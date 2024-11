EQUASENS : Intelligence artificielle : Equasens et Posos transforment la dispensation pharmaceutique

Villers-lès-Nancy, le 20 novembre 2024 – 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Equasens et Posos s’associent pour transformer la dispensation en pharmacie grâce à une intelligence artificielle innovante

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), acteur majeur du numérique en santé, et Posos, medtech spécialisée en intelligence artificielle médicale, annoncent un partenariat stratégique visant à automatiser et sécuriser les étapes clés de la dispensation en pharmacie.

Cette innovation, id. genius, intégrée au logiciel id. by Pharmagest, renforce la qualité et le contrôle des délivrances et sécurise, in fine, le circuit du médicament et le parcours de soin du patient.



Répondre aux défis des pharmaciens

Le pharmacien d’officine est responsable de ses actes de dispensation, associant à sa délivrance, l’analyse pharmaceutiques des ordonnances, la préparation éventuelle des doses à administrer et les conseils nécessaires au bon usage des médicaments. Avec la pénurie de personnel et des ordonnances de plus en plus complexes à traiter, il fait face quotidiennement à des tâches chronophages et « à risque », comme la saisie manuelle des prescriptions, le contrôle des interactions médicamenteuses, ou la gestion des ruptures de stock. D’après les syndicats de pharmaciens, ces tâches peuvent représenter jusqu’à 12 heures par semaine en officine. Désormais, grâce à l’intelligence artificielle (IA) de Posos intégrée dans id. by Pharmagest, au sein du module id. genius, ces étapes sont automatisées, offrant un gain de temps précieux et une réduction des risques d’erreur.

Une délivrance sécurisée , et facilitée

Ce nouveau partenariat technologique permet à Pharmagest d’intégrer l’IA de Posos dans le logiciel id., utilisé par plus de 8 400 pharmacies en France. Cette intelligence s’appuie sur une base de données médicale multilingue certifiée par la Haute Autorité de Santé (HAS) et des modèles de traitement du langage naturel (natural language processing ou NLP) spécifiquement conçus pour comprendre le langage médical. Elle convertit automatiquement les prescriptions en données structurées, permettant aux pharmaciens de recevoir des recommandations médicales personnalisées en temps réel, directement dans son logiciel id. pour une délivrance plus rapide et plus sécurisée.

id. genius représente des bénéfices concrets pour les pharmaciens :

Saisie automatisée des ordonnances : l’IA capture automatiquement les prescriptions papier et numériques et retranscrit le traitement à délivrer.

: l’IA capture automatiquement les prescriptions papier et numériques et retranscrit le traitement à délivrer. Proposition d’alternatives : en cas de rupture ou d’incompatibilité du traitement, des options adaptées au profil du patient sont suggérées.

: en cas de rupture ou d’incompatibilité du traitement, des options adaptées au profil du patient sont suggérées. Contrôle en temps réel : une vérification automatisée entre les médicaments prescrits et délivrés améliore la sécurité de la dispensation.

: une vérification automatisée entre les médicaments prescrits et délivrés améliore la sécurité de la dispensation. Étiquettes de posologie : les étiquettes sont préremplies automatiquement pour sécuriser la prise en charge des traitements.

Du temps pour le conseil et le suivi des patients

En allégeant les tâches administratives, cette technologie permet aux pharmaciens de se recentrer sur leurs missions d’accompagnement et de conseil des patients. « En intégrant l'IA innovante de Posos à notre solution id., nous répondons directement aux besoins des pharmaciens d’officine, confrontés aux problématiques de complexification des ordonnances et de gestion du temps en officine, dans un contexte de pénurie de personnel et de rupture des médicaments. Ce partenariat reflète notre engagement à proposer des solutions technologiques qui non seulement sécurisent et optimisent la dispensation, mais surtout, permettent aux pharmaciens de se recentrer sur leurs missions premières : le conseil et l'accompagnement des patients. De plus, elle permet un gain de temps important et une réduction du risque d’erreurs aux pharmacies robotisées, en évitant au comptoir la saisie clavier par l’équipe officinale des produits prescrits. », souligne Denis Supplisson, Directeur Général du Groupe Equasens.

Une offre complète de sécurisation du circuit du médicament

Le Groupe Equasens renforce ainsi son offre pour la sécurisation du circuit du médicament. Ce module, id. genius, de sécurisation des dispensations, vient en effet compléter l’offre existante du Groupe en matière d’aide à la conduite des entretiens pharmaceutiques, d’édition d’étiquettes (id. Posologie), d’observance thérapeutique avec Multimeds (piluliers, robot et logiciel pour la production des piluliers) et d’application patient.

Ce nouveau service s’inscrit dans la stratégie du Groupe, dont la vocation est de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient, en cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain ».

La technologie d'IA Posos déjà en place à l'hôpital, déployée en officine

Après une phase pilote réussie, cette innovation sera proposée en option aux 8 400 pharmacies utilisant id., dans le cadre d’un déploiement progressif. « Posos a conçu sa technologie d'IA pour analyser les prescriptions de façon personnalisée et sécurisée dans tous les contextes de soins, en ville comme à l'hôpital, en s'adaptant aux spécificités de chaque pays. Nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape en la rendant accessible aux pharmaciens d'officine avec un acteur aussi reconnu que le Groupe Equasens. », ajoute Emmanuel Bilbault, CEO et co-fondateur de Posos.

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles et matérielles à l’ensemble des professionnels de santé (pharmaciens, médecins libéraux, hôpitaux, structures de HAD, maisons de retraite, maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

A propos de POSOS

Posos est la medtech française pour la pharmacie clinique à l'officine qui sécurise la dispensation, renforce la collaboration avec les prescripteurs et valorise l'expertise pharmaceutique, au service de la lutte contre la iatrogénie. Grâce à des modèles d’intelligence artificielle propriétaires, uniques et appliqués au langage médical et une base de données médicamenteuse exhaustive agréée par la HAS, Posos simplifie et optimise les activités clés du pharmacien : bilans partagés de médication, analyses d'ordonnances complexes et alternatives thérapeutiques personnalisées. Fondée en 2018 par une équipe mixte de pharmaciens et d'ingénieurs, Posos permet de recentrer le pharmacien sur son cœur de métier : l’accompagnement clinique du patient dans son parcours de soins.

Pour en savoir plus : www.posos.co

