Dovre Group Oyj Johdon liiketoimet 21.11.2024 klo 17.45

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Stavelin Holding AS

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Stavelin Holding AS

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Svein Stavelin

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj

LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 85767/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-11-21

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008098

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 27000 Yksikköhinta: 0,319 EUR

(2): Volyymi: 667 Yksikköhinta: 0,318 EUR

(3): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0,319 EUR

(4): Volyymi: 7000 Yksikköhinta: 0,319 EUR

(5): Volyymi: 833 Yksikköhinta: 0,319 EUR

(6): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0,319 EUR

(7): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0,319 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 50000 Keskihinta: 0,31899 EUR

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

