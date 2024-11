Sondage Ipsos : une majorité de Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur à 60 000 $ pourraient bientôt se tourner vers des organismes de bienfaisance pour répondre à leurs besoins essentiels quotidiens

TORONTO, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les résultats d’un nouveau sondage Ipsos mené au nom de CanaDon, la plus grande plateforme en ligne pour verser et recueillir des dons, plus de la moitié des Canadiens (56 %) dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ ne savent pas s’ils pourront continuer à subvenir à leurs besoins de base, comme la nourriture, le logement et les services de santé, ou s’ils devront se tourner vers des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide. Vous pouvez télécharger les résultats complets du sondage Ipsos ici.

Résultats clés du sondage Ipsos :

Alors que près d’un Canadien sur dix (9 %) compte actuellement sur les services de bienfaisance pour répondre à ses besoins quotidiens essentiels, ce chiffre s’élève à deux sur dix (21 %) chez ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $.

19 % des familles ayant des enfants à la maison prévoient avoir besoin de services de bienfaisance au cours des six prochains mois, tandis que 11 % des ménages sans enfants déclarent la même chose.

Notons que les Canadiens âgés de 35 à 54 ans (13 %) comptent légèrement plus sur les services de bienfaisance que ceux âgés de 18 à 34 ans (10 %) ou de 55 ans et plus (5 %).

Plus de la moitié des Canadiens (56 %) dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ déclarent ne pas savoir s’ils auront bientôt besoin de l’aide d’organismes de bienfaisance pour leurs besoins quotidiens essentiels.

13 % des Canadiens prévoient avoir besoin de services de bienfaisance au cours des six prochains mois, ce chiffre étant significativement plus élevé chez les personnes âgées de 35 à 54 ans (23 %) et chez celles dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ (30 %).

« Les résultats de ce sondage Ipsos mettent en évidence un contexte d’incertitude préoccupant, a déclaré M. Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. Plus de la moitié des Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur à 60 000 $ ont du mal à subvenir à leurs besoins de base et ne savent pas s’ils devront bientôt compter sur les organismes de bienfaisance pour les aider. Ces résultats soulignent à quel point les organismes de bienfaisance constituent un filet de sécurité essentiel pour les Canadiens. La saison des dons étant maintenant à nos portes, il est important que les Canadiens qui sont en mesure de faire un don financier se montrent généreux afin de veiller à ce que personne ne soit privé de besoins de base comme la nourriture, le logement, les vêtements, etc. Compte tenu du conflit de travail en cours à Postes Canada qui affecte le service postal, il est particulièrement important pour les Canadiens de faire des dons en ligne pendant les fêtes de fin d’année afin que les organismes de bienfaisance ne soient pas oubliés malgré leur incapacité à envoyer des appels de fonds imprimés ou à recevoir de l’argent ou des chèques par la poste. »

Les transports et l’épicerie figurent parmi les quatre principales dépenses à réduire

Lorsqu’on leur a demandé quelles dépenses ils réduiraient pour répondre à leurs besoins essentiels, une majorité de Canadiens ont déclaré qu’ils réduiraient leurs dépenses pour tout, des activités de loisirs (70 %), aux cadeaux (55 %) et à la nourriture/épicerie (29 %). Les autres dépenses susceptibles d’être réduites comprennent le transport (25 %), les produits ménagers (21 %), les vêtements essentiels (18 %), le remboursement des dettes (17 %), les services de santé comme les médicaments ou l’équipement médical (14 %), les services publics (13 %), les produits d’hygiène comme les produits périodiques (10 %) et les paiements mensuels différés du loyer ou de l’hypothèque (5 %).

Les Albertains (40 %) et les personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ (42 %) sont plus enclins à réduire leurs dépenses en nourriture. Les femmes (60 %) sont nettement plus susceptibles que les hommes (49 %) de réduire leurs dépenses en cadeaux.

Les Canadiens font don de plus de biens que d’argent aux organismes de bienfaisance

Alors qu’un peu moins de la moitié des Canadiens (46 %) ont déclaré avoir fait un don en argent à un organisme ou à un organisme de bienfaisance au cours de l’année dernière, plus de la moitié (52 %) ont fait don de biens comme des meubles, des livres, des vêtements, etc. Les Canadiens ont également déclaré avoir fait un don de nourriture (33 %), d’argent directement aux personnes dans le besoin (24 %), ou en faisant du bénévolat (19 %), en défendant une cause en participant à une manifestation, en signant une pétition ou en publiant sur les médias sociaux (16 %), en recueillant des fonds (8 %), en donnant du sang à la Société canadienne du sang (7 %) ou en accueillant un animal (6 %).

Les Canadiens âgés de 55 ans et plus sont considérablement plus susceptibles de faire des dons de biens (62 %), d’argent (56 %) et de nourriture (39 %) que les Canadiens plus jeunes.

Au sujet du sondage Ipsos

Voici quelques-uns des résultats d’un sondage Ipsos réalisé entre le 1er et le 5 novembre 2024 pour le compte de CanaDon. Un échantillon de 1000 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé aux fins de ce sondage. Une pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les groupes démographiques et s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte d’après les données de recensement, et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. En l’occurrence, le sondage est exact dans un intervalle de ±3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens adultes avaient été interrogés.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, mais aussi un organisme de bienfaisance faisant progresser la philanthropie au moyen de la technologie. Pour les Canadiens, CanadaHelps.org est une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 30 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent renforcer leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 4,8 millions de personnes ont versé plus de 3,2 milliards de dollars par l’intermédiaire de CanaDon. Entrez en contact avec CanaDon sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn.

Remarque pour les médias :

Vous pouvez télécharger une trousse pour les médias comprenant des données d’enquête sources et des graphiques ici.

Personne-ressource pour les médias :

Jodi Echakowitz

Boulevard PR (au nom de CanaDon)

media@canadahelps.org