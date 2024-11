Cloudera 先進人工智能解決方案有助 Mercy Corps 加快全球人道主義援助

透過與 Tech To The Rescue 攜手合作,Cloudera 為全球非牟利組織改善決策和資源部署

2024 年 12 月 3 日,Mercy Corps 將會聯同 Cloudera 於 AWS re:Invent 雲端科技發表會的 1376 號攤位作現場示範

聖塔克拉拉,加州, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的數據、分析和人工智能(AI)混合平台 Cloudera ,今天宣佈與全球頂尖組織 Mercy Corps 建立夥伴關係,該組織與 40 多個受到危機、災難、貧窮和氣候變遷影響國家的社區合作,解決迫切需求及制定實現持久變革的長遠解決方案。 該項合作是透過參與 Tech To The Rescue 的 AI for Changemakers 計劃而組成的,利用 Cloudera 全新的人工智能推論解決方案與 Amazon Web Services(AWS)上的 NVIDIA AI 來協助 Mercy Corps 提高其援助分配技術的準確性和有效性。

在中東及非洲等地區,農業危機可能會迅速演變成人道災難,威脅到數以百萬計人的生命。 儘管情況迫切,人道組織往往難以獲得及時、準確的數據,以有效預測和應對這些危機,並將其影響力減至最低。 為了協助收窄此差距,Cloudera 與 Mercy Corps 聯手開發了由 AI 驅動的 Methods Matcher 工具。

Methods Matcher 是由 AI 推動的解決方案,可以為全球人道主義援助專家總結、參考和推薦研究、最佳實踐方式,以及由數據驅動的危機應變措施。 這為 Mercy Corps 的現場隊伍提供了在其他地區成功執行的相關人工智能項目的例子,讓他們深入了解項目設計、實施和決策的分析。 這項工具由 Cloudera Professional Services 以端對端形式構建,可在最需要時人道主義團隊(及社區)減少研究時間及提高應變效率。 這套以雲端為基礎的應用程式在 AWS 上運行,具有完整堆疊的 NVIDIA AI 加速運算,為 Mercy Corps 團隊提供存取人工智能助理的權限。該助理可以查詢精選的關鍵資料儲存庫,當中包括研究論文、過往項目,以及改善決策和資源部署的最佳實踐方式。

助理可善用 Cloudera 新發佈,由 NVIDIA AI 加速運算平台所驅動的人工智能推論服務(包括 NVIDIA NIM 微服務,它是 NVIDIA AI Enterprise 軟件平台的一部分),將生成式人工智能(GenAI)應用程式開發速度提高達 36 倍。 這方面讓 Mercy Corps 能迅速擴展其人工智能解決方案,減少營運開銷,並且在壓力下更快作出以數據為本的決策,這一切都由雲端基礎設施提供支援,確保可擴展性、安全性及成本效益。

Cloudera 的首席人工智能架構師 Manasi Vartak 說道:「人工智能的力量是無限的,我們與 Mercy Corps 和 Tech To The Rescue 的 AI for Changemakers 計劃的合作,只是我們利用人工智能解決挑戰時,可能實現目標的冰山一角而已。 這不僅是利用科技為社會帶來影響,而是協助機構建立技術和能力,善用人工智能為現實世界帶來影響和創造持久變革。」

Mercy Corps 數據科學總監 Alicia Morrison 表示:「與 Cloudera 建立合作夥伴關係,讓我們得以前所未見的精準和速度來部署人工智能解決方案,令我們可以符合機構所作出的承諾,使用創新、以證據為本的方式提供可拯救生命的援助。 Cloudera 以人工智能力量支持我們團隊的承諾,將有助我們更迅速應對危機,並且在最重要時刻作出關鍵、以數據為本的決策。」

2024 年 12 月 2 日,Mercy Corps 將會參加在 AWS re:Invent 雲端科技發表會的顧問小組,討論如 Method Matcher 等人工智能解決方案,如何能為人道主義援助的部署帶來影響。 2024 年 12 月 3 日下午 3 時正(太平洋 / 美國西岸時間),Mercy Corps 亦將聯同 Cloudera 於 1376 號攤位作現場示範。

欲了解更多關於 Cloudera 與 AWS、Tech To The Rescue 及 Mercy Corps 之間的合作,請到 此處 註冊及與 AWS re:Invent 團隊聯絡。

