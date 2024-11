Solutions30 réalise avec succès le refinancement de sa dette pour 120 millions d’euros

Solutions30, leader européen des services de terrain à intervention rapide pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et de l’informatique, annonce avoir finalisé avec succès un nouveau financement bancaire de 120 millions d’euros. Ce crédit, arrangé avec un syndicat de huit banques partenaires de longue date, permettra de refinancer la dette bancaire existante du Groupe et lui offrira des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre son expansion, notamment dans le secteur de l’énergie.

Amaury Boilot, Secrétaire Général du Groupe, a déclaré : « Dans un contexte de marché exigeant, le refinancement intégral de notre dette bancaire à des conditions économiques avantageuses témoigne de la solidité de notre modèle économique, de la qualité de notre profil de crédit et de la confiance de nos prêteurs dans les perspectives de croissance à long terme du Groupe. Ce refinancement renforce notre assise financière et nous assure les ressources nécessaires à la poursuite de notre expansion, tant de façon organique que par des acquisitions ciblées, tout en restant parfaitement en ligne avec notre politique de financement non dilutif. »

Le nouveau de crédit de 120 millions d’euros, à échéance 2031, allonge le profil de maturité de la dette du Groupe. Son coût est indexé sur l’Euribor 3 mois, avec des marges proches de celles de la dette existante.

Ce refinancement a été structuré par deux banques françaises de premier plan, BGL BNP Paribas et Société Générale, et a été finalisé ce jour.





Prochain rendez-vous

CIC Forum (Virtual Day) - 21 novembre 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 - 29 janvier 2025

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1600 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30).

Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com.





