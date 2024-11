Lunawood établit une production aux États-Unis grâce à une coentreprise avec Atlanta Hardwood Corporation, répondant à la demande croissante de matériaux de construction durables

LAHTI, Finlande, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oy Lunawood Ltd et Atlanta Hardwood Corporation sont heureux d'annoncer la formation d'une coentreprise, Lunawood LLC. Cette nouvelle entité supervisera l'approvisionnement, la production et la vente de ThermoWood® et d'autres produits thermiquement modifiés en Amérique du Nord.



À compter du 1er janvier 2025, toutes les ventes nord-américaines de Lunawood, y compris les produits fabriqués dans les installations finlandaises de Lunawood, seront gérées par Lunawood LLC. Dans le cadre de cette coentreprise, Lunawood LLC construira une installation de production dans l'usine d'Atlanta Hardwood Corporation à Cleveland, en Géorgie. L'usine sera dédiée à la production de produits en bois thermiquement modifiés à partir de bois dur localement sourcé pour le marché nord-américain, avec une distribution mondiale supplémentaire. Lunawood est la première entreprise finlandaise de l'industrie du bois mécanique à établir une production aux États-Unis. La production de l’usine de Géorgie du Nord devrait commencer à la mi-été 2025.

Lunawood, pionnier de la modification thermique du pin et de l'épicéa finlandais depuis 2001, a été instrumental dans le développement du processus breveté ThermoWood®. La coentreprise combine l'expertise de Lunawood en matière de modification thermique, de production, de contrôle de la qualité et de commercialisation avec les connaissances du marché, la logistique et les installations de profilage d'Atlanta Hardwood. Lunawood LLC stockera la gamme complète de produits Lunawood pour la vente en Amérique du Nord dans les installations d'Atlanta Hardwood à Cleveland, GA, et Clarksville, TN.

« Lunawood est connue comme une entreprise axée sur la croissance, exportant déjà vers plus de 60 pays. Ayant trouvé un partenaire qui partage nos ambitions et s'engage à servir le marché nord-américain de manière exhaustive, nous avons reconnu qu'une coentreprise était la solution idéale pour tirer parti de nos compétences de base et permettre notre croissance », déclare Arto Halonen, PDG de Oy Lunawood Ltd. « Nous sommes également heureux de pouvoir servir le marché nord-américain avec des délais de livraison plus courts pour les produits de la collection Lunawood, grâce à l'inventaire local », poursuit-il.

Selon Hal Mitchell, président d'Atlanta Hardwood Corporation et responsable de la marque pour AHC Hardwood Group, « Nous avons établi un partenariat avec le meilleur producteur du produit de construction le plus respectueux de l'environnement sur la planète. Cette coentreprise permettra à Lunawood de devenir le leader mondial de la modification thermique des espèces nord-américaines et nordiques. Nous sommes ravis d'offrir une production en volume de ces produits durables, testés en qualité et durables au marché nord-américain. La mise à l'échelle de la fabrication de bois américain a été un rêve depuis l'installation de notre premier four de modification thermique il y a 10 ans. Cette coentreprise nous permet d'atteindre cet objectif. »

La demande croissante de bois thermiquement modifié aux États-Unis est motivée par la demande croissante de matériaux de construction durables pour les applications intérieures et extérieures et une forte tendance à la construction verte. La demande est particulièrement forte dans les applications de design, y compris les accents architecturaux intérieurs, les revêtements extérieurs et les terrasses, alors que les architectes et les constructeurs recherchent des alternatives durables et durables au bois traité chimiquement ou aux bois exotiques.

Pour plus d'informations à l'échelle mondiale, veuillez contacter :

Arto Halonen, PDG de Oy Lunawood Ltd (en anglais)

+358 40 823 2877

Maija Masalin, VP Customer Experience de Oy Lunawood Ltd (en anglais et en français)

+358 40 828 3877, maija.masalin@lunawood.com

Oy Lunawood Ltd, fondée en 2001 en Finlande, est le pionnier et le leader mondial des innovations en bois durables qui ont un impact positif sur l'architecture, le bien-être et la réduction des émissions dans le monde entier. Nous reconnectons la nature avec les gens en apportant les bienfaits naturels de la forêt dans la vie quotidienne. Nous avons deux unités de production en Finlande et un réseau de partenaires mondial pour servir les professionnels du bâtiment.

Atlanta Hardwood Corporation opère depuis sa base dans la région métropolitaine d'Atlanta depuis le milieu des années 1950 et fait des affaires sous le nom de AHC Hardwood Group à Cleveland, en Géorgie, et à Clarksville, au Tennessee. Atlanta Hardwood Corporation offre également des services de camionnage domestique sous le nom de AHC Logistics, spécialisé dans le transport de bois et de matériaux de construction.

Télécharger les images https://lunawood.emmi.fi/l/HsWGFfzX5w_D

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bac115f-34be-46ce-b873-29f8d3fcba2f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd41e68f-77e0-4caf-bbff-38fa04330765/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43f00c09-9e01-46ca-a273-da510a899f0a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cae1f217-10a8-470e-a97a-2fdccba5dea1/fr