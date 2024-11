On Site Music Project au 798·751 : un festival de musique électronique au cœur d’une friche industrielle

PÉKIN, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le On Site Music Project a investi le 798 Art Center du 8 au 10 novembre 2024, accueillant un public enthousiaste venu assister au plus grand événement de musique électronique modulaire de toute l’Asie.





On Site Music Project – photo 1

On Site Music Project est un festival de musique intergenres récemment lancé par la communauté artistico-industrielle 798·751. Il s’étend sur plus de 2 000 mètres carrés et se répartit en huit zones distinctes, chacune regorgeant d’opportunités pour écouter, découvrir et fêter la musique électronique. Il marie également de manière harmonieuse la musique et l’art contemporain, tout en faisant la part belle à la puissance brute des performances en direct. On Site prend la forme d’un espace culturel vivant où convergent l’art, la musique et le public, chacun participant pleinement à l’expérience « on-site » (sur place).





On Site Music Project – photo 2

S’inscrivant dans le prolongement de l’International Art Season (saison artistique internationale), l’événement a accueilli plus de 100 musiciens du genre électro en provenance de 13 pays et régions et proposé près de 100 représentations électrisantes pendant trois jours.

D’éminents labels musicaux comme DAWless Teahouse, Metasonar ou Pantheon ont participé à l’élaboration d’une palpitante programmation de shows en live, offrant au public une expérience « on-site » (sur place) incomparable.

Le On Site Music Project a également fait appel à deux artistes visionnaires pour élever l’événement au-delà du son au moyen de créations totalement immersives redéfinissant les contours de l’espace, de la perception et de l’émotion.

L’artiste Chen Shizen a représenté le dialogue entre les hommes et la nature à travers des compositions végétales, tandis que Yang Song a opté pour la sculpture métallique pour traduire l’interaction entre la vitesse, la lumière, le temps et l’espace. Ces créations ont enrichi le festival d’une dimension tactile et conceptuelle, et transformé la musique en un voyage multisensoriel.





Vue de la création « Net » de Yang Song, 2024





Vue de la création « Leafy Mud Resembling » de Chen Shizen, 2024

Lors du forum dédié à l’événement, Miranda Yan, Directrice générale adjointe de Beijing 798 Culture Technology Co., Ltd., a souligné la mission du festival, à savoir mettre en valeur la créativité dynamique de Pékin. « À travers des expositions fascinantes, la musique, le théâtre ou la danse, il réserve sa place à l’inspiration, encourageant ainsi les gens à dépasser les sentiers battus et franchir de nouvelles limites créatives » indique-t-elle.

La communauté artistico-industrielle 798·751 accueille une large gamme d’événements culturels et technologiques et propose des expériences uniques au public tout en favorisant les échanges culturels internationaux. À travers ces manifestations, elle maintient sa contribution au développement de Pékin comme centre culturel et lieu d’échanges internationaux.

