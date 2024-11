EXEL Industries : Guillaume Jacq est nommé Directeur financier du groupe EXEL Industries

Guillaume Jacq est nommé Directeur financier du groupe EXEL Industries

EXEL Industries annonce la nomination de Guillaume Jacq en qualité de Directeur financier Groupe. Il succèdera à Thomas Germain à compter du 4 décembre 2024.

Diplômé de Grenoble École de Management et d’un MBA de l’Université du Kentucky (États-Unis), Guillaume Jacq a débuté sa carrière en 2004 dans l’agroalimentaire en tant que contrôleur de gestion commercial. En 2008, il intègre le groupe Imerys, leader mondial de l’extraction et de la transformation de minéraux industriels, où il occupe successivement les fonctions d’auditeur interne, de contrôleur de gestion industriel, de contrôleur financier puis de directeur financier de divisions, en France et à l’étranger, avant de devenir Directeur du Controlling Group. En 2020, Guillaume rejoint Bostik, l’une des branches du groupe de chimie Arkema, dont il prend la direction financière pour l’activité Construction & Consumer. Puis, en 2022, il intègre et participe au développement de Northern Graphite, société minière canadienne, cotée à la bourse de Toronto, spécialisée dans l’extraction et la transformation de graphite naturel.

Directeur financier du groupe EXEL Industries depuis 2020, Thomas Germain a décidé d’évoluer vers une nouvelle étape de sa carrière professionnelle, toujours comme Directeur financier, au sein d’une société industrielle non cotée. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

