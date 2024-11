WORLDLINE - offre de rachat de ses OCEANEs existantes

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ L’INVITATION AU RACHAT CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR

Worldline lance une offre de rachat de ses OCEANEs existantes à échéance juillet 2025 et juillet 2026 dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé

Paris La Défense, 25 novembre 2024 - Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance juillet 2025 et juillet 2026 dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé.

Le 21 novembre, Worldline a placé avec succès une émission d’obligations à échéance 2029 pour un montant de 500 millions d’euros émises dans le cadre de son programme EMTN (les « Obligations»).

Le produit net de l’émission des Obligations sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant dont les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 en circulation.

Worldline annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2025 (FR0013526803) (les « OCEANEs 2025 ») et de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2026 (FR0013439304) (les « OCEANEs 2026 » et, ensemble avec les OCEANEs 2025, les « OCEANEs Existantes ») pour un montant cible d’environ 250 millions d’euros dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé pour recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs Existantes (le « Rachat »).

A la clôture des marchés le 22 novembre 2024, le montant total en principal des OCEANEs 2025 en circulation est de 599.999.912,48 euros et le montant total en principal des OCEANEs 2026 en circulation est de 800.000.001,60 euros.

Prix de Rachat

Le prix unitaire de rachat sera au moins de 116,50 euros par OCEANE 2025 et de 96,25 euros par OCEANE 2026. Il sera déterminé par Worldline conformément à une procédure d’enchère hollandaise modifiée (modified Dutch auction).

La publication des résultats de la procédure de construction du livre d’ordres inversé devrait intervenir aujourd’hui.

Conditions de la transaction

Le règlement-livraison du Rachat est envisagé le 29 novembre 2024 et reste conditionné au règlement-livraison de l’émission des Obligations, qui devrait avoir lieu le 27 novembre 2024.

Les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 acquises par Worldline dans le cadre du Rachat seront annulées dans les conditions prévues par leurs modalités.

Worldline pourrait décider d’acheter moins de 250 millions d’euros du montant total en principal des OCEANEs Existantes. De plus, Worldline déterminera, à sa seule et entière discrétion, l’allocation du montant total en principal des OCEANEs rachetées entre les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

AVERTISSEMENTS

Ce communiqué de presse ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, ou au Japon. La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de tout document ou autre information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question. Aucune communication ni aucune information relative au Rachat ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.

Le Rachat vise uniquement les investisseurs qualifiés à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon, et de toute autre juridiction dans laquelle le Rachat constituerait une violation des dispositions légales en vigueur.

Aucune communication ni aucune information relative au rachat des OCEANEs 2025 et des OCEANEs 2026 ne peut être distribuée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer au Rachat dans ou en provenance d'une juridiction dans laquelle ou en provenance de laquelle, ou visant ou provenant de toute personne à qui ou de la part de laquelle il serait illégal de procéder à un tel rachat ou à une telle offre en vertu des dispositions légales applicables en matière de valeurs mobilières. La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une règlementation spécifique. Par conséquent, Worldline et les intermédiaires financiers requièrent de toute personne située dans une juridiction dans laquelle le présent communiqué de presse a été publié, distribué ou transmis que celle-ci s'informe sur les restrictions applicables dans ladite juridiction et qu’elle s'y conforme.

Worldline et les intermédiaires financiers ne font aucune recommandation aux porteurs d’OCEANEs 2025 et aux porteurs d’OCEANEs 2026 quant à l'opportunité de participer au Rachat.

