Stingray bonifie son offre de divertissement en lançant sept nouvelles chaînes sur les plateformes de diffusion en continu de Xfinity

MONTRÉAL, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce aujourd’hui le lancement de sept nouvelles chaînes télé gratuites soutenues par la publicité (chaînes FAST) sur la plateforme X1 et l’appli Xfinity Stream de Xfinity. Cette sélection exclusive comprend Stingray Naturescape, qui propose des images à couper le souffle des merveilles du monde naturel, et Stingray Holidayscapes, qui crée une ambiance festive à domicile grâce à sa musique et à ses images saisonnières. À ces chaînes vidéo s’ajoutent cinq chaînes audio Stingray Musique, qui promettent de rehausser l’expérience de divertissement des clients de Xfinity, peu importe leurs goûts musicaux.

Les chaînes Stingray, en bref

Stingray Naturescape convie les spectateurs à un périple à la découverte des merveilles du monde naturel, des feux de foyer crépitants aux paradis tropicaux présentés à vol d’oiseau.

convie les spectateurs à un périple à la découverte des merveilles du monde naturel, des feux de foyer crépitants aux paradis tropicaux présentés à vol d’oiseau. Stingray Holidayscapes crée une ambiance festive et chaleureuse qui fait de chaque jour une célébration mémorable. Avec son mélange de musique thématique et d’images réjouissantes, cette chaîne crée l’atmosphère parfaite à tout moment de l’année.

crée une ambiance festive et chaleureuse qui fait de chaque jour une célébration mémorable. Avec son mélange de musique thématique et d’images réjouissantes, cette chaîne crée l’atmosphère parfaite à tout moment de l’année. Stingray Hot Country est une immersion dans le paysage bien vivant du country grâce à sa combinaison de succès de l’heure et de favoris des dernières décennies.

est une immersion dans le paysage bien vivant du country grâce à sa combinaison de succès de l’heure et de favoris des dernières décennies. Stingray Remember the 80’s permet au public de vivre ou de revivre la décennie des permanentes et des épaulettes à l’écoute de ses rythmes synth-pop distinctifs.

permet au public de vivre ou de revivre la décennie des permanentes et des épaulettes à l’écoute de ses rythmes synth-pop distinctifs. Stingray Hip Hop fait vibrer les auditeurs – passionnés comme néophytes – au son des beats contagieux des artistes de la scène hip-hop actuelle.

fait vibrer les auditeurs – passionnés comme néophytes – au son des beats contagieux des artistes de la scène hip-hop actuelle. Stingray Classic Rock invite les auditeurs à revivre l’âge d’or du rock, des années 60 à 80, en compagnie des légendes qui ont marqué l’histoire de la musique.

invite les auditeurs à revivre l’âge d’or du rock, des années 60 à 80, en compagnie des légendes qui ont marqué l’histoire de la musique. Stingray Greatest Hits propose une sélection éclectique des pièces les plus emblématiques des années 70 à aujourd’hui et des succès qui ont défini chaque génération.



« Nous sommes emballés de proposer aux clients de Xfinity une gamme complète de contenus audio et vidéo hautement variés », a déclaré Rick Bergan, directeur de la distribution de contenu pour le marché américain de Stingray. « Ce lancement souligne notre engagement à élargir notre portée et à proposer des expériences de divertissement exceptionnelles aux publics nord-américains. »

Les clients des services télé de Xfinity peuvent découvrir les chaînes FAST de Stingray sur la plateforme X1 et l’appli Xfinity Stream, qui permettent aux auditeurs de parcourir aisément les chaînes auxquelles ils sont abonnés et une sélection sans cesse croissante de chaînes FAST, comprenant désormais les chaînes Stingray. Les clients de NOW TV, de NOW StreamSaver et de NOW TV Latino peuvent également profiter des chaînes FAST de Stingray dans le cadre de leur abonnement par l’intermédiaire de l’appli Stream sur les appareils compatibles, dont Xumo Stream Box et Xumo TV.

En introduisant ces nouvelles chaînes, Stingray réitère son engagement envers l’innovation et l’excellence dans le domaine du divertissement, et s’assure que les téléspectateurs ont accès à une offre riche et diversifiée, qui répond à leurs intérêts variés et rehausse leur expérience d’écoute.