Delårsrapport 30.9.2024

Aarhus, den 20. november 2024

Fondsbørsmeddelelse nr. 205/2024

Delårsrapport for 1.-3. Kvartal 2024

(Periode 1. januar – 30. september 2024)



Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2024

Resume for 1. – 3. kvartal 2024

Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 3. kvartal 2024, der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter

Selskabets samlede lejeindtægter er steget med 2,5% i forhold til 3. kvartal 2023.

Selskabets primær drift udgør 88,8 mio. DKK for de første 9 måneder svarende til en overskudsgrad på 58,8%.

Omsætningen andrager 151,2 mio. DKK pr. 30.9.2024 mod 147,6 mio. DKK pr. 30.09.2023.

Resultat af primær drift udgør 88,8 mio. DKK pr. 30.9.2024 mod 86,5 mio. DKK pr. 30.09.2023.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 57,6 mio. pr. 30.9.2024 mod 66,0 mio. DKK pr. 30.09.2023. Værdiregulering i 3.kvartal 2024 er uændret.

Overskud efter værdiregulering og før skat andrager 115,2 mio. pr. 30.9.2024 mod 125,2 mio. DKK pr. 30.09.2023.

Koncernens egenkapital udgør 2.060,0 mio. DKK pr. 30.9.2024 mod 2.047,4 mio. DKK pr. 30.09.2023.

Selskabets soliditet udgør 47,2% pr. 30.9.2024 mod 51,3% pr. 30.9.2023.

Selskabets LTV pr. 30.9.2024 er på 45,5% mod 44,23% pr. 30.9.2024.

Væsentlige begivenheder i perioden

Aarhus Ø

Det første spadestik blev taget den 31.10.2024 - med deltagelse af alle

interessenter - til opførelse af 29.000 m2 boligbyggeri med 305 lejligheder

heraf ca. 2.500 m2 til detailhandelsbutikker. Det endelige byggeri forventes

færdig i begyndelsen af 2028.

Forventninger til 2024

Selskabet forventer uændret en omsætning på 195-210 mio. DKK i 2024. Et resultat af primær drift på 95-125 mio. DKK og et resultat før værdireguleringer og skat på 75 -100 mio. DKK.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og øvrige geopolitiske spændinger. Herudover påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke øvrige makroøkonomiske og rentemæssige forhold.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2024 til 30. september 2024

Udvikling i % Q3 2023 RESULTATOPGØRELSE Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 151.226 147.608 2,5% Driftsomkostninger -45.044 -48.004 -6,2% Bruttoresultat 106.182 99.604 6,6% Bruttomargin 70,2% 67,5% 4,1% Salgs-og adm.omkostninger -17.308 -13.111 32,0% Resultat af primær drift 88.874 86.493 2,8% (overskudsgrad primær drift) 58,8% 58,6% 0,3% Finansielle poster netto -31.122 -27.313 13,9% Resultat før skat 57.752 59.180 -2,4% Værdireguleringer af investeringsejendomme 57.667 66.047 Overskud før skat 115.419 125.227 Andre nøgletal Aktiver i alt 4.359.612 3.994.136 Egenkapital 2.059.938 2.047.445 Likvide midler 192.203 267.676 Soliditet 47,25% 51,26% LTV (realkredit /vurdering)* 45,50% 44,23% *Her er bankindestående ikke modregnet

For yderlige oplysninger

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

