EVS annonce un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 millions d'euros

Ce programme témoigne de l’engagement d’EVS à accroître la valeur pour les actionnaires et démontre la confiance de l’entreprise dans ses perspectives de croissance à long terme.

Liège, Belgique | Le 25 novembre 2024





EVS, leader mondial dans le domaine des technologies de production vidéo en direct, annonce que son Conseil d'Administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour l’acquisition jusqu'à 10 millions d'euros d'actions ordinaires en circulation de la société au cours des 24 prochains mois.

Détails du programme de rachat d'actions

Taille du programme : jusqu'à 10 millions d'euros et jusqu'à 355.000 actions

Calendrier : effectif à compter du 1er décembre 2024 et achèvement au plus tard le 30 novembre 2026

Modalités : les rachats seront effectués par le biais d'opérations de marché sous réserve des conditions de marché et du respect de la réglementation applicable et de l'autorisation des actionnaires accordée le 7 juin 2022

Financement : le programme sera financé par des réserves de trésorerie, garantissant une flexibilité financière continue pour les initiatives de croissance

Justification stratégique

Le programme de rachat d’actions souligne l’engagement d’EVS à restituer du capital aux actionnaires en optimisant le bénéfice par action tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour investir dans des opportunités stratégiques. La société souhaite également souligner sa confiance dans les opportunités de croissance futures qui s’offrent à elle et qui contribueront à générer une valeur accrue pour la société et ses actionnaires.





Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente:

“Le lancement de ce programme de rachat d’actions reflète la position financière solide d’EVS et notre engagement à offrir de la valeur à long terme à nos actionnaires. Ce programme est stratégiquement aligné sur notre objectif d’optimiser l’allocation du capital, de démontrer la confiance dans la trajectoire de croissance de l’entreprise et d’améliorer le rendement pour les actionnaires.

Le conseil d'administration évaluera et décidera ultérieurement de l'utilisation optimale des actions rachetées. Les options possibles comprennent l'annulation des actions, leur utilisation pour couvrir les programmes de warrants des employés ou leur utilisation dans le cadre de futures opérations d'acquisition. Cette flexibilité garantit que le programme soutienne à la fois les objectifs immédiats et stratégiques à long terme.”

Suspension discrétionnaire ou résiliation du programme de rachat d'actions

La Société se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin au programme de rachat d'actions à tout moment en fonction des conditions de marché, des considérations réglementaires ou des développements importants ayant un impact sur la Société. Toute décision de modifier ou d'interrompre le programme sera guidée par l'évaluation par la Société de sa situation financière, de ses priorités stratégiques et des intérêts des actionnaires.

À propos d’EVS

Nous créons du retour sur émotion

EVS est reconnu mondialement comme un leader dans la fourniture de technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et de nouveaux médias. Couvrant l'ensemble du processus de production, les solutions EVS sont utilisées par les équipes de production du monde entier pour fournir les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement à succès et des contenus d’actualité à des milliards de téléspectateurs chaque jour - et en temps réel. Alors que nous continuons à étendre notre présence, notre engagement en faveur d'une croissance durable pour notre entreprise et pour le secteur est clairement démontré par notre stratégie ESG. Cet engagement se reflète non seulement dans nos résultats, mais aussi dans les notes élevées que nous accordent différentes agences.

Basée à Liège, en Belgique, la société est présente dans le monde entier avec des bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, employant plus de 700 collaborateurs et assurant des ventes, des formations et un support technique dans plus de 100 pays.

EVS est une société cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. EVS fait partie, entre autres, des indices Euronext Tech Leaders et Euronext BEL Mid.

