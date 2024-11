Aramis Group - Résultats annuels 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 26 novembre 2024

Résultats annuels 2024

Performance record en 2024 : +22 % de croissance des volumes,

EBITDA et génération de trésorerie en forte hausse

Résultats au 30 septembre 2024, date de clôture de l’exercice

Chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, en croissance organique de +15,0%

Amélioration continue de la satisfaction client, qui atteint un niveau record (NPS 1 ) de 73, soutenue par un engagement très fort des équipes dans nos 6 pays (e-NPS 2 de 57)

) de 73, soutenue par un engagement très fort des équipes dans nos 6 pays (e-NPS de 57) Forte croissance de +21,9% des volumes de véhicules vendus à des particuliers, dont +12% pour les voitures reconditionnées et +81% pour les véhicules pré-immatriculés. Nette surperformance par rapport au marché des voitures d’occasion 3

Progression continue de la marge brute par véhicule vendu (GPU) à 2 285 euros, contre 2 161 euros en 2023. Forte amélioration de la marge au deuxième semestre 2024, à un niveau record de 2 412 euros, fruit d’améliorations continues et structurelles dans l’ensemble des entités du Groupe et leur convergence vers un système opérationnel unifié

EBITDA ajusté de 50,5 millions d’euros, multiplié par plus de 5 par rapport à 2023 (9,6 millions d’euros)

Résultat net positif

Amélioration sensible du BFR opérationnel à 26 jours de chiffre d’affaires, contre 31 jours en 2023

Forte génération de trésorerie de 21,3 millions d’euros

Objectifs annuels 2025 : Croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés vendus à particulier, pour une croissance totale des volumes de véhicules vendus « high single digit », à périmètre constant ; EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d’euros ; Amélioration continue du BFR opérationnel en jours de chiffre d’affaires.



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs4 d’Aramis Group, déclarent :

« Grâce à l’engagement de ses équipes et à son modèle d’affaires unique, Aramis Group a enregistré en 2024 une croissance soutenue, tout en améliorant significativement sa profitabilité. Avec plus de 110 000 véhicules vendus à particuliers cette année, nos volumes cumulés atteignent désormais 700 000 depuis la création du Groupe. Le taux de satisfaction client, en constante progression, atteint des niveaux très élevés, validant la pertinence et la pérennité de notre stratégie. L’EBITDA ajusté et la génération de trésorerie ont fortement progressé, soutenus par nos efforts continus pour améliorer notre productivité et la qualité de notre offre. Forts de ces résultats, nous abordons 2025 avec confiance, déterminés à maintenir une croissance rentable et à renforcer notre génération de trésorerie. »

RÉALISATIONS MAJEURES 2024

En 2024, Aramis Group a renforcé sa dynamique opérationnelle pour accélérer la convergence des entités vers un modèle unifié, capitaliser sur son échelle européenne et s’inscrire dans une croissance rentable.

Le partage des savoir-faire a été amplifié, notamment en matière de gestion des flux et de sélection des véhicules, avec des avancées marquées en Autriche et en Espagne.

Le déploiement du modèle « optichannel5 » s’est intensifié avec l’ouverture de centres clients en Italie, Autriche et Espagne, où Clicars a inauguré 4 points de vente en 2024. Ces initiatives soutiennent la croissance des volumes, la notoriété des marques et l’optimisation des flux logistiques, avec d’autres ouvertures prévues dans les 24 à 36 mois.

Le Groupe a continué à déployer sa marketplace interne, en tirant parti de son échelle européenne. Cette initiative lui permet d’enrichir son offre client, de maximiser ses marges et d’optimiser la rotation de ses stocks, tout en s’appuyant sur les disparités de dynamiques entre ses différents marchés.

Aramis Group a également poursuivi le développement de sa plateforme technologique et data, déployant de nouveaux modules pour enrichir l’expérience client et mieux accompagner ses équipes. La création d’une plateforme de marque homogène, visant à renforcer la cohérence de la proposition de valeur et permettre une mutualisation des coûts marketing à l’avenir, a également concentré des efforts.

Sur le plan financier, le Groupe a amélioré sa productivité et son efficience grâce à la technologie et au partage d’expérience entre entités. Les COCA restent bas grâce à une optimisation continue des conversions et des dépenses marketing.

Enfin, confiant dans son potentiel de croissance profitable et génératrice de cash, Aramis Group a lancé un programme de rachat d’actions en août 2024 pour couvrir ses plans d’attribution d’actions de performance, consolidant ainsi l’implication de ses salariés, déjà actionnaires à hauteur de 0,86 % du capital6.

ACTIVITÉ ANNUELLE 2024

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C annuels 2024

En unités En données publiées FY 2024 FY 2023 Var. % Voitures reconditionnées 87 541 78 441 +11,6% Voitures pré-immatriculées 24 683 13 622 +81,2% Total Volumes B2C 112 224 92 063 +21,9%

Chiffre d’affaires annuel 2024

Par segment

En millions d'euros En données publiées FY 2024 FY 2023 Var. % Voitures reconditionnées 1 512,1 1 391,8 +8,6% Voitures pré-immatriculées 459,1 244,1 +88,1% Total B2C 1 971,2 1 635,8 +20,5% Total B2B 150,6 205,3 -26,7% Total Services 115,8 103,7 +11,6% Chiffre d’affaires 2 237,5 1 944,9 +15,0%

Par pays

En millions d'euros En données publiées FY 2024 FY 2023 Var. % France 935,2 802,1 +16,6% Belgique 289,7 249,3 +16,2% Espagne 310,7 340,1 -8,6% Royaume-Uni 454,1 390,5 +16,3% Autriche 220,2 147,6 +49,2% Italie 27,6 15,2 +81,8% Chiffre d’affaires 2 237,5 1 944,9 +15,0%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (88% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à particuliers – s’établit à 1 971,2 millions d’euros en 2024, en hausse de +20,5% par rapport à 2023, dont un effet volumes de +21,9%. Dans un marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans7 en croissance moyenne en volumes de +4,7%8 en 2024, la proposition de valeur unique d’Aramis Group lui a permis une nouvelle fois de constituer un choix privilégié par les consommateurs et de surperformer le marché en moyenne de 17 points.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’est établi à 1 512,1 millions d’euros, en croissance de +8,6% par rapport à 2023. Les volumes progressent de +11,6% par rapport à 2023, tandis que le prix moyen unitaire recule de -2,6%.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées9 s’élève à 459,1 millions d’euros, en forte hausse de +88,1% par rapport à 2023, dont un effet volumes de +81,2%. Ce segment a connu un retour à la normale plus rapide qu’attendu. Après un deuxième trimestre record, les volumes se sont ensuite stabilisés à un niveau légèrement inférieur aux troisième et quatrième trimestres 2024, sans pour autant freiner la croissance globale du Groupe, qui a intensifié ses efforts sur les volumes de véhicules reconditionnés10.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (7% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 150,6 millions d’euros en 2024, en recul de -26,7% par rapport à 2023. La baisse de cette activité reflète la diminution, sur l’exercice, de la part des approvisionnements d’Aramis Group en véhicules d'occasion auprès des particuliers, dont une partie est revendue en B2B (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms).

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 115,8 millions d’euros en 2024, en progression de +11,6% par rapport à 2023. Après un début d’exercice ralenti par les dynamiques de taux d’intérêt, notamment au Royaume-Uni, la situation s’est stabilisée sur le front des solutions de financement, avec un taux de pénétration moyen consolidé de 43%, contre 46% en 2023.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

Le chiffre d’affaires généré en France en 2024 progresse de +16,6%. La performance de l’entité française d’Aramis Group a bénéficié, d’une part, de sa capacité à saisir des opportunités sur les véhicules pré-immatriculés grâce à son réseau unique de fournisseurs, d’autre part, du dynamisme de son réseau commercial. Pour référence, le marché français11 a progressé de +7% en volumes par rapport à 2023.

Le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni ressort pour sa part en hausse de +16,3%. Les volumes vendus affichent là aussi une orientation fortement positive, ce qui constitue une véritable performance compte tenu de la situation dégradée du marché11 sur la période, en recul à la fois en volume (-2%) et en prix.

En Espagne, le chiffre d’affaires a reculé de -8,6%, dont un effet volume de -3%. L'exercice a été axé sur le redressement de la profitabilité, avec des gains de productivité significatifs et une amélioration spectaculaire des marges. Cette performance a contribué à renforcer les résultats consolidés du Groupe et à la révision à la hausse des guidances annuelles 2024. L’Espagne dispose désormais de bases opérationnelles assainies, lui permettant d’envisager la reprise d’une croissance saine dès 2025.

En Belgique, le chiffre d’affaires s’établit en hausse de +16,2%, dont +15% de volumes. L’activité a progressivement accéléré au cours de l’exercice, aboutissant à un quatrième trimestre très dynamique. Le marché11 belge a progressé sur la même période de +11% en volumes.

En Autriche, le chiffre d’affaires bondit de +49,2% par rapport à 2023. Les volumes vendus ont progressé de +57%, et surperforment nettement le marché11 autrichien (+10% en volumes sur la même période).

En Italie enfin, le chiffre d’affaires progresse de +81,8%. Afin de dynamiser commercialement l’entité, l’ouverture d’une agence à Milan a été réalisée en fin d’exercice.

COMPTE DE RÉSULTAT

Synthèse du compte de résultat

En millions d'euros En données publiées FY 2024 FY 2023 Var. % Chiffre d’affaires 2 237,5 1 944,9 +15,0% Marge brute 256,4 198,9 +28,9% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 285 2 161 +5,7% EBITDA ajusté 50,5 9,6 +423,5% Résultat opérationnel 12,2 (20,9) - Résultat opérationnel (hors produit de badwill lié à l'acquisition de Brumbrum) 12,2 (36,3) - Résultat net 5,0 (32,3) - Résultat net (hors produit de badwill lié à l'acquisition de Brumbrum) 5,0 (47,7) -

Marge brute

En 2024, la marge brute s’est élevée à 256,4 millions d’euros, en progression de +28,9% par rapport à 2023. La marge brute unitaire (GPU), soit celle générée par véhicule B2C vendu, atteint 2 285 euros, soit une amélioration significative de près de 125 euros par rapport à l’année précédente.

Cette moyenne masque cependant d’une dynamique contrastée au fil de l’année. Au premier semestre, la GPU s’est établie à 2 153 euros, impactée par une dégradation ponctuelle et exceptionnelle du marché au Royaume-Uni, pesant sur les marges Métal12 et Services13. Au deuxième semestre, en revanche, elle est ressortie à 2 412 euros, portée par des gains opérationnels dans toutes les géographies et un retour à un marché plus normalisé. Des progrès ont permis d’optimiser les marges sur les véhicules vendus, notamment grâce à une sélection affinée des voitures rendue possible par un meilleur partage des savoir-faire au sein du Groupe.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté ressort à 50,5 millions d’euros en 2024, en forte amélioration par rapport aux 9,6 millions d’euros générés en 2023. La progression a été particulièrement marquée entre le 1er semestre (16,2 millions d’euros) et le 2ème semestre (34,3 millions d’euros) de l’exercice.

Outre l’amélioration sensible des marges unitaires détaillée précédemment, Aramis Group a maintenu une gestion rigoureuse de ses frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A). Ces derniers s’établissent à 205,9 millions d’euros en 2024, en hausse limitée de +8,8% par rapport à 2023, compte tenu de la croissance de +22% des volumes sur la période.

Plus en détails, les dépenses marketing restent maitrisées. Elles se sont établies à 33,6 millions d’euros en 2024, en baisse de -11,2% exprimés en coût unitaire (COCA). Aramis Group poursuit ses investissements dans ses marques, avec notamment le lancement d’une campagne de publicité TV en Espagne, tout en améliorant l’efficacité de ses dépenses d’acquisitions de trafic par un travail fin mené sur la conversion de ses prospects.

Les charges de personnel reconnues dans les SG&A se sont pour leur part élevées à 104,1 millions d’euros, en augmentation relativement limitée de +6,6% compte tenu de la croissance de +22% de l’activité et de l’inflation salariale. Elles sont en baisse de -12,4% par véhicule vendu.

Les coûts de livraison des véhicules se sont élevés à 29,2 millions d’euros, en hausse de +16,2% en valeur absolue mais en baisse de -4,7% en coût unitaire.

Enfin, les autres SG&A, qui intègrent notamment les frais généraux et de siège, sont ressortis à 39,0 millions d’euros, en hausse modérée de +9,7%, mais en baisse de -10.0% par unité vendue B2C.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel 2024 ressort en territoire positif à 12,2 millions d’euros contre une perte de -20,9 millions d’euros en 2023, attestant du redressement en cours de la profitabilité du Groupe.

Il se décompose de la manière suivante :

50,5 millions d’euros d’EBITDA ajusté ;

-17,9 millions d’euros de dotations aux amortissements et dépréciations (hors norme IFRS 16) ;

-14,7 millions d’euros de loyers (norme IFRS 16) ;

-2,5 millions d’euros de charges de personnel liées à des acquisitions (reconnaissance progressive dans le compte de résultats consolidé des compléments de prix à venir pour l'acquisition des filiales britanniques et autrichienne) ;

-2,7 million d’euros de charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions ; et

-0,4 million d’euros de frais de restructuration.

Résultat net

Le résultat net au titre de 2024 ressort lui aussi positif à 5,0 millions d’euros contre une perte de -32,3 millions d’euros en 2023

Il intègre notamment un résultat financier de -11,4 millions d’euros, dont un coût de l’endettement financier net de -6,0 millions d’euros, des charges financières sur dettes de location (IFRS16) de -4,5 millions d’euros et d’autres charges financières nettes pour -1,0 millions d’euros. Il intègre également et un produit d’impôt à hauteur de 4,2 millions d’euros.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros En données publiées 30/09/2024 30/09/2023 Var. M€ 31/03/2024 Stocks 222,3 220,3 +2,0 226,9 Créances clients 37,1 39,0 -1,9 51,4 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 37,3 30,1 +7,2 38,8 Dettes fournisseurs 67,1 78,3 -11,2 91,1 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 63,7 44,2 +19,5 67,2 Autres éléments 4,2 2,6 +1,7 2,5 Besoin en fonds de roulement opérationnel 161,7 164,4 -2,7 156,3 En jours de chiffre d'affaires 26 31 - 27

Le montant des stocks s’élève à 222,3 millions d’euros au 30 septembre 2024 quasiment stable par rapport au 30 septembre 2023, en dépit de la croissance de +22% des volumes sur l’exercice. La gestion de ses stocks par Aramis Group, déjà « best in class » sur le marché, a encore progressé dans tous les pays.

Le BFR opérationnel s’établit à 161,7 millions d’euros, en baisse de -2,7 million d’euros par rapport au 30 septembre 2023. Il représente 26 jours de chiffre d’affaires de l’exercice 2024, soit une très nette amélioration de 5 jours par rapport au niveau qui prévalait à fin 30 septembre 2023, et en constante amélioration depuis 3 exercices consécutifs.

Cette performance reflète l’effort soutenu pour améliorer la qualité de l’offre, ainsi que l’optimisation continue des flux logistiques et des processus en usine, rendue possible par le partage au sein d’Aramis Group de savoir-faire entre ses différentes entités et sa progression technologique.

Situation de trésorerie

En millions d’euros En données publiées 30/09/2024 30/09/2023 Dette nette à l'ouverture 82,3 18,4 EBITDA ajusté +50,5 +9,6 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel +2,7 +32,0 Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions -1,0 -1,6 Autres flux de trésorerie liés aux opérations +1,9 -0,2 Sous-total des flux de trésorerie liés aux opérations +54,0 +39,8 Capex -13,7 -19,7 Acquisitions de filiales (hors frais) - -27,2 Autres flux de trésorerie liés aux investissements +2,8 +2,4 Sous-total des flux de trésorerie liés aux investissements -10,9 -44,5 Intérêts payés -4,7 -4,4 Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) -17,1 -17,8 Autres flux de trésorerie lié aux financements

(hors émission et remboursement d'emprunts) +0,0 +0,0 Sous-total des flux de trésorerie liés aux financements -21,8 -22,3 Total des flux de trésorerie +21,3 -27,0 Autres flux de financements sans effets sur la trésorerie - -37,0 Dette nette à la clôture 61,0 82,3

Le Groupe a généré un free cash-flow de +21,3 millions euros sur la période, résultant de l’amélioration de sa rentabilité et de la maitrise de ses stocks.

La génération de trésorerie liée aux opérations s’établit à +54 millions d’euros, essentiellement portée par l’EBITDA généré en 2024 et la bonne maîtrise du BFR.

La consommation de trésorerie liée aux investissements atteint -10,9 millions d’euros, principalement composée des capex. Le Groupe a continué à investir dans ses technologies, avec une mutualisation croissante de ses investissements au niveau du Corporate.

La consommation de trésorerie liée aux financements s’établit à -21,8 millions d’euros, constituée principalement des loyers IFRS16 et des intérêts payés au cours de la période.

La dette nette au 30 septembre 2024 ressort ainsi à 61,0 millions d’euros, en nette baisse par rapport au 30 septembre 2023.

Les équilibres bilanciels du Groupe restent parfaitement sains, avec un ratio de levier14 de 1,2x.

Aramis Group dispose par ailleurs au 30 septembre 2024 de lignes de crédit non tirées et sans conditions à hauteur de 194 millions d’euros environ, dont 74% auprès de son actionnaire de référence, le Groupe Stellantis.

PERSPECTIVES

Le marché des véhicules d’occasion a poursuivi sa normalisation en 2024, retrouvant des équilibres traditionnels avec des prix bien en deçà des niveaux atteints au pic de la crise.

Aramis Group anticipe un retour du marché des véhicules d’occasion à une dynamique légèrement croissante pour les années à venir, et est très confiant dans sa capacité à poursuivre sans contrainte son développement et renforcer son leadership européen.

Pour atteindre ses objectifs, le Groupe s’appuiera sur deux piliers stratégiques :

La convergence autour de son système opérationnel unique et une meilleure capitalisation sur sa plateforme européenne : cela implique d’unifier les pratiques internes et les outils technologiques tout en tirant davantage parti de son échelle paneuropéenne ;

: cela implique d’unifier les pratiques internes et les outils technologiques tout en tirant davantage parti de son échelle paneuropéenne ; « Raise the bars » : cela signifie améliorer en continu son système opérationnel, enrichir l’expérience client et utiliser la technologie ainsi que l’intelligence artificielle pour renforcer les équipes dans l’ensemble de l’organisation.

Par ailleurs, souhaitant inscrire sa croissance dans une dynamique durable et créatrice de valeur, Aramis Group vise un équilibre optimisé entre croissance, marges et génération de trésorerie. Pour 2025, les objectifs fixés sont les suivants :

Une croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés vendus à particulier, pour une croissance totale des volumes de véhicules vendus « high single digit », à périmètre constant ;

Un EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d’euros ;

Une amélioration continue du BFR opérationnel en jours de chiffre d’affaires.





***

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 26 novembre 2024, le Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états financiers consolidés pour l’exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. Les procédures d’audit sont en cours de finalisation.

Prochaine information financière :

Activité du premier trimestre 2025 : 28 janvier 2025 (après bourse)

Résultats du premier semestre 2025 : 19 mai 2025 (après bourse)

Activité du troisième trimestre 2025 : 24 juillet 2025 (après bourse)

Résultats annuels 2025 : 25 novembre 2025 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2023, déposé par l'AMF sous le numéro D. 23-0864 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

*

ANNEXES

État du résultat net

En milliers d'euros Exercice

2023-2024 Exercice

2022-2023 Chiffre d’affaires 2 237 537 1 944 810 Achats consommés (1 859 131) (1 636 973) Autres achats et charges externes (172 092) (159 579) Impôts et taxes (6 201) (6 045) Charges de personnel (141 537) (127 448) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (2 660) (987) Charges de personnel liées à des acquisitions (2 511) (9 991) Dotation aux provisions et dépréciations (7 194) (5 153) Frais liés à des opérations (14) (2 113) Autres produits opérationnels 3 282 2 657 Autres charges opérationnelles (4 624) (3 923) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations 44 855 (4 746) Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (17 917) (16 848) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (14 733) (14 693) Excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix - 15 375 Résultat opérationnel 12 206 (20 911) Coût de l'endettement financier net (5 960) (5 769) Charges financières sur dettes de location (4 489) (4 076) Autres produits financiers 30 418 Autres charges financières (985) (1 937) Résultat financier (11 404) (11 364) Résultat avant impôt 801 (32 275) Impôt sur le résultat 4 212 (58) Résultat net 5 013 (32 333) Attribuable aux propriétaires de la société 5 013 (32 333) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 30/09/2024 31/03/2024 30/09/2023 Goodwill 65 121 64 437 64 118 Autres immobilisations incorporelles 59 112 60 897 61 017 Immobilisations corporelles 36 018 38 820 41 188 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 98 516 96 392 98 091 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 219 1 238 1 157 Actifs d'impôt différé 9 491 2 018 1 904 Actifs non courants 269 477 263 802 267 475 Stocks 222 314 226 924 220 336 Actifs cédés avec engagement de rachat 2 600 3 874 5 010 Créances clients 37 111 51 433 38 972 Créances d'impôt exigible 959 309 437 Autres actifs courants 39 322 40 864 32 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 012 29 937 49 040 Actifs courants 339 318 353 342 346 241 Total de l'actif 608 795 617 144 613 717 Capital 1 657 1 657 1 657 Primes d'émission 271 165 271 165 271 165 Réserves de consolidation (90 227) (91 100) (59 683) Ecarts de conversion 2 583 874 93 Résultat attribuable aux propriétaires de la société 5 013 (13 340) (32 333) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 190 190 169 256 180 899 Participations ne donnant pas le contrôle - - - Total des capitaux propres 190 190 169 256 180 899 Dettes financières non courantes 42 873 43 653 43 622 Dettes de location non courantes 88 031 85 679 86 626 Provisions non courantes 5 098 3 302 2 508 Passifs d'impôt différé 9 166 8 750 8 383 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes 18 498 23 515 21 560 Autres passifs non courants 4 319 2 644 2 754 Passifs non courants 167 984 167 543 165 453 Dettes financières courantes 69 762 77 209 101 864 Dettes de location courantes 14 658 14 154 13 529 Provisions courantes 5 739 4 676 5 662 Dettes fournisseurs 67 068 91 108 78 291 Passifs d'impôt exigible 1 239 561 503 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes 6 222 4 667 1 000 Autres passifs courants 85 932 87 970 66 517 Passifs courants 250 620 280 346 267 365 Total des capitaux propres et passifs 608 795 617 144 613 717

État des flux de trésorerie

En milliers d'euros Exercice

2023-2024 Exercice

2022-2023 Résultat net 5 013 (32 333) Elimination des amortissements et provisions 35 377 34 296 Elimination de l'impôt sur les bénéfices (4 212) 58 Elimination du résultat financier 11 404 11 364 Elimination de l'excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix - (15 015) Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement 892 389 Coût des paiements fondés sur des actions 2 660 987 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (42) (0) Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions 2 159 8 400 Variation du besoin en fonds de roulement 3 363 31 066 Impôt payé (2 597) 580 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles 54 018 39 792 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (13 712) (19 705) Cession d'immobilisations 2 992 2 469 Variation des prêts et autres actifs financiers (62) (63) Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (100) (2 457) Intérêts reçus 10 0 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (10 872) (19 756) Augmentations (réductions) de capital 0 2 Emissions d'emprunts 45 019 50 549 Remboursements d'emprunts (86 598) (68 972) Achat/vente d'actions propres (649) 76 Intérêts payés (11 636) (8 511) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus 23 (1 230) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement (53 842) (28 085) Incidence de la variation des taux de change 149 180 Variation de trésorerie (10 548) (7 869) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 47 485 55 354 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 36 937 47 485

Réconciliation de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En milliers d'euros En données publiées Exercice

2023-2024 Exercice

2022-2023 Var. % Chiffre d'affaires 2 237 537 1 944 810 +15,0% Achats consommés (1 859 131) (1 636 973) +13,6% Marge brute (base données consolidées) 378 406 307 837 +22,9% Frais de transport et coûts de reconditionnement (122 004) (108 919) +12,0% Marge brute 256 402 198 918 +28,9% Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 112 224 92 063 +21,9% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 285 2 161 +5,7%

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros En données publiées Exercice

2023-2024 Exercice

2022-2023 Var. % Résultat opérationnel avant amortissement

et dépréciation d'immobilisations 44 855 (4 746) na Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions 2 660 987 +169,6% Charges de personnel liées à des acquisitions 2 511 9 991 -74,9% Frais liés à des opérations 14 2 113 -99,4% Frais de restructuration 439 1 301 -66,2% EBITDA ajusté 50 474 9 642 +423,5%

Calcul détaillé du besoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros En données publiées 30/09/2024 31/03/2024 30/09/2023 Stocks 222 314 226 924 220 336 Créances clients 37 111 51 433 38 972 Dettes fournisseurs (67 068) (91 108) (78 291) Autres actifs courants 39 322 40 864 32 446 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : - Créances sur personnel et organismes sociaux (342) (336) (300) - Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (353) (404) (485) - Autres éléments non liés au BFR opérationnel (1 365) (1 340) (1 557) Autres passifs courants (85 932) (87 970) (66 517) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : - Dettes sociales 20 300 18 504 16 501 - Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 1 143 1 159 4 697 - Dette sur acquisition de titres - 100 100 - Eléments du poste "autres dettes" non liés à des primes

à la conversion et bonus écologiques 813 1 023 1 037 Produits constatés d'avance - non courant (4 220) (2 533) (2 567) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 161 721 156 316 164 372 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois (B) 2 237 537 2 102 334 1 944 810 Besoin en fonds de roulement opérationnel en jours de chiffre d'affaires

(A/B multiplié par 365) 26 27 31

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros En données publiées 30/09/2024 31/03/2024 30/09/2023 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 67 503 72 352 49 586 Dettes financières diverses 30 454 33 648 80 238 Découverts bancaires 74 599 1 555 Trésorerie et équivalents de trésorerie (37 012) (29 937) (49 040) Dette financière nette 61 020 76 662 82 339 Dettes de location 102 689 99 833 100 155 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) 14 603 14 263 14 106 Endettement financier net IFRS 178 312 190 758 196 600





1 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction clients, au 30 septembre 2024

2 Employee Net Promoter Score, un indicateur permettant de mesurer l'engagement des employés, au 30 septembre 2024

3 Marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group – marché en croissance de +4,7%

4 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

5 Stratégie marketing qui privilégie le canal le plus adapté, en ligne ou hors ligne, pour chaque interaction, assurant une personnalisation optimale en fonction des comportements et préférences des clients

6 Nombre de collaborateurs actionnaires au nominatif ou via le FCPE Aramis Group

7 Cœur du marché d’Aramis Group

8 Source : S&P Global et Aramis Group, sur les 6 pays où opère Aramis Group

9 Pour rappel, seules les filiales françaises et belges d’Aramis Group vendent des véhicules pré-immatriculés

10 Certaines dynamiques de substitution peuvent exister entre les véhicules pré-immatriculés et les véhicules d’occasion reconditionnés les plus récents. Ainsi, un ralentissement de la croissance sur le segment des véhicules reconditionnés récents s’accompagne souvent d’une accélération des ventes de véhicules pré-immatriculés, et inversement

11 Marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, source S&P Global et Aramis Group

12 Contribution à la marge brute de la vente des véhicules en tant que tels

13 Contribution à la marge brute de la vente de services additionnels

14 Dette nette / EBITDA ajusté

