Nexans révolutionne l'industrie du câble en intégrant ses produits dans la modélisation BIM (Building Information Modeling)

Nexans s'associe avec la plateforme mondiale BIMobject et devient le premier fabricant de câbles à intégrer ses produits dans la modélisation des informations du bâtiment.

Cette initiative permet aux câbles et systèmes de câble Nexans d'être inclus dès les premières phases de conception des projets de construction, facilitant et optimisant leur intégration.

Le secteur de la construction est en pleine expansion, avec une prévision de 230 milliards de mètres carrés de nouvelles constructions d'ici 2060, soulignant l'importance de la modélisation BIM.





Paris, le 21 novembre 2024 – Nexans, un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec BIMobject, plateforme mondiale de premier plan pour l'industrie de la construction. Cette collaboration marque un tournant décisif dans la numérisation du secteur du câble, positionnant Nexans comme le premier fabricant de câbles à intégrer ses produits dans la modélisation BIM.



Une innovation au cœur de la stratégie de Nexans

En tant que précurseur dans l'adoption du BIM pour l'industrie du câble, Nexans réaffirme son engagement envers l'innovation et la transformation numérique du secteur de la construction. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision de Nexans de devenir un pure player de l'électrification, en offrant des solutions de câblage intelligentes et durables pour les bâtiments de demain.

Un partenariat stratégique avec BIMobject

La collaboration avec BIMobject, leader mondial des plateformes BIM, permet à Nexans de mettre à disposition des architectes, ingénieurs et professionnels de la construction une gamme sélectionnée de produits sous forme de modèles 3D détaillés. Outre la modélisation des produits, ces objets sont accompagnés d’informations essentielles telles que les spécifications techniques, les instructions d'installation, la consommation énergétique et les informations environnementales liées aux produits.

Des avantages pour les professionnels du bâtiment

Grâce à ce partenariat, les câbles et systèmes de câblage Nexans seront désormais inclus dès les premières phases de conception des projets de construction. Cette intégration en amont permettra une meilleure optimisation des installations électriques, garantissant la sécurité et la fiabilité tout au long du cycle de vie du bâtiment.

Christophe Demule, Innovation Director Building chez Nexans, déclare : « Ce partenariat avec BIMobject souligne notre engagement à fournir des solutions de câblage innovantes et à faciliter le travail des professionnels de la construction. Nous sommes convaincus que cette initiative renforcera notre position de leader dans la transformation numérique du secteur du câble. »



Un marché en pleine expansion

Avec une croissance prévue de 230 milliards de mètres carrés de nouvelles constructions d'ici 20601, l'industrie du bâtiment fait face à des défis sans précédent. L'intégration des produits Nexans dans la plateforme BIMobject permettra de répondre efficacement à cette demande croissante, tout en promouvant des solutions de câblage durables et performantes.

Une vision d'avenir

En tant que premier fabricant de câbles à adopter le BIM, Nexans ouvre la voie à une nouvelle ère de conception intelligente des bâtiments et souligne l’engagement du Groupe à fournir des solutions de câblage innovantes et à faciliter le travail des professionnels de la construction.

Bernadette Berthier, Responsable de l’Expérience Digitale Client de Nexans, ajoute : « La présence de Nexans sur la plateforme s’inscrit parfaitement dans la stratégie digitale de Nexans, visant à accompagner les acteurs de la construction tout au long du parcours client en leur proposant des solutions répondant à leurs besoins. »

Nexans continuera à enrichir sa gamme de produits disponibles sur la plateforme BIMobject, renforçant ainsi sa position de pionnier dans la digitalisation de l'industrie du câble et contribuant à façonner l'avenir de la construction durable.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com



1 Source : Global Status Report 2017 – préparé par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GABC), et coordonné par le Programme des Nations unies pour l'environnement.

