EQUASENS : Digipharmacie obtient l’immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)

Digipharmacie obtient l’immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce l’immatriculation officielle de sa filiale Digipharmacie en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Cette reconnaissance témoigne de l’expertise technique et de l’engagement de Digipharmacie à accompagner ses clients dans la transition vers la facturation électronique obligatoire, prévue à partir de 2026.



Une acquisition stratégique pour accompagner la digitalisation des factures

En janvier 2024, le Groupe Equasens a pris une participation majoritaire dans Digipharmacie, renforçant son engagement vers la transformation numérique en santé. Cette alliance offre aux professionnels de santé une solution innovante pour simplifier la gestion des factures, améliorer leur traçabilité, réduire les coûts et gagner du temps tout en respectant l’obligation de réception des factures dématérialisées prévue à partir de septembre 2026. Grâce à cette acquisition, Equasens et Digipharmacie ouvrent la voie à des fonctionnalités avancées et adaptées aux besoins du secteur, tout en améliorant l’efficacité et la sécurité des processus.

Un rôle clé dans la réforme de la facturation électronique

La réforme fiscale, qui s’appliquera progressivement à partir du 1er septembre 2026, impose à toutes les entreprises d’émettre et de recevoir des factures électroniques. En tant que PDP immatriculée, Digipharmacie jouera un rôle central pour ses clients, leur permettant d’être en conformité avec la réglementation et de simplifier leurs processus comptables. "Cette immatriculation témoigne de notre engagement à fournir des solutions numériques fiables et conformes aux exigences réglementaires. Nous facilitons la transition numérique des professionnels de santé en leur proposant des outils adaptés et sécurisés", déclare Yonathan Blajman, Directeur associé de Digipharmacie

L’obtention de l’agrément PDP marque une étape clé pour Digipharmacie, qui pourra désormais :

Assurer l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques,

Garantir la conformité réglementaire en matière de e-reporting et de transmission des données à l’administration fiscale,

Offrir à ses clients des solutions fiables, sécurisées et interopérables, adaptées à leurs besoins.





Une expertise reconnue dans l’écosystème de santé

Forte de sa présence dans plus de 15 000 officines françaises, dans plus de 90 groupements et 300 cabinets comptables spécialisés, Digipharmacie confirme sa position de leader dans la gestion des flux documentaires et des données. Avec la certification ISO 27001, Digipharmacie garantit à ses clients des standards élevés de sécurité et de qualité pour la gestion des informations sensibles.

A propos de Digipharmacie



Fondée en 2019, Digipharmacie est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques dédiées aux pharmaciens. Elle automatise les processus de back-office, centralisant et archivant automatiquement les factures fournisseurs pour simplifier la gestion comptable. En optimisant ces flux documentaires, Digipharmacie permet aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Présente dans plus de 15 000 officines et en partenariat avec plus de 300 cabinets comptables, Digipharmacie est un acteur incontournable de la transformation numérique dans le secteur pharmaceutique. Depuis son intégration au Groupe Equasens en janvier 2024, elle continue d’innover pour répondre aux enjeux de la digitalisation et de la conformité réglementaire.



Pour en savoir plus : digipharmacie.fr

