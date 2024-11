Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

21.11.2024



Aktia ja Finnair tuovat markkinoille Finnair Visa Credit Light -kortin

Finnair Plus -jäsenet voivat jatkossa valita kahdesta luottokorttivaihtoehdosta, kun Aktia ja Finnair tuovat markkinoille Finnair Visa Credit Light -kortin. Uusi kortti tulee myyntiin aiemmin lanseeratun Finnair Visa Credit -kortin rinnalle.

Light on nimensä mukaisesti kevennetty versio Finnair Visa Credit -kortista, mutta myös sillä tehdyt ostokset kerryttävät kortinhaltijalle Avioksia. Avios on Finnair Plus -ohjelman kanta-asiakasvaluutta, jolla jäsenet voivat maksaa lentoja, lisäpalveluita, matkustusluokankorotuksia sekä Finnair Plus -kumppaneiden tuotteita ja palveluita.

”Finnair Visa Credit Light tarjoaa houkuttelevan uuden tavan kerätä Avioksia. Lanseeraus myös vahvistaa Aktian ja Finnairin välistä kumppanuutta ja tarjoaa asiakkaillemme lisää valinnanvapautta ja joustavuutta maksukorteissa”, Aktian pankkiliiketoiminnan johtaja Anssi Huhta sanoo.

”Finnair Visa Credit Light -kortti tarjoaa Suomessa asuville Finnair Plus -jäsenillemme enemmän valinnanvaraa sekä uuden mahdollisuuden kerätä Avioksia. Avioksia voidaan käyttää monenlaisiin Finnairin ja Finnair Plus -kumppaneiden palveluihin”, sanoo Rogier van Enk, Finnairin Senior Vice President, Customer Engagement.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2024 olivat 14,3 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair lentää yli sataan kohteeseen Suomessa, Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, ja se on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri. Asiakkaat ovat valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa 14 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.