Durante la conferenza dedicata ai partner, BYD conferma la solida collaborazione con i partner nel mercato di stoccaggio dell'energia

SHENZHEN, Cina, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. amplia il programma dedicato ai partner per le soluzioni di stoccaggio dell'energia. A novembre 2024, come parte integrante del programma, BYD ha organizzato una conferenza dedicata ai partner presso la propria sede centrale. Nel corso dell'evento, i partner hanno condiviso le proprie esperienze e scambiato punti di vista con il team tecnico, ricevendo un'anticipazione esclusiva sui nuovi prodotti e le loro caratteristiche.

“BYD investe costantemente nel campo della ricerca e dello sviluppo e negli impianti di produzione affinché le soluzioni di stoccaggio dell'energia non siano solo all'avanguardia dell'innovazione, ma anche prodotte con i più alti standard di sicurezza ed efficienza dal punto di vista dei costi”, ha dichiarato Yin Xiaoqiang, Direttore generale di BYD Energy Storage. “Un ulteriore elemento essenziale nello sviluppo dei nostri prodotti è il dialogo attivo con i nostri partner e clienti. Per questo motivo, nell'ambito del programma di partnership sono previsti incontri regolari con i partner del settore della distribuzione e dell'installazione. I loro feedback e le loro intuizioni meritano la massima attenzione e con le nostre soluzioni siamo in grado di aiutarli a soddisfare le esigenze attuali e future in materia di uso e stoccaggio efficiente delle energie rinnovabili".

Uno degli obiettivi principali di BYD per la conferenza è stato quello di raccogliere informazioni in merito alle attuali sfide di mercato che i partner stanno affrontando e su come le soluzioni di stoccaggio dell'energia possano rappresentare uno strumento utile per fronteggiarle:

Molti grossisti e installatori hanno riferito che attualmente i clienti esitano a investire nel fotovoltaico e nelle relative tecnologie, poiché il mercato è in fase di ribasso.

Tuttavia, hanno confermato che soluzioni come la serie BatteryBox hanno contribuito a conquistare clienti, dato che il fotovoltaico e lo stoccaggio di energia stanno diventando un binomio sempre più inscindibile.

Alla luce di fenomeni quali la ricarica bidirezionale e la tariffazione dinamica dell'energia elettrica, l'elevata potenza di ricarica dei sistemi BYD BatteryBox si rivela particolarmente vantaggiosa.



La conferenza ha anche fornito un'anteprima esclusiva sui nuovi prodotti e sulle nuove caratteristiche del portafoglio di stoccaggio dell'energia. Oltre alla conferenza dedicata agli operatori del settore e alla visita della sede centrale di BYD, i partner hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino uno degli impianti di produzione più avanzati di BYD. A partire da maggio 2023, il parco industriale di Nanning è specializzato in ricerca, sviluppo e produzione di celle e sistemi di stoccaggio di energie; inoltre, comprende una base di produzione di celle e sistemi di stoccaggio di energia da 55 GWh, con materie prime e prodotti finiti.

