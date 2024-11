Ontex koopt tot 1,5 miljoen aandelen in

Voorkennis

Aalst, België, 25 november 2024 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt de lancering aan van een inkoop­programma om maximaal 1,5 miljoen eigen aandelen te verwerven, hetgeen 1,8% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt. De aandelen die via het programma worden verworven, zullen bijdragen om aan de verplichtingen van Ontex te voldoen onder zijn huidige en toekomstige lange­termijn­bonusplannen. De aandeleninkoop zal worden gespreid over een periode van zeven maanden, beginnend op 1 december 2024 en eindigend op 30 juni 2025.

Het programma zal worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de machtiging die verleend werd door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 5 mei 2023, en zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke tussenpersoon, die zijn beslissingen onafhankelijk zal nemen op basis van een discretionair mandaat. De timing van de transacties zal afhangen van verschillende factoren, waaronder marktomstandigheden. Het programma voor de inkoop van eigen aandelen kan ten alle tijde worden opgeschort of stopgezet.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zal Ontex wekelijkse updates publiceren over de voortgang van zijn aandeleninkopen. Tijdens de looptijd van het programma zal het huidige liquiditeitscontract van Ontex worden opgeschort. Aangezien Ontex nu al 1,2 miljoen eigen aandelen aanhoudt, zal het na voltooiing van het programma in totaal 2,7 miljoen eigen aandelen aanhouden, hetgeen 3,2% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.

