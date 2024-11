Oproeping tot Buitengewone Algemene Vergadering op 26 december 2024

Gent, 25 november 2024 – 07.00 uur – Persbericht / Gereglementeerde informatie

De gedelegeerd bestuurder van ABO-Group Environment NV (de “Vennootschap”) heeft het genoegen de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 26 december 2024 op zetel van notaris Frank Liesse te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen.

Aan de aandeelhouders zal voorgesteld worden om zoals vorig jaar over te gaan tot een kapitaalsvermindering ten belope van 1 miljoen euro (met name € 0,094 per aandeel), met als doel om een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken. Bovendien zal gevraagd worden om een machtiging toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor een inkoopprogramma van eigen aandelen met het oog op een mogelijke opstart van een aandelenaankoop- en/of aandelenoptieplannen ten gunste van het management en de werknemers van ABO-Group Environment en/of de met haar verbonden vennootschappen.

Volgende documenten zijn terug te vinden op de website van de Vennootschap

(https://www.abo-group.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/aandeelhoudersvergaderingen/) :

Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering 2024

Informatie agenderings- en vraagrecht van de aandeelhouder

Volmacht Buitengewone Algemene Vergadering 2024

Over ABO-Group

ABO-Group, opgericht in 1995, is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: geotechniek (stabiliteit), ecologie en bodemsanering. Dit doet ABO-Group met haar verschillende dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 700 experts beschikt de groep over een brede expertise om haar klanten een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten: van voorstudie en advies tot opvolging bij implementatie en monitoring achteraf.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)4 96 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), België