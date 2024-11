Siili Solutions Oyj päivittää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan kaudelle 2025-2028

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 26.11.2024 kello 9.30

Siili Solutions Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyt taloudelliset tavoitteet kaudelle 2025-2028. Taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan, mutta tavoitteiden kausi pitenee. Aikaisemmin taloudelliset tavoitteet olivat vuosille 2025-2026.

Tavoitteet 2025-2028

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet

Oikaistu EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta

Nettovelka / EBITDA < 2

Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30-70 prosenttia

“Yleinen IT-palvelumarkkinan tilanne on jatkunut haastavana, ja markkinoiden palautuminen on kestänyt odotettua pidempään. Olemme sitoutuneet pitämään taloudelliset tavoitteet ennallaan, mutta markkinatilanteesta johtuen näemme kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamisen vievän aikaisemmin arvioimaamme kauemmin", sanoo toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi