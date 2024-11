Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 18 novembre 2024 au 22 novembre 2024

Paris-La Défense, le 25 novembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 novembre 2024 au 22 novembre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-18 FR0000074148 0 0,000000 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-19 FR0000074148 4500 34,927900 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-20 FR0000074148 6000 35,034708 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-21 FR0000074148 6000 34,889758 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-22 FR0000074148 5300 35,220906 XPAR TOTAL 21800 35,018034



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:33:53Z FR0000074148 34,650000 EUR 207 XPAR OD_8GhOVY3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:33:53Z FR0000074148 34,650000 EUR 140 XPAR OD_8GhOVY3-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:33:53Z FR0000074148 34,650000 EUR 4 XPAR OD_8GhOVY4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:33:53Z FR0000074148 34,700000 EUR 149 XPAR OD_8GhOVY4-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:39:16Z FR0000074148 34,700000 EUR 120 XPAR OD_8GhPrZp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:39:16Z FR0000074148 34,700000 EUR 127 XPAR OD_8GhPrZq-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:44:26Z FR0000074148 34,700000 EUR 200 XPAR OD_8GhRACA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:44:30Z FR0000074148 34,700000 EUR 20 XPAR OD_8GhRB7W-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T14:49:02Z FR0000074148 34,650000 EUR 92 XPAR OD_8GhSK2m-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:05:04Z FR0000074148 34,700000 EUR 8 XPAR OD_8GhWM9v-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:05:04Z FR0000074148 34,700000 EUR 138 XPAR OD_8GhWM9w-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:14:47Z FR0000074148 34,900000 EUR 153 XPAR OD_8GhYnqv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:14:47Z FR0000074148 35,000000 EUR 27 XPAR OD_8GhYnqI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:14:47Z FR0000074148 35,000000 EUR 260 XPAR OD_8GhYnqJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:14:47Z FR0000074148 35,000000 EUR 28 XPAR OD_8GhYnqJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:14:47Z FR0000074148 35,000000 EUR 185 XPAR OD_8GhYnqJ-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:22:07Z FR0000074148 34,900000 EUR 33 XPAR OD_8GhaeJd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:22:07Z FR0000074148 34,900000 EUR 115 XPAR OD_8GhaeJd-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:22:07Z FR0000074148 34,900000 EUR 17 XPAR OD_8GhaeK1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:22:07Z FR0000074148 34,900000 EUR 46 XPAR OD_8GhaeK2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:34:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 279 XPAR OD_8GhdkXd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:38:25Z FR0000074148 35,000000 EUR 149 XPAR OD_8Gheki9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 20 XPAR OD_8GhfNLn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 32 XPAR OD_8GhfNLo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 32 XPAR OD_8GhfNLo-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 32 XPAR OD_8GhfNM2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 41 XPAR OD_8GhfNMA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 6 XPAR OD_8GhfNMB-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 101 XPAR OD_8GhfNPG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:40:53Z FR0000074148 34,900000 EUR 39 XPAR OD_8GhfNPU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T15:41:20Z FR0000074148 34,900000 EUR 18 XPAR OD_8GhfUHZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:05:34Z FR0000074148 34,900000 EUR 84 XPAR OD_8GhlaaU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:05:34Z FR0000074148 34,900000 EUR 39 XPAR OD_8GhlaaV-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:05:34Z FR0000074148 34,900000 EUR 39 XPAR OD_8GhlaaV-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 50 XPAR OD_8GhnZHB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 60 XPAR OD_8GhnZHB-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 29 XPAR OD_8GhnZHC-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 5 XPAR OD_8GhnZHC-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 29 XPAR OD_8GhnZHC-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 16 XPAR OD_8GhnZHD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:13:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 355 XPAR OD_8GhnZHD-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:23Z FR0000074148 35,100000 EUR 50 XPAR OD_8GhqZus-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 118 XPAR OD_8Ghqc5S-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 118 XPAR OD_8Ghqc5T-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 80 XPAR OD_8Ghqc5U-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 34 XPAR OD_8Ghqc7R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 10 XPAR OD_8Ghqc7R-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 49 XPAR OD_8Ghqc7S-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:31Z FR0000074148 35,150000 EUR 36 XPAR OD_8Ghqc7S-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:36Z FR0000074148 35,150000 EUR 43 XPAR OD_8GhqdGc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:36Z FR0000074148 35,150000 EUR 222 XPAR OD_8GhqdGv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:36Z FR0000074148 35,150000 EUR 13 XPAR OD_8GhqdGw-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:36Z FR0000074148 35,150000 EUR 134 XPAR OD_8GhqdGw-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-19T16:25:36Z FR0000074148 35,150000 EUR 69 XPAR OD_8GhqdGx-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:00:14Z FR0000074148 35,450000 EUR 41 XPAR OD_8Gldvdy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:00:14Z FR0000074148 35,450000 EUR 245 XPAR OD_8Gldve0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:01:55Z FR0000074148 35,600000 EUR 97 XPAR OD_8GleLtR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:21:16Z FR0000074148 35,350000 EUR 381 XPAR OD_8GljE4N-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:21:16Z FR0000074148 35,350000 EUR 193 XPAR OD_8GljE4N-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:21:16Z FR0000074148 35,350000 EUR 170 XPAR OD_8GljE4O-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:30:13Z FR0000074148 35,250000 EUR 200 XPAR OD_8GllTlf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:30:13Z FR0000074148 35,250000 EUR 10 XPAR OD_8GllTlf-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:57:48Z FR0000074148 35,100000 EUR 136 XPAR OD_8GlsQHq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:57:48Z FR0000074148 35,100000 EUR 88 XPAR OD_8GlsQHq-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T08:57:48Z FR0000074148 35,100000 EUR 258 XPAR OD_8GlsQHr-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:06:05Z FR0000074148 34,900000 EUR 25 XPAR OD_8GluVSh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:10:29Z FR0000074148 34,850000 EUR 42 XPAR OD_8GlvcBs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:10:29Z FR0000074148 34,850000 EUR 21 XPAR OD_8GlvcBt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:10:29Z FR0000074148 34,850000 EUR 100 XPAR OD_8GlvcBt-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:26:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 50 XPAR OD_8GlzaVo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:26:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 12 XPAR OD_8GlzaVo-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:26:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 12 XPAR OD_8GlzaVp-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:26:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 22 XPAR OD_8GlzaVp-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:34:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 50 XPAR OD_8Gm1bNh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:34:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 58 XPAR OD_8Gm1bNi-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:50:17Z FR0000074148 35,000000 EUR 20 XPAR OD_8Gm5dNw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:50:17Z FR0000074148 35,000000 EUR 5 XPAR OD_8Gm5dNx-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:50:17Z FR0000074148 35,000000 EUR 41 XPAR OD_8Gm5dNy-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:50:17Z FR0000074148 35,000000 EUR 17 XPAR OD_8Gm5dNy-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:50:17Z FR0000074148 35,000000 EUR 11 XPAR OD_8Gm5dNz-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:54:18Z FR0000074148 35,000000 EUR 50 XPAR OD_8Gm6e4n-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:54:18Z FR0000074148 35,000000 EUR 12 XPAR OD_8Gm6e4n-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:54:18Z FR0000074148 35,000000 EUR 11 XPAR OD_8Gm6e4o-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T09:54:18Z FR0000074148 35,000000 EUR 42 XPAR OD_8Gm6e4o-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T10:10:54Z FR0000074148 34,950000 EUR 70 XPAR OD_8GmApB2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T10:18:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 246 XPAR OD_8GmCioI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T10:52:30Z FR0000074148 35,050000 EUR 132 XPAR OD_8GmLIVO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T10:52:30Z FR0000074148 35,050000 EUR 43 XPAR OD_8GmLIVO-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:12:31Z FR0000074148 35,050000 EUR 21 XPAR OD_8GmQKwR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:12:31Z FR0000074148 35,050000 EUR 76 XPAR OD_8GmQKwR-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:12:31Z FR0000074148 35,050000 EUR 4 XPAR OD_8GmQKwR-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:24:31Z FR0000074148 35,000000 EUR 92 XPAR OD_8GmTMFe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:24:31Z FR0000074148 35,000000 EUR 29 XPAR OD_8GmTMFw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:40:22Z FR0000074148 34,900000 EUR 106 XPAR OD_8GmXLof-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T11:57:49Z FR0000074148 35,000000 EUR 106 XPAR OD_8Gmbk1Q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T12:23:16Z FR0000074148 34,950000 EUR 87 XPAR OD_8Gmi9QA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:00:16Z FR0000074148 35,000000 EUR 1 XPAR OD_8GmrSnA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:04:17Z FR0000074148 35,000000 EUR 48 XPAR OD_8GmsTTf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:12:19Z FR0000074148 35,000000 EUR 6 XPAR OD_8GmuUrv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:17:36Z FR0000074148 34,950000 EUR 18 XPAR OD_8GmvpIq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:29:18Z FR0000074148 34,950000 EUR 133 XPAR OD_8Gmym4g-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:29:18Z FR0000074148 34,950000 EUR 153 XPAR OD_8Gmym4g-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T13:57:01Z FR0000074148 34,900000 EUR 180 XPAR OD_8Gn5kkt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T14:12:02Z FR0000074148 34,900000 EUR 193 XPAR OD_8Gn9X3C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T14:40:03Z FR0000074148 34,700000 EUR 158 XPAR OD_8GnGaRj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T14:50:39Z FR0000074148 34,750000 EUR 124 XPAR OD_8GnJFvn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:01:02Z FR0000074148 34,750000 EUR 3 XPAR OD_8GnLrnV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:05:03Z FR0000074148 34,800000 EUR 28 XPAR OD_8GnMsUb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:05:03Z FR0000074148 34,800000 EUR 12 XPAR OD_8GnMsUc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:05:03Z FR0000074148 34,800000 EUR 11 XPAR OD_8GnMsUc-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:05:03Z FR0000074148 34,800000 EUR 22 XPAR OD_8GnMsUd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:09:04Z FR0000074148 34,800000 EUR 45 XPAR OD_8GnNtBm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:09:04Z FR0000074148 34,800000 EUR 10 XPAR OD_8GnNtBm-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:09:04Z FR0000074148 34,800000 EUR 11 XPAR OD_8GnNtBn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:09:04Z FR0000074148 34,800000 EUR 39 XPAR OD_8GnNtBn-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:10:59Z FR0000074148 34,700000 EUR 130 XPAR OD_8GnOND3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:10:59Z FR0000074148 34,700000 EUR 163 XPAR OD_8GnOND4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:41:10Z FR0000074148 34,750000 EUR 8 XPAR OD_8GnVyEG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:41:10Z FR0000074148 34,750000 EUR 13 XPAR OD_8GnVyEH-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:41:10Z FR0000074148 34,750000 EUR 13 XPAR OD_8GnVyEH-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T15:41:11Z FR0000074148 34,750000 EUR 7 XPAR OD_8GnVyUM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:01:02Z FR0000074148 35,000000 EUR 11 XPAR OD_8GnayK7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:04:17Z FR0000074148 34,950000 EUR 39 XPAR OD_8Gnbn1V-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:04:17Z FR0000074148 34,950000 EUR 50 XPAR OD_8Gnbn1X-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:04:17Z FR0000074148 34,950000 EUR 50 XPAR OD_8Gnbn1Y-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:04:17Z FR0000074148 34,950000 EUR 46 XPAR OD_8Gnbn1Y-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:04:17Z FR0000074148 34,950000 EUR 29 XPAR OD_8Gnbn1Y-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:04:17Z FR0000074148 34,950000 EUR 355 XPAR OD_8Gnbn1Y-06 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:11:46Z FR0000074148 34,900000 EUR 110 XPAR OD_8Gndfzy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:11:46Z FR0000074148 34,900000 EUR 1 XPAR OD_8Gndfzz-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:11:46Z FR0000074148 34,900000 EUR 1 XPAR OD_8Gndfzz-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:13:02Z FR0000074148 34,900000 EUR 31 XPAR OD_8Gndzpc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:29:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 18 XPAR OD_8Gni7lT-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:29:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 66 XPAR OD_8Gni7lT-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:29:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 23 XPAR OD_8Gni7lT-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:29:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 79 XPAR OD_8Gni7lU-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-20T16:29:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 130 XPAR OD_8Gni7lU-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:14:51Z FR0000074148 35,200000 EUR 45 XPAR OD_8GrY8Yt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:14:51Z FR0000074148 35,200000 EUR 61 XPAR OD_8GrY8Yt-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:20:04Z FR0000074148 35,100000 EUR 871 XPAR OD_8GrZS0E-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:20:04Z FR0000074148 35,100000 EUR 11 XPAR OD_8GrZS0E-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:23:32Z FR0000074148 34,950000 EUR 160 XPAR OD_8GraJwp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:34:32Z FR0000074148 34,850000 EUR 73 XPAR OD_8Grd5dd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:34:32Z FR0000074148 34,900000 EUR 65 XPAR OD_8Grd5d9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:34:32Z FR0000074148 34,900000 EUR 48 XPAR OD_8Grd5dA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T08:55:59Z FR0000074148 34,850000 EUR 18 XPAR OD_8GriUOL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 100 XPAR OD_8GrmGHa-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 210 XPAR OD_8GrmGHb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 104 XPAR OD_8GrmGHX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 15 XPAR OD_8GrmGHX-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 3 XPAR OD_8GrmGHY-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 20 XPAR OD_8GrmGHZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 3 XPAR OD_8GrmGHZ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:10:58Z FR0000074148 34,850000 EUR 150 XPAR OD_8GrmGHZ-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:22:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 48 XPAR OD_8GrpHmG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:22:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 4 XPAR OD_8GrpHmH-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:22:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 52 XPAR OD_8GrpHmH-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:22:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 6 XPAR OD_8GrpHmI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:22:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 24 XPAR OD_8GrpHmI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:22:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 7 XPAR OD_8GrpHmJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:23:00Z FR0000074148 34,900000 EUR 9 XPAR OD_8GrpIJc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:23:00Z FR0000074148 34,900000 EUR 1 XPAR OD_8GrpIJc-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:23:01Z FR0000074148 34,900000 EUR 3 XPAR OD_8GrpIPb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:23:01Z FR0000074148 34,900000 EUR 50 XPAR OD_8GrpIPb-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:23:01Z FR0000074148 34,900000 EUR 50 XPAR OD_8GrpIPb-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:23:01Z FR0000074148 34,900000 EUR 48 XPAR OD_8GrpIPg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:49:23Z FR0000074148 34,950000 EUR 13 XPAR OD_8Grvw6i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T09:54:44Z FR0000074148 34,900000 EUR 3 XPAR OD_8GrxHdJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:03:05Z FR0000074148 34,900000 EUR 89 XPAR OD_8GrzNuu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:03:05Z FR0000074148 34,900000 EUR 36 XPAR OD_8GrzNuu-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:03:05Z FR0000074148 34,900000 EUR 64 XPAR OD_8GrzNuv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:03:05Z FR0000074148 34,900000 EUR 50 XPAR OD_8GrzNuy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:03:05Z FR0000074148 34,900000 EUR 53 XPAR OD_8GrzNuy-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:14:53Z FR0000074148 34,950000 EUR 33 XPAR OD_8Gs2M8Q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:14:53Z FR0000074148 34,950000 EUR 23 XPAR OD_8Gs2M8Q-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:14:53Z FR0000074148 34,950000 EUR 4 XPAR OD_8Gs2M8R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:22:56Z FR0000074148 34,950000 EUR 8 XPAR OD_8Gs4Nmg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:22:57Z FR0000074148 34,950000 EUR 13 XPAR OD_8Gs4O2b-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:22:57Z FR0000074148 34,950000 EUR 13 XPAR OD_8Gs4O2c-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:26:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 11 XPAR OD_8Gs5Ojm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:26:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 22 XPAR OD_8Gs5Ojm-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T10:26:58Z FR0000074148 34,950000 EUR 10 XPAR OD_8Gs5Ojn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T11:14:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 126 XPAR OD_8GsHOx2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T11:14:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 375 XPAR OD_8GsHOx2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T11:46:12Z FR0000074148 34,700000 EUR 13 XPAR OD_8GsPLL8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T11:46:12Z FR0000074148 34,700000 EUR 73 XPAR OD_8GsPLL8-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:17:30Z FR0000074148 34,800000 EUR 50 XPAR OD_8GsXE1P-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:17:30Z FR0000074148 34,800000 EUR 35 XPAR OD_8GsXE1Q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:17:30Z FR0000074148 34,800000 EUR 36 XPAR OD_8GsXE1Q-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:53:34Z FR0000074148 34,800000 EUR 50 XPAR OD_8GsgIyb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:53:34Z FR0000074148 34,800000 EUR 29 XPAR OD_8GsgIyb-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:53:34Z FR0000074148 34,800000 EUR 6 XPAR OD_8GsgIyc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T12:53:34Z FR0000074148 34,800000 EUR 84 XPAR OD_8GsgIyd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:26:25Z FR0000074148 34,800000 EUR 1 XPAR OD_8GsoZfl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:26:29Z FR0000074148 34,800000 EUR 3 XPAR OD_8GsoahA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:29:12Z FR0000074148 34,800000 EUR 125 XPAR OD_8GspH5n-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:29:12Z FR0000074148 34,800000 EUR 10 XPAR OD_8GspH60-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:39:38Z FR0000074148 34,800000 EUR 5 XPAR OD_8Gsru1I-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:39:38Z FR0000074148 34,800000 EUR 41 XPAR OD_8Gsru1I-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:39:38Z FR0000074148 34,800000 EUR 97 XPAR OD_8Gsru1I-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:39:38Z FR0000074148 34,800000 EUR 45 XPAR OD_8Gsru1J-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:42:21Z FR0000074148 34,750000 EUR 5 XPAR OD_8GssaCp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:59:43Z FR0000074148 34,800000 EUR 40 XPAR OD_8GswxV2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:59:43Z FR0000074148 34,800000 EUR 73 XPAR OD_8GswxV3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:59:43Z FR0000074148 34,800000 EUR 43 XPAR OD_8GswxV3-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T13:59:43Z FR0000074148 34,800000 EUR 4 XPAR OD_8GswxV4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,750000 EUR 13 XPAR OD_8Gt101Q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,750000 EUR 34 XPAR OD_8Gt101Q-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,750000 EUR 3 XPAR OD_8Gt101R-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,750000 EUR 1 XPAR OD_8Gt101S-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,750000 EUR 73 XPAR OD_8Gt101T-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,800000 EUR 113 XPAR OD_8Gt101B-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,800000 EUR 7 XPAR OD_8Gt101C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:15:46Z FR0000074148 34,800000 EUR 1 XPAR OD_8Gt101C-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:35:58Z FR0000074148 34,700000 EUR 94 XPAR OD_8Gt6597-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:36:28Z FR0000074148 34,650000 EUR 7 XPAR OD_8Gt6CzL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:48:02Z FR0000074148 34,800000 EUR 50 XPAR OD_8Gt97Rz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:48:02Z FR0000074148 34,800000 EUR 24 XPAR OD_8Gt97S3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:48:02Z FR0000074148 34,800000 EUR 47 XPAR OD_8Gt97S5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:56:03Z FR0000074148 34,800000 EUR 120 XPAR OD_8GtB8n3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:56:07Z FR0000074148 34,700000 EUR 5 XPAR OD_8GtB9ng-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:56:07Z FR0000074148 34,700000 EUR 60 XPAR OD_8GtB9nh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T14:57:15Z FR0000074148 34,700000 EUR 1 XPAR OD_8GtBRO9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T15:12:04Z FR0000074148 34,750000 EUR 16 XPAR OD_8GtFAn3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T15:12:04Z FR0000074148 34,750000 EUR 6 XPAR OD_8GtFAn3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T15:12:05Z FR0000074148 34,750000 EUR 9 XPAR OD_8GtFB39-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T15:16:07Z FR0000074148 34,800000 EUR 47 XPAR OD_8GtGC0d-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T15:16:07Z FR0000074148 34,800000 EUR 29 XPAR OD_8GtGC0e-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T15:16:07Z FR0000074148 34,800000 EUR 52 XPAR OD_8GtGC0e-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:04:15Z FR0000074148 34,850000 EUR 200 XPAR OD_8GtSJJI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:04:15Z FR0000074148 34,850000 EUR 55 XPAR OD_8GtSJJJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:04:15Z FR0000074148 34,850000 EUR 51 XPAR OD_8GtSJJJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:04:15Z FR0000074148 34,850000 EUR 20 XPAR OD_8GtSJJK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:05:28Z FR0000074148 34,850000 EUR 5 XPAR OD_8GtScBb-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:05:28Z FR0000074148 34,850000 EUR 4 XPAR OD_8GtScBc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 235 XPAR OD_8GtTmga-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 108 XPAR OD_8GtTmgb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 111 XPAR OD_8GtTmgH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 50 XPAR OD_8GtTmgI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 50 XPAR OD_8GtTmgI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 15 XPAR OD_8GtTmgI-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 50 XPAR OD_8GtTmgK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 50 XPAR OD_8GtTmgK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 50 XPAR OD_8GtTmgK-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-21T16:10:07Z FR0000074148 34,850000 EUR 61 XPAR OD_8GtTmgt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:04:34Z FR0000074148 34,750000 EUR 396 XPAR OD_8GxM4aw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:12:57Z FR0000074148 34,800000 EUR 32 XPAR OD_8GxOBKW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:20:59Z FR0000074148 34,950000 EUR 100 XPAR OD_8GxQCii-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:20:59Z FR0000074148 34,950000 EUR 158 XPAR OD_8GxQCij-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:21:00Z FR0000074148 35,000000 EUR 24 XPAR OD_8GxQD0N-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:21:00Z FR0000074148 35,000000 EUR 29 XPAR OD_8GxQD0O-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 50 XPAR OD_8GxRdMa-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 50 XPAR OD_8GxRdMa-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 96 XPAR OD_8GxRdMb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 98 XPAR OD_8GxRdMZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:39Z FR0000074148 34,900000 EUR 142 XPAR OD_8GxRdMZ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:42Z FR0000074148 34,850000 EUR 15 XPAR OD_8GxRe2G-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:42Z FR0000074148 34,850000 EUR 47 XPAR OD_8GxRe2I-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:42Z FR0000074148 34,850000 EUR 50 XPAR OD_8GxRe2J-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:26:42Z FR0000074148 34,850000 EUR 92 XPAR OD_8GxRe2M-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:43:20Z FR0000074148 35,050000 EUR 194 XPAR OD_8GxVpXN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:54:57Z FR0000074148 35,000000 EUR 159 XPAR OD_8GxYkrB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:54:57Z FR0000074148 35,000000 EUR 19 XPAR OD_8GxYkrm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:54:57Z FR0000074148 35,000000 EUR 15 XPAR OD_8GxYkrW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:54:57Z FR0000074148 35,000000 EUR 50 XPAR OD_8GxYkrX-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T08:58:02Z FR0000074148 35,000000 EUR 69 XPAR OD_8GxZX08-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:02:13Z FR0000074148 35,000000 EUR 41 XPAR OD_8GxaaLj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:02:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 7 XPAR OD_8Gxadhr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:02:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 58 XPAR OD_8Gxadhs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:02:30Z FR0000074148 35,000000 EUR 58 XPAR OD_8Gxaejf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:09:47Z FR0000074148 34,900000 EUR 36 XPAR OD_8GxcUSr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:09:47Z FR0000074148 34,900000 EUR 1 XPAR OD_8GxcUSr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:09:47Z FR0000074148 34,900000 EUR 55 XPAR OD_8GxcUSs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:19:26Z FR0000074148 34,850000 EUR 18 XPAR OD_8Gxev8e-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:19:26Z FR0000074148 34,850000 EUR 3 XPAR OD_8Gxev8e-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:19:26Z FR0000074148 34,850000 EUR 66 XPAR OD_8Gxev8g-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:21:04Z FR0000074148 34,850000 EUR 86 XPAR OD_8GxfKeW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:32:48Z FR0000074148 34,750000 EUR 90 XPAR OD_8GxiHdG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T09:58:06Z FR0000074148 35,000000 EUR 74 XPAR OD_8GxoecE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T10:05:32Z FR0000074148 35,000000 EUR 50 XPAR OD_8GxqWcO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T10:05:32Z FR0000074148 35,000000 EUR 75 XPAR OD_8GxqWcP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T10:05:32Z FR0000074148 35,050000 EUR 95 XPAR OD_8GxqWc4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T10:05:32Z FR0000074148 35,050000 EUR 3 XPAR OD_8GxqWc5-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T10:05:32Z FR0000074148 35,050000 EUR 88 XPAR OD_8GxqWc5-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T10:27:26Z FR0000074148 35,000000 EUR 127 XPAR OD_8Gxw2S9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:07:55Z FR0000074148 35,150000 EUR 100 XPAR OD_8Gy6EL3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:12:58Z FR0000074148 35,150000 EUR 57 XPAR OD_8Gy7VHK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:12:58Z FR0000074148 35,200000 EUR 12 XPAR OD_8Gy7VGw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:12:58Z FR0000074148 35,200000 EUR 57 XPAR OD_8Gy7VGx-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:12:58Z FR0000074148 35,200000 EUR 50 XPAR OD_8Gy7VGx-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:12:58Z FR0000074148 35,200000 EUR 7 XPAR OD_8Gy7VGy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:47:47Z FR0000074148 35,100000 EUR 73 XPAR OD_8GyGGho-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T11:47:47Z FR0000074148 35,100000 EUR 76 XPAR OD_8GyGGhZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T12:15:13Z FR0000074148 35,350000 EUR 61 XPAR OD_8GyNAvG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T12:15:13Z FR0000074148 35,350000 EUR 74 XPAR OD_8GyNAvG-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T12:15:13Z FR0000074148 35,350000 EUR 36 XPAR OD_8GyNAvL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T12:40:25Z FR0000074148 35,750000 EUR 19 XPAR OD_8GyTW69-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T12:40:25Z FR0000074148 35,750000 EUR 50 XPAR OD_8GyTW69-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T12:40:25Z FR0000074148 35,750000 EUR 48 XPAR OD_8GyTW6A-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:15:25Z FR0000074148 35,700000 EUR 50 XPAR OD_8GycKSM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:15:25Z FR0000074148 35,700000 EUR 58 XPAR OD_8GycKSN-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:33:33Z FR0000074148 35,800000 EUR 3 XPAR OD_8GygtUa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:33:33Z FR0000074148 35,800000 EUR 13 XPAR OD_8GygtUY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:33:33Z FR0000074148 35,800000 EUR 34 XPAR OD_8GygtUZ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:33:33Z FR0000074148 35,800000 EUR 54 XPAR OD_8GygtUZ-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T13:34:06Z FR0000074148 35,750000 EUR 127 XPAR OD_8Gyh29q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:04:50Z FR0000074148 35,700000 EUR 149 XPAR OD_8Gyolp9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:14:39Z FR0000074148 35,650000 EUR 114 XPAR OD_8GyrF0y-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:31:19Z FR0000074148 35,700000 EUR 86 XPAR OD_8GyvR7C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:53:32Z FR0000074148 35,700000 EUR 3 XPAR OD_8Gz123N-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:53:32Z FR0000074148 35,750000 EUR 115 XPAR OD_8Gz123M-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:53:32Z FR0000074148 35,750000 EUR 113 XPAR OD_8Gz123M-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T14:58:31Z FR0000074148 35,700000 EUR 140 XPAR OD_8Gz2Hqi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:16:25Z FR0000074148 35,650000 EUR 89 XPAR OD_8Gz6nDa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:16:25Z FR0000074148 35,650000 EUR 37 XPAR OD_8Gz6nDa-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:16:25Z FR0000074148 35,650000 EUR 37 XPAR OD_8Gz6nDb-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:16:25Z FR0000074148 35,650000 EUR 37 XPAR OD_8Gz6nDc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:16:25Z FR0000074148 35,650000 EUR 80 XPAR OD_8Gz6nDd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:35:20Z FR0000074148 35,750000 EUR 2 XPAR OD_8GzBYNd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:35:20Z FR0000074148 35,750000 EUR 5 XPAR OD_8GzBYNe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:35:20Z FR0000074148 35,750000 EUR 4 XPAR OD_8GzBYNe-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:42:30Z FR0000074148 35,800000 EUR 5 XPAR OD_8GzDMF7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:42:31Z FR0000074148 35,800000 EUR 50 XPAR OD_8GzDMV6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:42:31Z FR0000074148 35,800000 EUR 6 XPAR OD_8GzDMV8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:42:31Z FR0000074148 35,800000 EUR 13 XPAR OD_8GzDMV8-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:42:31Z FR0000074148 35,800000 EUR 11 XPAR OD_8GzDMV9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:45:50Z FR0000074148 35,700000 EUR 143 XPAR OD_8GzECEr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T15:53:52Z FR0000074148 35,700000 EUR 2 XPAR OD_8GzGDe3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T16:04:12Z FR0000074148 35,800000 EUR 50 XPAR OD_8GzIowI-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-22T16:04:12Z FR0000074148 35,800000 EUR 34 XPAR OD_8GzIowO-00 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

