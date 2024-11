Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2024

21. november 2024

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 3. kvartal 2024

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 3. kvartal 2024.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Fokus i 3. kvartal 2024 har været på håndtering og afslutning af uenigheder med modpart i earn out aftale om omkostningsfradrag og betaling i forbindelse med tidligere udnyttelse og opgørelse af option på førtidig opgørelse, samt gennemførelse af ekstraordinær udbetaling af udbytte og selskabets fremtid.

Førtidig opgørelse af option

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 13 / 2024 er der nu indgået en aftale med modpart om endelig opgørelse og afslutning af earn out aftale. Aftalen medfører, at der modtages en betaling på SEK 4,9 mio. til fuld og endelig opgørelse. NewCap Holding A/S har herefter ingen tilgodehavender og eksponering overfor de i 2019 afhændede aktiviteter.

NewCap Holding A/S´ fremtid

Som oplyst i selskabets halvårsrapport pr. 30. juni 2024, side 5, undersøger bestyrelsen eventuelle muligheder for, at selskabets værdier bedst mulig kan komme selskabets aktionærer til gode, herunder muligheder om selskabet eller koncernen kan tilføres nye aktiviteter, eventuelt via nye investorer, der kan udnytte selskabets børsplatform og koncernens uudnyttede fremførbare skattemæssige underskud, alternativt eventuel likvidation.

Det er bestyrelsens målsætning, at eventuelle forslag til aktionærer omkring selskabets fremtid senest kan fremlægges på selskabets ordinære generalforsamling i april 2025.

Ekstraordinær udlodning af udbytte

NewCap Holding A/S gennemførte som oplyst ved selskabsmeddelelse nr. 12 / 2024 en ekstraordinær udbetaling af udbytte på DKK 0,12 pr. aktie, i alt ca. DKK 15,1 mio.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

