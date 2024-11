Abcourt complète un levé de polarisation provoquée sur sa propriété Flordin entre le décapage Cartwright et les forages réalisés en 2023

ROUYN-NORANDA, Québec, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer que le levé de polarisation provoquée entrepris au début du mois de novembre sur la propriété Flordin est terminé et les résultats sont maintenant disponibles.

Faits saillants :

Un premier domaine géophysique à haute chargeabilité et résistivité associé à un haut magnétique qui est continu sur un kilomètre, soit du décapage de Cartwright jusqu’au forage 2023. Signature géophysique typique des zones de cisaillement aurifères retrouvées en Abitibi.





Un second domaine géophysique à haute chargeabilité et plus faible résistivité associé à un creux magnétique au sud du chemin d’accès principal.





Des forages historiques implantés dans les environs des anomalies principales contenues dans les deux domaines géophysiques contiennent des hautes teneurs en or (entre 5 à 10 g/t d’or) et analyses incomplètes dans le contexte du prix de l’or actuel.



À la fin du mois d’octobre 2024, la Société a mandaté MG Exploration pour effectuer de la coupe de ligne. En tout, onze (11) kilomètres de ligne ont été coupés. La grille a été implantée dans le but de couvrir entièrement la portion de 1 kilomètre qui sépare les forages de 2023 à la zone Cartwright, récemment décapée. Un levé de polarisation provoquée haute résolution visant une profondeur d’investigation de 200 mètres a été fait par la firme Géophysique TMC. Les résultats de ce levé démontrent clairement deux domaines géophysiques différents.

Le premier domaine géophysique (Flordin gold trend) est continu sur un kilomètre et relie clairement la zone récemment décapée Cartwright aux forages réalisés en 2023, dont le sondage FL-23-265 qui a intercepté 14,79 g/t d’or sur 4 mètres (communiqué de presse du 30 janvier 2024). Ce domaine géophysique est caractérisé par une zone de haut magnétisme correspondant au basalte encaissant la zone de cisaillement de Cameron. Tout le long de la ligne de base qui relie les deux secteurs d’intérêt, on remarque un mince horizon anomal en chargeabilité. Ce dernier s’inscrit dans les limites d’un niveau résistif plus étendu susceptible de marquer la présence de roches altérées et silicifiées. Ce type de signature géophysique est souvent caractéristique des zones de cisaillement aurifère que l’on retrouve en Abitibi. Les forages historiques effectués par Mines NAP Québec Ltée dans ce domaine géophysique ont intercepté de hautes teneurs en or (de 5 à 10 g/t d’or) et confirment la continuité des zones minéralisées contenues entre le décapage Cartwright et les forages 2023. Notez que des travaux de re-vérification des anciennes carottes de forage disponibles sont présentement en cours. La consultation des anciens journaux de sondage suggère que des intersections minéralisées ne sont pas convenablement analysées. Ce nouveau levé géophysique permettra de mieux orienter les prochains sondages et de maximiser les résultats de ceux-ci.

Le second domaine géophysique, situé immédiatement au sud du premier, est quant à lui caractérisé par un creux magnétique susceptible de marquer un changement dans la nature des unités sous-jacentes. Le niveau de fond en chargeabilité de ce secteur est très élevé et celui en résistivité, plus faible que celui du domaine adjacent au nord (Flordin gold trend). La prospection réalisée l’été dernier dans ce secteur a permis d’échantillonner des affleurements souvent anomaux en or et fortement altérés en silice-carbonate. Des anciens sondages réalisés en 1982 par le Groupe Minier Sullivan dans ce domaine ont intercepté de fortes valeurs en or (jusqu’à 7 g/t d’or). La consultation des journaux de sondage montre également des intersections minéralisées avec des analyses incomplètes dans le contexte du prix de l’or actuel. De nouveaux forages sont prévus dans ce secteur à fort potentiel et qui reste jusqu’ici très peu foré.





Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin.





Figure 2 : carte de la susceptibilité magnétique et anomalies de polarisation provoquée.





Figure 3 : carte de la chargeabilité et anomalies de polarisation provoquée.





Figure 4 : carte de la résistivité et anomalies de polarisation provoquée.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les résultats de ce levé de polarisation provoquée sont probants. Ceux-ci démontrent clairement dans la première zone d’intérêt, la continuité et la poursuite de la minéralisation aurifère à haute teneur en or sur une distance d’un kilomètre, soit de la zone récemment décapée jusqu’aux forages réalisés en 2023. De plus, la confirmation d’une seconde zone d’intérêt au sud de la ligne de base nous semble très prometteuse. Des forages seront implantés prochainement pour tester ces anomalies. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, et Joël Simard, Géo. Géophysicien consultant, ont vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

