 2024

Selskabet har opnået følgende resultat for de tre første kvartaler 2024:

Driftsresultat (EBIT): DKK 1.0 mio. for årets første ni måneder og minus DKK 0.8 mio. i tredje kvartal.

De strategiske partnerskaber har bidraget med et tab på DKK 0.3 mio., heraf DKK 0.1 mio. i tredje kvartal.

Egenkapitalen ultimo september 2024 var DKK 20.4 mio.

Selskabet har ikke-indregnede skattemæssige fremførbare underskud på DKK 2.2 mia. Selskabet har ikke indregnet nogen værdi heraf.

BUSINESS UPDATE:

Selskabet gennemførte i september en rettet emmision med et provenue på DKK 5.3 mio. og en kapitaludvidelse på 18,12% af aktiekapitalen.

Selskabet annoncerede i selskabsmeddelelse 13/2024, at man havde indledt en proces med at gennemføre et identitetsskifte med Nasdaq for fortsat at kunne bevare sin status som børsnoteret selskab. Dette blev godkendt af Nasdaq den 20. september.

I forlængelse heraf indkaldte selskabet til ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober, hvor selskabets nye navn og formål blev vedtaget, hvorefter den opdaterede formålsbestemmelse lyder:

”Selskabets formål er indgåelse af aktive strategiske partnerskaber samt aktiviteter inden for finansiering af eller investering i aktiver af enhver art, værdipapirer og selskaber, herunder direkte eller indirekte investering i kapitalandele i såvel noterede som unoterede selskaber.”

Selskabet vil nu fokusere på at erhverve sig værdiskabende aktiver/selskaber via sin kontantbeholdning samt via udstedelse af aktier i henhold til de beføjelser, som man i dag har i sine vedtægter.

Selskabet arbejder fortsat aktivt med værdiskabelsen i sin første strategiske investering i det børsnoterede svenske selskab CombiGene AB.

FORVENTNINGER 2024:

Den tidligere udmeldte guidance for året om et driftresultat på DKK -1 til 1 mio. fastholdes.





Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

