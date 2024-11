Eksplorasi minyak dan gas berdampak tinggi dapat mengurangi emisi kategori 1 dan 2 global sebesar 6% pada tahun 2030

LONDON dan HOUSTON dan SINGAPURA, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investasi dalam eksplorasi minyak dan gas telah merosot dua pertiga dalam dekade terakhir, namun industri ini tetap memiliki peran penting dalam upaya dekarbonisasi dan penyediaan cadangan minyak yang menguntungkan dalam transisi energi, menurut laporan Horizons terbaru dari Wood Mackenzie.

Menurut laporan yang berjudul “No country for old fields: Why high-impact oil and gas exploration is still needed”, dunia memiliki banyak sumber daya yang tersedia untuk memenuhi permintaan, dengan cadangan sekitar 3 triliun barel setara minyak (boe). Hal ini berarti sumber daya minyak masih tersedia selama lebih dari 45 tahun dan gas selama lebih dari 60 tahun.

“Dengan begitu banyak sumber daya yang tersedia, hal ini menimbulkan pertanyaan – mengapa eksplorasi masih diperlukan?” kata Andrew Latham. “Perlu ditekankan bahwa ladang minyak yang baru ditemukan tidak akan meningkatkan permintaan, karena permintaan tidak akan bertambah meskipun eksplorasi berhasil, dan tidak akan berkurang meskipun eksplorasi gagal. Yang bisa dikatakan adalah bahwa eksplorasi yang berhasil dapat mengurangi intensitas karbon, menurunkan harga minyak dan gas bagi konsumen, serta menambah nilai baik bagi pemegang sumber daya maupun perusahaan eksplorasi migas. Meskipun permintaan terbukti stabil, investasi dalam pasokan baru energi alternatif terbarukan diperlukan untuk menggantikan sumber daya tidak ramah lingkungan.”

Mengurangi karbon

Menurut laporan tersebut, menurunkan emisi kategori 1 dan 2, atau emisi yang dihasilkan dari proses ekstraksi dan penyulingan, lebih baik dilakukan dengan mencari ladang baru daripada membersihkan ladang lama. Ladang baru lebih bersih, berkat teknologi dekarbonisasi modern dan kapasitas fasilitas yang lebih tinggi.

Lens Upstream dari Wood Mackenzie mengungkapkan bahwa ladang-ladang baru yang akan mulai berproduksi dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki rata-rata intensitas emisi kategori 1 dan 2 sebesar 17 kgCO 2 e/boe pada tahun 2025-2030. Hal ini dibandingkan dengan pasokan yang ada dari ladang minyak tua yang rata-rata mencapai 28 kgCO 2 e/boe.

“Potensi keuntungannya tidak main-main,” kata Latham. “Eksplorasi sepanjang dekade saat ini diperkirakan akan menyumbang 12% dari pasokan minyak dan gas global. Jika kita mengasumsikan bahwa ladang-ladang baru ini menggantikan opsi pasokan yang ada dengan intensitas emisi yang sama dengan ladang-ladang yang lebih tua, maka emisi global kategori 1 dan 2 pada tahun 2030 akan berkurang sekitar 6%, atau 100 Mtpa CO 2 e.”

Kinerja bernilai tinggi

Ekonomi juga telah mendorong aktivitas. Kinerja eksplorasi industri ini telah menjadi menarik sejak biaya hulu diatur ulang satu dekade yang lalu.

“Eksplorasi telah menjadi cara yang paling ekonomis untuk memperbarui portofolio dengan ladang-ladang baru, terutama bagi perusahaan yang mencari sumber daya menguntungkan, atau rendah karbon dan bernilai tinggi,” kata Latham. “Aset-aset berharga seperti itu sulit untuk dibeli dengan harga yang kompetitif; jauh lebih baik untuk menemukannya.”

Menurut laporan tersebut, imbal hasil siklus penuh selalu dua digit setiap tahun sejak 2015, dengan rata-rata 15%. Penemuan ladang baru dihargai jauh lebih tinggi daripada biaya untuk menemukannya, dengan penciptaan nilai bersih lebih dari US$160 miliar sejak 2015, dengan asumsi harga perencanaan industri sebesar US$65/bbl Brent dalam jangka panjang (hampir dua kali lipat dari nilai pasar saat ini dari perusahaan besar BP).

Selama lima tahun terakhir, Wood Mackenzie menghitung harga impas rata-rata industri untuk eksplorasi sekitar US$45 per boe (per barel setara minyak) (Brent, NPV10%) dibandingkan US$65 per boe untuk M&A. Kesenjangan untuk sumber daya yang menguntungkan bahkan lebih lebar karena kurangnya aset semacam itu di pasar.

Eksplorasi wilayah baru dan laut dalam yang paling efektif

Aktivitas eksplorasi di wilayah baru, yang didefinisikan sebagai tidak adanya produksi dari reservoir serupa di cekungan yang sama, menonjol berdasarkan skala sumber daya. Apalagi, eksplorasi laut dalam di cekungan baru dapat menawarkan peluang eksplorasi yang paling menguntungkan. Pengeboran di wilayah baru menambah lebih dari 80 juta boe per sumur, lebih dari tujuh kali lipat sumur di area sumur tua yang sudah pernah dieksplorasi, dengan sebagian besar berada di lepas pantai dalam. Proyek laut dalam memiliki tingkat pemulihan yang tinggi per sumur dan cenderung memiliki intensitas emisi yang lebih rendah (<15tCO 2 e/kboe) dibandingkan dengan proyek di perairan dangkal dan daratan.

Menurut laporan tersebut, laut dalam akan menawarkan sebagian besar peluang baru untuk eksplorasi karena sebagian besar cekungan laut dalam di dunia, di perairan dari 400 meter hingga lebih dari 3.000 meter, hampir tidak pernah dibor.

Sumber daya per sumur eksplorasi berdasarkan kedalaman air

“Perusahaan-perusahaan besar telah ikut serta dalam tren eksplorasi laut dalam, bersemangat untuk membuka wilayah eksplorasi baru berikutnya,” kata Latham. “Saat ini, mereka memegang hampir 70% kawasan bersih mereka di laut dalam dan mengalokasikan proporsi yang serupa dari anggaran eksplorasi dan penilaian mereka untuk sektor ini.

“Semakin banyak, perusahaan minyak nasional mengikuti jejak tersebut, seiring dengan mandat pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memastikan keamanan energi domestik.”

Di dalam sumber daya yang belum dimanfaatkan ini, masih banyak minyak dan gas yang dapat ditemukan. Meski industri ini telah menemukan lebih sedikit sumur dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, hal itu disebabkan oleh jumlah sumur yang dibor lebih sedikit.

Kurva penurunan penemuan global menunjukkan lintasan hampir lurus dengan gradien yang stabil sekitar 30 juta boe yang ditemukan per sumur, termasuk sumur yang kering. Ini adalah tren yang tidak berubah selama empat dekade terakhir dan lebih dari 50.000 sumur. Penurunan mendadak dalam tren yang sudah lama terbentuk tampaknya tidak mungkin terjadi.





“Peluang eksplorasi yang besar masih ada, tetapi eksplorasi mengalami masalah dalam hal kesan publik yang serius,” kata Latham. “Persepsi yang menyebar luas bahwa eksplorasi berdampak buruk bagi iklim mengancam segala hal, mulai dari akses terhadap peluang dan izin sosial untuk beroperasi hingga daya tarik dan retensi talenta. Bahwa miskonsepsi yang marak terjadi dalam hal ini bukan berarti hal tersebut akan mudah diatasi. Eksplorasi memiliki peran dalam dekarbonisasi pasokan minyak dan gas.”

