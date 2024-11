Le pont de déviation polyvalent d'Acrow permet d'accueillir des véhicules et des navires après l'enlèvement du pont basculant

TORONTO, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, l'une des principales sociétés internationales d'ingénierie et de fourniture de ponts, a annoncé aujourd'hui d’avoir conçu et fourni un pont modulaire en acier pour maintenir la circulation des véhicules et permettre l'accès des navires à la suite de la démolition du pont basculant sur le pont-jetée LaSalle à Kingston, Ontario.

Services publics et Approvisionnement Canada, propriétaire et exploitant du pont-jetée, a adopté une approche novatrice en choisissant un pont modulaire pouvant accueillir des véhicules, des piétons et des cyclistes. Comme il était important de répondre aux besoins maritimes, un pont modulaire en acier d'Acrow a été choisi, car la conception et la durabilité de la structure permettraient de l'enlever et de la réinstaller périodiquement pour ouvrir le chenal de navigation.

Le pont d'Acrow a été fourni à Priestly Demolition Inc., qui a été chargé d'installer le pont modulaire. La structure à travée unique mesure 48,8 mètres de long et 7,3 mètres de large avec deux voies de circulation. Une passerelle en porte-à-faux de 1,5 mètres de large sépare les piétons de la circulation automobile. Les composants ont commencé à arriver sur le site à la mi-août, et le pont a été assemblé sur des rouleaux pendant que les culées existantes étaient modifiées pour s'adapter à la structure modulaire. Le pont a été lancé à l'aide d'une grue le 20 septembre.

Le pont modulaire a été ouvert à la circulation le 3 octobre. La première séquence d'enlèvement et de réinstallation a eu lieu le 15 octobre et a permis aux navires d’utiliser le chenal de navigation. Pour réaliser cette approche unique, le pont a été soulevé de ses appuis pour le déposer sur une barge ce qui l’a déplacé du chenal de navigation. Pour réinstaller la structure, le processus a été inversé et la route a été rouvert aux véhicules, aux piétons et aux cyclistes.

« Le pont modulaire en acier robuste d'Acrow s'est avéré une solution idéale pour ce projet intéressant », a déclaré Betul Oliver, la directrice de l'Est du Canada. « Le pont a été facilement adapté à cette application unique et innovante, qui maintient en toute sécurité l'itinéraire pour les véhicules tout en fournissant un accès programmé aux navires. »

Russ Parisi, vice-président pour l'Amérique du Nord, a ajouté : « La solidité et la polyvalence du système de pont à panneaux Acrow 700XS®, associées à une équipe d'ingénieurs très expérimentés, ont permis de résoudre rapidement cette situation d'urgence. Disponibles à la location ou à l'achat, les solutions rentables d'Acrow sont rapidement et facilement construites et installées, et se démontent facilement pour permettre un redéploiement rapide et sûr. »

À propos d’Acrow

Acrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans, avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour une utilisation permanente, temporaire, militaire et d'urgence. La vaste présence internationale d’Acrow comprend la direction dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructures de ponts dans plus de 150 pays en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.acrow.com

À propos de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)

SPAC est un ministère fédéral du Canada qui appuie les opérations gouvernementales en gérant les achats, les biens immobiliers, les paiements, la paye et les pensions et d'autres services. La Gestion des biens d'infrastructure de SPAC est un secteur d’activité qui supervise les principaux biens nationaux tels que les ponts, les quais, les autoroutes et les barrages.

Media contact:

Tracy Van Buskirk

Marketcom PR

Main: (212) 537-5177, ext. 8; Mobile: (203) 246-6165

tvanbuskirk@marketcompr.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93cdb04c-cbf8-403c-a023-1f03f67cb807