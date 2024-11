Fluxys LNG gereed om het 14e EU-sanctiepakket te implementeren.

Op 24 juni heeft de Raad van de Europese Unie een 14e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Fluxys LNG, de exploitant van de terminal in Zeebrugge en 100% dochteronderneming van het beursgenoteerde bedrijf Fluxys Belgium, heeft zijn operationele regels aangepast om volledig te voldoen aan de aangenomen sancties die van toepassing zullen zijn op de bestaande contracten vanaf 26 maart 2025.

Momenteel zullen deze bestaande contracten volledig in overeenstemming met de sancties worden voortgezet zonder enige negatieve impact op de financiële prestaties van Fluxys Belgium.

