La solution d'archivage électronique de XBP Europe a obtenu la certification NF461

PARIS, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Europe Holdings, Inc. (« XBP Europe » ou bien « la Société » ; NASDAQ : XBP), intégrateur paneuropéen de solutions de facturation, de paiement et de prestations de services associées visant à faciliter la transformation numérique de ses clients, a aujourd'hui annoncé son obtention de la certification NF461 pour ses activités de gestion documentaire numérique en France.

Cette prestigieuse certification française énonce des lignes directrices strictes pour la création, le stockage, l'utilisation et la suppression des documents. Elle est destinée à garantir des niveaux de qualité et de sécurité particulièrement exigeants tout au long du cycle de vie d'un document. Cette norme a été adaptée sous la forme de la norme internationale ISO 14641-1, ce qui signifie que les entreprises qui se conforment à la NF461 respectent à la fois les normes françaises et les normes internationales.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la certification NF461, qui témoigne de notre engagement en faveur d'une gestion documentaire et d'un archivage numérique rigoureux et efficace pour les entreprises de toutes tailles. Cette certification nous permet de renforcer notre position en France et dans toute l'Europe. Elle vient appuyer la capacité de notre suite Enterprise Information Management (EIM, en français : gestion de l'information en entreprise) à accompagner les organisations dans leur transformation digitale », déclare Vitalie Robu, président de XBP Europe.”

Le rôle de l'archivage électronique

La solution d'archivage électronique de XBP Europe fait partie intégrante de son Enterprise Information Management Suite, une série de solutions qui permet aux entreprises, aux PME et aux organismes gouvernementaux d'optimiser l'archivage et la gestion des documents contribuant ainsi à la mise en place de procédures commerciales plus durables. La solution permet aux organisations de concevoir une stratégie de conservation en assurant la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des archives électroniques. Elles peuvent rendre les données de l'entreprise disponibles là où elles sont nécessaires, d'une manière conforme, sécurisée et durable.

EFA-SAE et dématérialisation à la source

Pour suivre le concept de dématérialisation à la source, le système d'archivage électronique EFA-SAE aide les organisations à stocker tous les types de données et de documents dématérialisés. Ceci s'applique indépendamment de leur format, qu'il soit physique, numérique ou électronique de base, comme les factures électroniques, les bulletins de paie électroniques ou les objets multimédias. Grâce aux API d'intégration, les organisations peuvent intégrer EFA-SAE à leurs plates-formes commerciales afin de rationaliser les flux d'informations et d'accéder aux données à tout moment et en tout lieu.

Pour en savoir plus sur les processus de gestion documentaire optimale, cliquez ici.

À propos de XBP Europe

XBP Europe est un intégrateur paneuropéen de factures, de paiements et de solutions et services associés qui entend favoriser la transformation numérique auprès de plus de 2 000 clients. Le nom de la société ( « XBP ») signifie « échange de factures et de paiements » et décrit la stratégie de la société consistant à mettre en relation acheteurs et fournisseurs, dans des secteurs aussi variés que la banque, la santé, l'assurance, les services publics et le secteur public, de façon à optimiser les factures et les paiements des clients ainsi que les processus de numérisation correspondants. L'entreprise propose des solutions de gestion des processus d'entreprise reposant sur des suites logicielles propriétaires et une expertise approfondie du domaine, se présentant comme un véritable allié en termes de technologie et de services pour ses clients. Sa structure en nuage lui permet de déployer ses solutions sur le marché européen, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique. La présence physique de XBP Europe s'étend sur 15 pays, 32 sites et regroupe une équipe d'environ 1 500 personnes. XBP Europe est convaincue que ses activités favorisent la transformation numérique, permettent une meilleure liquidité du marché en accélérant les paiements et en favorisant des pratiques commerciales durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xbpeurope.com.

