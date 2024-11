Suspensioner i afdelinger under Investeringsforeningen Great Dane

Grundet tekniske vanskeligheder er det i øjeblikket ikke muligt at beregne indre værdier i to afdelinger under Investeringsforeningen Great Dane.

Følgende afdelinger suspenderes midlertidigt:

Afdeling LEI-kode ISIN-kode OMX Shortname



Global Value 549300W7O3XKK2SQ0O26 DK0060579423 GDIGV Global Value Akkumulerende 5493005HV0HVQDF1RO95 DK0061671799 GDIGVA



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef