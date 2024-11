Solutions30 annonce la nomination de Thomas Kremer comme nouveau Président du Conseil de Surveillance et de Pascale Mourvillier comme nouvelle Présidente du Comité Audit, Risque et Conformité

Solutions30, leader européen des services de terrain à intervention rapide pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et de l’informatique, annonce aujourd’hui des changements majeurs à la présidence de son Conseil de Surveillance et de son Comité Audit, Risque et Conformité, témoignant de l’engagement continu du Groupe en faveur d’une gouvernance d’entreprise solide et d’un pilotage stratégique rigoureux.

Thomas Kremer nommé Président du Conseil de Surveillance

Thomas Kremer a été nommé Président du Conseil de Surveillance, succédant ainsi à Alexander Sator. Membre du Conseil de Surveillance depuis 2022, Thomas Kremer siège également au Comité Stratégie et ESG ainsi qu'au Comité Audit, Risque et Conformité. Il a également été nommé nouveau membre du Comité des Nominations et Rémunérations. Fort d'une expertise approfondie en gouvernance d'entreprise, Thomas Kremer a occupé des postes de direction chez Deutsche Telekom AG, où il a démontré son leadership. Il apporte également une connaissance approfondie du marché allemand des télécommunications, un atout essentiel pour accompagner la stratégie de Solutions30 en Allemagne, marché clé dans le développement actuel du Groupe.

Alexander Sator continuera de siéger au Conseil de Surveillance et conservera son rôle de Président du Comité des Nominations et Rémunérations, garantissant ainsi la stabilité et la continuité des fonctions clés de gouvernance.

« Je suis enthousiaste à l’idée d’assumer mes nouvelles fonctions de Président du Conseil de Surveillance de Solutions30 », a déclaré Thomas Kremer. « En m'appuyant sur des bases solides, je travaillerai en étroite collaboration avec le Conseil de Surveillance et l'équipe de direction pour faire avancer avec force les objectifs stratégiques du Groupe, dans le but de restaurer une création de valeur durable pour nos actionnaires. Je tiens à remercier chaleureusement Alexander Sator pour avoir présidé le Conseil de Surveillance pendant plus de six ans.»

Pascale Mourvillier nommée Présidente du Comité Audit, Risque et Conformité

Pascale Mourvillier a été nommée Présidente du Comité Audit, Risque et Conformité, succédant à Yves Kerveillant, qui continuera de siéger en tant que membre estimé de ce Comité. Les trois membres du Comité continueront à travailler en étroite collaboration, comme ils le font depuis deux ans, en s’appuyant sur la diversité de leurs expériences et de leurs compétences.

Membre du Conseil de Surveillance, du Comité Stratégie et ESG, et du Comité Audit, Risque et Conformité depuis 2021, Pascale Mourvillier apporte une expertise reconnue en matière de reporting financier et de gouvernance d'entreprise. Sa vaste expérience et ses compétences font d'elle la personne idéale pour diriger le Comité Audit, Risque et Conformité et mener à bien ses missions critiques, alors que Solutions30 s’efforce de renforcer continuellement son cadre de gouvernance et d’améliorer davantage la supervision de ses processus de gestion des risques et d’audit.

Pascale Mourvillier a déclaré : « Je suis reconnaissante du privilège de diriger le Comité Audit, Risque et Conformité. Dans l'environnement économique complexe d'aujourd'hui, garantir une gouvernance solide et une gestion efficace des risques est essentiel. Je remercie Yves Kerveillant pour tout le travail accompli et je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec les membres du Comité, dans le but d’aider Solutions30 à bâtir des fondations solides pour une croissance durable à long terme. »





Prochain rendez-vous

CIC Forum (Virtual Day) - 21 novembre 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 - 29 janvier 2025





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1600 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30).

Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com.





Contact



Actionnaires individuels :

Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com



Analystes/investisseurs :

investor.relations@solutions30.com



Presse - Image 7 :

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

