Le baromètre de l’alimentation révèle que les Canadiens s’attendent à une transition de l’ensemble de l’industrie vers une alimentation de source durable

MONTRÉAL, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo Canada a publié aujourd’hui les résultats de son deuxième Baromètre de l’alimentation durable. La dernière étude révèle que la majorité des consommateurs sont déjà engagés dans cette voie et s’attendent à une approche multistratégique de la part de l’industrie pour naviguer dans la transition canadienne vers une alimentation plus durable. Au-delà des avantages pour la santé, plus des deux tiers des consommateurs canadiens associent l’alimentation durable à la réduction des déchets et de l’impact sur l’environnement, au soutien des producteurs et des économies locales, ainsi qu’à la sécurité alimentaire à long terme. Cependant, les deux tiers continuent de citer le prix comme principal obstacle au changement, pensant à tort que les options durables coûtent généralement plus cher.

L’enquête menée par Léger en août 2024 auprès de plus de 1 500 consommateurs canadiens fournit des informations et des comparaisons avec le Baromètre international de l’alimentation durable de Sodexo, réalisé par Harris Interactive. Plus de 7 200 personnes ont été interrogées au Brésil, en Inde, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les Baromètres identifient les habitudes, les perceptions et les défis actuels, ainsi que les principaux axes d’action nécessaires pour poursuivre le changement collectif vers des régimes alimentaires plus durables.

« Le Baromètre de l’alimentation durable révèle que les Canadiens et les Canadiennes soutiennent les agriculteurs et les producteurs dans leur transition vers des pratiques plus durables, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. On s’attend à ce que l’industrie de la restauration aide les consommateurs à faire des choix plus durables », déclare Johanne Bélanger, PDG de Sodexo Canada. « Au cœur de la transition, les consommateurs s’attendent à ce que nous mettions en œuvre des stratégies pour promouvoir un mode d’alimentation plus durable. En tant que chef de file de l’industrie qui investit dans ce virage, Sodexo Canada encourage ce changement et répond aux attentes. »

Conseils pour une alimentation durable et abordable

Utilisez des produits entièrement végétaux. Les céréales, les fruits, les tubercules, les haricots, les légumineuses et les noix sont plus sains, moins chers et souvent d’origine locale. À l’inverse, les protéines animales sont les plus chères et présentent l’empreinte carbone la plus importante.

Achetez des produits locaux et de saison. En réduisant les distances parcourues et les emballages, les produits locaux sont plus frais, ce qui signifie qu’ils sont plus savoureux, plus nutritifs, qu’ils durent plus longtemps et qu’ils risquent moins de se retrouver à la poubelle.

Réduisez la taille des portions et la fréquence de consommation de viande rouge. En agissant ainsi, nous pouvons réduire les coûts et l’empreinte carbone tout en améliorant les régimes alimentaires. Ajoutez-y du riz, des haricots et/ou des champignons.

Utilisez les options en conserve et surgelées —Les fruits et légumes sont souvent aussi délicieux et nutritifs lorsqu’ils sont en conserve ou surgelés, ce qui permet d’éviter le gaspillage alimentaire. La congélation à partir de produits frais réduit l’emballage.

Optez pour des assaisonnements : lorsqu’il s’agit d’essayer de nouveaux aliments, les herbes et les épices à longue durée de vie permettent d’améliorer le goût et de contrôler les coûts.



Principales conclusions du Baromètre Sodexo de l’alimentation durable :

Actions et comportements durables

Le mouvement en faveur d’une alimentation plus durable ne se limite pas à la diminution de la consommation de viande. Dans tous les pays, on considère que la réduction des déchets est un avantage majeur en matière de durabilité. Plus des deux tiers des consommateurs canadiens réduisent actuellement les déchets alimentaires dans leur foyer (69 %, contre 75 % en 2023). La plupart d’entre eux consomment des produits de saison et achètent des produits locaux dans la mesure du possible. Environ la moitié des Canadiens cuisinent intentionnellement leurs restes au lieu de les jeter, stockent mieux les aliments pour éviter le gaspillage, recyclent ou compostent, réduisent leur consommation d’aliments transformés et évitent les emballages en plastique. Les personnes de 55 ans et plus sont nettement plus susceptibles de pratiquer toutes ces mesures.

Parmi les actions efficaces pour promouvoir la consommation de produits durables, on peut citer l’assurance donnée par l’entreprise que les restes seront donnés, les informations nutritionnelles sur le produit ou le plat, et les idées de recettes qui utilisent des produits issus de l’agriculture durable. Ces mesures sont en vogue dans le monde entier, de même que le désir d’obtenir des agréments et des certifications normalisés.

Habitudes et pratiques alimentaires actuelles

Lorsqu’ils font leurs courses, le prix reste de loin la première considération des consommateurs canadiens, les trois quarts d’entre eux indiquant qu’il s’agit de la première chose à laquelle ils prêtent attention, suivie du goût et de la valeur nutritionnelle. Ces tendances se retrouvent à l’échelle mondiale.

De nombreux consommateurs canadiens sont prêts à faire des compromis lorsqu’ils consomment des plats et des produits durables; la moitié d’entre eux seraient prêts à manger un plat issu de l’agriculture durable même si la cuisson était plus longue. Deux cinquièmes seraient prêts à manger des plats et des produits de source durable même s’ils sont plus difficiles à cuisiner et/ou moins attrayants visuellement, tandis qu’un tiers le ferait même s’ils sont moins pratiques ou moins faciles à trouver.

Associations et perceptions

La moitié des consommateurs canadiens associent l’alimentation durable à une amélioration de la santé grâce à un régime alimentaire plus sain et plus équilibré.

Au niveau mondial, l’Inde et le Brésil sont en tête des perceptions positives d’une alimentation durable, avec un enthousiasme modéré dans les pays plus industrialisés, dont le Canada et les États-Unis, ainsi que le Royaume-Uni et la France. Lorsque les Canadiens entendent parler ou pensent à l’adoption d’un régime alimentaire plus durable, ils sont proportionnellement aussi nombreux à ressentir des émotions positives que négatives (61 à 62 %). Si deux cinquièmes d’entre eux sont optimistes et un quart sont enthousiastes, un tiers des Canadiens expriment des doutes et un cinquième se sentent anxieux.

Plus de la moitié des Canadiens pensent que les agriculteurs contribuent à nous faire progresser vers une alimentation durable. Deux cinquièmes d’entre eux considèrent que l’industrie agroalimentaire est utile, tandis qu’un tiers s’identifie et qu’un quart identifie les gouvernements provinciaux et/ou le gouvernement fédéral.



Les obstacles à une alimentation durable

Bien que forts, le sentiment d’urgence et le désir de changement se heurtent encore à des considérations financières et à des habitudes alimentaires bien ancrées, tant au Canada qu’à l’échelle mondiale. Au Canada, les préjugés concernant le coût constituent le principal obstacle à une plus grande consommation de produits durables : deux tiers des personnes interrogées estiment que les options durables coûtent trop cher, suivies d’un tiers de personnes qui n’aiment pas le produit/le goût et d’un tiers de personnes qui ne veulent pas changer leurs habitudes alimentaires.

Parmi toutes les mesures de durabilité étudiées, les consommateurs canadiens sont les moins enclins à réduire leur consommation de viande non rouge, près d’un cinquième d’entre eux étant peu enclin à le faire.

« Dans le cadre de la transition vers des régimes alimentaires plus durables, le Baromètre de l’alimentation durable démontre que nous devons nous concentrer sur des ajustements ou des réductions plutôt que sur une transformation en profondeur. Par exemple, essayer une recette internationale une ou deux fois par semaine est un bon moyen d’ajouter à son menu des ingrédients moins familiers, mais délicieux et plus durables. », déclare Davide Del Brocco, gestionnaire principal du développement durable et de la RSE chez Sodexo Canada. « En adoptant une approche intentionnelle de l’approvisionnement en nourriture et de la préparation des repas, nous aidons les consommateurs à améliorer leur santé, à élargir leur palette et à réduire leur empreinte carbone. »

Méthodologie de l’enquête

Une enquête en ligne a été menée auprès de 1 514 Canadiens entre le 15 et le 26 août 2024, à l’aide du panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

