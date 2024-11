Cannara Biotech Inc. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024 : Augmentation record des ventes et du flux de trésorerie d'exploitation, renforçant sa position de leader sur le marché canadien du cannabis

Total des produits records au quatrième trimestre et pour l’exercice 2024 : 23,4 millions de dollars et 82,2 millions de dollars, soit une augmentation de 28 % et 43 % par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Croissance robuste au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre 2024, avec une augmentation des produits totaux de 20 %, du résultat d’exploitation de 42 %, du BAIIA ajusté 1 de 33 %, du revenu net de 184 % et du flux de trésorerie disponible 1 de 117%.

de 33 %, du revenu net de 184 % et du flux de trésorerie disponible de 117%. Quatorzième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif 1 de 3,7 millions de dollars.

de 3,7 millions de dollars. Le flux de trésorerie d’exploitation a bondi de 81 % d’année en année pour atteindre 10,7 millions de dollars pour l’exercice 2024, tandis que le flux de trésorerie disponible 1 a atteint 3,2 millions de dollars, reflétant une amélioration de 7,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

a atteint 3,2 millions de dollars, reflétant une amélioration de 7,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Atteint une part de marché nationale de 3,2 % au quatrième trimestre 2024 2 , soit une augmentation de 39 % par rapport à l’année précédente, avec une part de marché de 11,9 % au Québec, ce qui place la Société dans le top 3 dans la province. 3

, soit une augmentation de 39 % par rapport à l’année précédente, avec une part de marché de 11,9 % au Québec, ce qui place la Société dans le top 3 dans la province. Activation de deux zones de culture à Valleyfield prévues pour l’exercice 2025, représentant 50 000 pieds carrés supplémentaires de canopée, ce qui portera la production annuelle totale de cannabis à un peu moins de 40 000 kg.

Assemblée générale annuelle des actionnaires prévue pour le 30 janvier 2025, à 11 h EST.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

MONTRÉAL, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB0), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels du quatrième trimestre de l’exercice 2024 pour les périodes de trois et douze mois terminées le 31 août 2024. L’ensemble des états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 août 2024 et le rapport de gestion qui l’accompagne peuvent être consultés en visitant le site Web de la Société au www.cannara.ca/en/investor-area ou en accédant au profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca. La dernière présentation aux investisseurs de la société est disponible sur www.cannara.ca/fr/investisseurs/pont-de-linvestisseur/.

« L’exercice 2024 a été une année de transformation pour Cannara, mettant en évidence la résilience de notre modèle d’entreprise et la force de notre stratégie d’exécution », a déclaré Zohar Krivorot, président-directeur général. « Avec une part de marché nationale de 3,2 % et une position de leader au Québec, nous avons prouvé notre capacité à assurer une croissance soutenue dans un marché du cannabis difficile. En investissant dans nos installations de production de pointe, alimentées par l’électricité la moins chère du pays, nous continuons à produire des produits de cannabis de qualité supérieure à une valeur inégalée. Nos trois marques phares — Tribal, Nugz et Orchid CBD — lancées en 2021, ont non seulement relevé les défis de cette industrie concurrentielle, mais continuent de prospérer, enregistrant une croissance trimestre après trimestre. »

« Les résultats de l’exercice 2024 de Cannara témoignent de la solidité financière et de la constance que les investisseurs recherchent sur le marché actuel axé sur les bénéfices », a ajouté Nicholas Sosiak, directeur financier. « Avec un BAIIA ajusté de 3,7 millions de dollars au quatrième trimestre, marquant notre 14e trimestre consécutif de résultats positifs, et un redressement remarquable du flux de trésorerie disponible, qui est passé d’un montant négatif de 4,0 millions de dollars à un montant positif de 3,2 millions de dollars pour l’exercice, nous avons établi des bases financières solides pour notre croissance future. Notre approche disciplinée de l’allocation du capital et de l’efficacité opérationnelle continue de générer une forte trésorerie, tandis que la croissance de 43 % de notre chiffre d’affaires reflète la demande croissante pour nos produits de cannabis de qualité supérieure. À l’aube de l’exercice 2025, nous focussons à accélérer nos gains de parts de marché et à mettre en œuvre des stratégies qui feront de Cannara une force dominante sur le marché national du cannabis. Pour les investisseurs, Cannara produit des résultats aujourd’hui et prend de l’élan pour un avenir encore plus prometteur. »

1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour une définition de ces mesures.

2 Selon les données de Hifyre pour les périodes de juin 2023 à août 2023 et de juin 2024 à août 2024.

3 Sur la base des données de ventes estimées fournies par Weed Crawler, pour la période de juin 2024 à août 2024.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2024

En 2024, les produits totaux ont augmenté de 43 %, passant de 57,6 millions de dollars en 2023 à 82,2 millions de dollars.

La marge brute avant ajustements de la juste valeur pour 2024 était de 27,9 millions de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport aux périodes de douze mois de 2023. Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur était de 34 %, tandis que le pourcentage de marge brute après ajustements de la juste valeur était de 37 % pour 2024.

Le bénéfice d’exploitation s’élève à 10,1 millions de dollars pour 2024, contre un bénéfice d’exploitation de 11,9 millions de dollars pour 2023, reflétant l’augmentation des investissements marketing et administratifs pour soutenir la croissance.

Le BAIIA ajusté pour 2024 s’est élevé à 15,1 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice net de 2024 s’est élevé à 6,4 millions de dollars, contre 6,9 millions de dollars en 2023, reflétant l’impact d’un ajustement de la juste valeur plus important en 2023 en raison de l’activation de 3 zones de culture et de l’augmentation des coûts de marketing et d’administration en 2024 pour soutenir le développement de la Société.

Le bénéfice par action s’élève à 0,07 $ pour 2024, contre 0,08 $ en 2023.

Flux de trésorerie d’exploitation positifs de 10,7 millions de dollars en 2024, contre 5,9 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 81 % par rapport à l’année précédente.

Le flux de trésorerie disponible s’est amélioré pour atteindre 3,2 millions de dollars, contre un flux de trésorerie disponible négatif de 4,0 millions de dollars en 2023, soit un redressement de 7,2 millions de dollars.

La société dispose d’un fonds de roulement de 40,5 millions de dollars4 au 31 août 2024.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2024

Les produits totaux du quatrième trimestre 2024 ont augmenté de 28 % à 23,4 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2023.

La marge brute avant ajustements de la juste valeur pour le quatrième trimestre de 2024 (« T4 2024») était de 7,0 millions de dollars, soit une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2023. Le pourcentage de la marge brute avant les ajustements de la juste valeur était de 30 % et la marge brute après les ajustements de la juste valeur était de 46 % pour le T4 2024.

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 5,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024, contre un bénéfice d’exploitation de 5,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023, reflétant l’augmentation des coûts de vente et de marketing axés sur la conquête d’une plus grande part de marché.

14e trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de la Société, totalisant 3,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024, soit 16 % des revenus nets. Ce chiffre est à comparer aux 4,9 millions de dollars de BAIIA ajusté générés au cours de la même période de l’année précédente.

Le bénéfice net du T4 2024 s’élève à 5,8 millions de dollars, contre 4,6 millions de dollars au T4 2023.

Le bénéfice par action s’élève à 0,06 $ et 0,05 $ pour les quatrièmes trimestres de 2024 et de 2023.

Flux de trésorerie d’exploitation positifs de 3,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024, contre 2,9 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.

Les flux de trésorerie disponibles pour le quatrième trimestre 2024 ont augmenté pour atteindre 2,7 millions de dollars, contre 1,1 million de dollars au quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 143 %.

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2024 ET PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2025

Augmenter la production pour répondre à la demande croissante des consommateurs

Cannara a constaté une forte demande de la part des consommateurs depuis le lancement de ses produits de vente au détail, ce qui a entraîné une augmentation de la production à son site de Valleyfield. Au cours de l’exercice 2023, trois nouvelles zones de culture (25 000 pieds carrés chacune) ont été activées, et une dixième zone a été ajoutée en janvier 2024, ce qui porte le total de la zone de cultivation à 250 000 pieds carrés (environ 100 000 plantes). Pour l’exercice 2025, la Société vise à activer deux zones supplémentaires, ajoutant 50 000 pieds carrés de canopée active, tandis que son installation de 24 zones permet une production évolutive en fonction de la demande. Pour stimuler la demande en vue d’une expansion continue, Cannara prévoit d’augmenter ses investissements dans les ventes et le marketing afin d’accroître sa part de marché et de renforcer la fidélité à ses marques phares — Tribal, Nugz et Orchid CBD — dans l’ensemble du Canada.

4 Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour une définition de ces mesures.



FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2024 ET PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2025

Innover pour dominer le marché

Au cours de l’exercice 2024, Cannara a enregistré une croissance significative en affinant son portefeuille de produits et en ciblant des catégories à forte croissance telles que les fleurs séchées, les pré-rouleaux, les pré-rouleaux infusés, les fleurs broyées et les vapoteuses. Parmi les faits marquants, citons la ligne de vapoteuse à base de résine vivante n° 1 de Tribal au Canada (35 % des ventes de la catégorie)5, la ligne de rosine n° 1 de Nugz en Ontario (25 % des ventes en gros)5 et la première ligne de pré-rouleaux infusés du Québec sous Nugz (63 % des ventes de la catégorie)6.

Pour l’exercice 2025, Cannara prévoit de lancer plus de 20 nouveaux produits dans des catégories à fort volume, notamment des formats innovants tels que des dispositifs de vapotage tout-en-un sous Tribal et Nugz et des pré-rouleaux infusés de qualité supérieure sous Tribal. Ces développements s’appuient sur un programme rigoureux de chasse aux cultivars, qui permet de découvrir des cultivars uniques adaptés à la marque, à la puissance, à la structure et à l’attrait du marché. En avril 2024, Cannara a introduit trois nouvelles génétiques : Neon Sunshine et Bubble Up (Tribal) et Guava Jam (Nugz).

Accroître la part de marché et renforcer le leadership au Canada

Cannara continue de renforcer sa position sur le marché canadien du cannabis, réalisant une croissance significative de sa part de marché nationale et provinciale. À l’échelle nationale, Cannara a augmenté sa part de marché de plus de 35 %, atteignant 3,2 % au quatrième trimestre 2024, contre 2,3 % au quatrième trimestre 20235. Au Québec, son plus grand marché, Cannara a connu une croissance notable de 22,7 % en glissement trimestriel, passant de 9,7 % au T3 2024 à 11,9 % au T4 2024, et augmentant encore jusqu’à 12,6 % en octobre 2024, ce qui place Cannara dans le top 3 des plus grands producteurs en termes de ventes dans la province.6

En outre, Cannara a fait son entrée en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, en introduisant des produits populaires comme les pré-rouleaux Tribal Cuban Linx, qui sont passés d’offres à durée limitée à des UGS permanentes. Le Manitoba a vu l’ajout de 35 UGS en mai 2024, renforçant ainsi la présence de Cannara sur le marché.

L’expansion du marché canadien du cannabis, qui devrait atteindre USD 6,58 milliards de dollars d’ici 20297, offre de nouvelles opportunités à Cannara en 2025 et au-delà. En s’appuyant sur les connaissances des consommateurs dans des bastions comme le Québec, la Société est stratégiquement positionnée pour accroître son chiffre d’affaires dans les provinces existantes et s’implanter dans des provinces plus petites, renforçant ainsi sa position de leader dans le paysage évolutif du cannabis au Canada.

L’efficacité stratégique au service de la rentabilité

Cannara vise à construire une plateforme stratégique de cannabis qui génère une croissance du BAIIA ajusté positif et des flux de trésorerie d’exploitation en se concentrant sur des produits de cannabis de qualité supérieure à des prix disruptifs, en tirant parti des faibles coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre au Québec, et en maintenant un modèle opérationnel allégé. La fabrication interne de pré-roulé, le laboratoire de haschisch sans solvant et le laboratoire d’extraction de BHO procurent un avantage concurrentiel grâce à l’intégration verticale et à l’utilisation efficace des matières premières. En développant des UGS très demandées avec des marges importantes, Cannara a démontré son engagement en faveur de la rentabilité. Les résultats depuis le début de l’exercice 2024 affichent une hausse de 10,2 % du BAIIA ajusté, à 15,1 millions de dollars, et une augmentation de 80,7 % des flux de trésorerie d’exploitation, à 10,7 millions de dollars, par rapport à 2023.

5 Selon les données de Hifyre pour les périodes de juin 2023 à août 2023 et de juin 2024 à août 2024.

6 Sur la base des données de ventes estimées fournies par Weed Crawler, pour la période de juin 2024 à août 2024.

7 Statista Market Insights, mars 2024, USD

OPÉRATIONS EN CAPITAL ET AUTRES ÉVÉNEMENTS

Transactions en capital

Achat de 286 900 actions ordinaires au cours de l’exercice 2024, réduisant ainsi le nombre d’actions en circulation et renforçant la valeur actionnariale.

Octroi de 625 000 options d’achat d’actions à 1,20 $, 124 000 options d’achat d’actions à 1,80 $ et 715 000 UAR aux employés et aux membres du conseil d’administration.

Prolongation de deux ans de la durée de 2 435 000 options d’achat d’actions à 1,80 $ et de 750 000 options d’achat d’actions à 1,00 $.

Après la clôture de l’exercice, 525 000 options d’achat d’actions à 1,00 $, 115 000 options d’achat d’actions à 1,80 $ et 625 000 unités d’actions restreintes assorties de conditions de performance pour aligner les incitations sur les objectifs de croissance à long terme et 90 000 unités d’actions restreintes sans conditions de performance ont été attribuées aux employés et aux membres du conseil d’administration sous réserve de certaines conditions d’acquisition conformément au plan d’options d’achat d’actions des employés et au plan d’unités d’actions restreintes de l’entreprise.

À la date du présent communiqué, Cannara a 90 018 952 actions ordinaires, 5 166 600 options d’achat d’actions et 2 219 183 unités d’actions restreintes émises et en circulation.

Autres événements

Vente d’une parcelle de terrain sur le site de Valleyfield en avril 2024, générant un gain de 2,0 millions de dollars. D’autres actifs, dont un bâtiment en construction, restent activement commercialisés en vue de la vente.

Le 16 août 2024, Cannara a annoncé la décision de KPMG s.e.n.c.r.l de démissionner de sa propre initiative en tant qu’auditeur suivant la conclusion de l’audit de l’exercice 2024. MNP s.e.n.c.r.l a été désigné à titre d’auditeur remplaçant, sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de 2025.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES ET NOTICE ANNUELLE

Cannara a annoncé que son assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue pour le 30 janvier 2025 à 11 h (HNE), se tiendra par webdiffusion en direct et par téléconférence. La Société a également annoncé que sa notice annuelle 2025 et son avis de convocation à l’assemblée annuelle sont désormais affichés sur le site Web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Les actionnaires sont encouragés à voter sur les questions soumises à l’assemblée par procuration et à participer à l’assemblée par webdiffusion. Les personnes qui assisteront à l’assemblée par téléconférence sont priées de lire les notes relatives au formulaire de procuration, puis de remplir, signer et envoyer le formulaire de procuration ci-joint conformément aux instructions figurant dans la procuration et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui sera publiée sur le site Web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposée sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale annuelle en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://cannarabiotechquebecinc.my.webex.com/cannarabiotechquebecinc.my/j.php?MTID=m70400f296058ebb021572737a5824d6a

Pour participer à la réunion par téléconférence, veuillez composer le 1-650-479-3208 et utiliser le code de réunion 2636 952 9781 et le code LOVE2025 (56832025 lorsqu'on compose depuis un téléphone ou un système vidéo). Les actionnaires accédant à l’assemblée par téléconférence ne pourront pas voter ou s’exprimer lors de l’assemblée. Pour voter ou s’exprimer lors de l’assemblée, les actionnaires devront se joindre au webcast et utiliser la fonction de chat pendant l’assemblée. Un modérateur sera présent pour permettre aux actionnaires de voter ou de s’exprimer lors de l’assemblée au moment opportun.

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES





1 Les produits brutes comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise, les revenues de services et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 La Marge brute avant ajustements de juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le Bénéfice d’exploitation en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le Bénéfice net avant impôts sur le revenu en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le Bénéfice net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR et (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et supplémentaires. Dans ce communiqué de presse, les mesures non conformes aux PCGR et ratios financiers supplémentaires suivants sont utilisés : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, marge brute segmentée avant ajustements de la juste valeur en pourcentage des produits totaux du segment, marge brute segmentée en pourcentage des produits totaux du segment, bénéfice opérationnel segmenté en pourcentage des produits totaux du segment, marge brute en pourcentage des produits totaux et BAIIA ajusté en pourcentage des produits totaux. Vous trouverez plus de détails sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et sur d’autres mesures financières à la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour l’exercice terminé le 31 août 2024, qui est affiché sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des informations utiles sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n’ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent différer de calculs similaires présentés par d’autres émetteurs et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes préparées conformément aux normes IFRS.

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du bénéfice net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du total des produits est un ratio financier mesure non conforme aux PCGR, déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des produits.





*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Rapprochement du flux de trésorerie disponible

Le Flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du flux de trésorerie d’exploitation, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

*Mesure financière non conforme aux PCGR

Rapprochement du fonds de roulement

Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total de l’actif à court terme et du total du passif à court terme, la mesure financière conforme aux IFRS la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.



* Mesure financière non conforme aux PCGR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

A PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB0), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES « DÉCLARATIONS PROSPECTIVES »

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces énoncés prospectifs sont faits à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention, ni l’obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les déclarations prospectives concernent des événements ou des performances futurs et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles portent notamment sur la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses activités d’expansion prévues, ses offres de produits anticipées, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les clauses financières et autres des contrats de prêt, les performances économiques futures et la capacité de la Société à devenir un chef de file dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas »,"ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou d’une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des termes tels que « peut », « futur », « attendu », « a l’intention » et « estimations ». De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse www.cannara.ca/en/investor-area.

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle considère comme non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été émises lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances de l’entreprise, les conditions du marché, ainsi que la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

