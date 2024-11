BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour le premier semestre de l’exercice 2024/2025

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour le premier semestre de l’exercice 2024/2025

Un chiffre d'affaires en croissance de 11 % à 495,1 millions d’euros porté par une forte activité estivale dans le Resort, par l’ouverture du restaurant Amazónico le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023.

Un résultat d’exploitation en progression et qui s’établit à 93,9 millions d’euros et un résultat net largement positif à 119,7 millions d’euros qui confirment la solidité du modèle financier du Groupe S.B.M.

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« La saison estivale 2024 a confirmé la cohérence et la complémentarité de notre offre et l’attractivité globale de notre Resort. L’activité hôtelière s’est révélée particulièrement performante. La restauration s’est également bien tenue, tirée par l’engouement généré par le premier exercice de l’été pour Amazonico Monte-Carlo, et par le succès continu du Café de Paris. Ces performances pour le premier semestre, en hausse par rapport à l’exercice précédent sur la même période, renforcent notre conviction que nous devons poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de développement dans tous les secteurs : Jeux, Hôtellerie, Restauration, immobilier, sans oublier la conception de relais de croissance à l’international. »

Lors de sa réunion des 25 et 26 novembre 2024, le Conseil d’Administration, présidé par Stéphane Valeri, a arrêté les comptes semestriels de l’exercice 2024/2025, clos le 30 septembre 2024 et établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 1er semestre 1er semestre

2023/2024 2024/2025

Chiffre d'Affaires Consolidé 445,6 495,1

Résultat Opérationnel 89,1 93,9

Résultat Financier 22,4 25,7

Résultat Net (part du Groupe) 111,5 119,7

COMPTES SEMESTRIELS

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2024/2025 s’élève à 495,1 millions d’euros, en hausse de 49,6 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 16 % à 289,8 millions d’euros portées par l’ouverture du restaurant Amazónico Monte-Carlo le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023, mais également par un taux d’occupation et des prix moyens hôteliers en progression sur la saison estivale,

un chiffre d’affaires jeux au même niveau que l’exercice précédent à 127,7 millions d’euros. Malgré une augmentation du volume des mises en jeux de table et aux appareils automatiques, le chiffre d’affaires des appareils automatiques est en légère baisse compte tenu d’un aléa défavorable sur la période, ce qui correspond à la nature de ce type d’activité,

un chiffre d’affaires des activités locatives record de 74 millions d’euros porté par la mise en location progressive des nouveaux espaces commerciaux disponibles au complexe rénové du Café de Paris, ainsi que l’application contractuelle des indexations de loyers.





Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 93,9 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 89,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les résultats opérationnels des secteurs hôtelier et locatif sont en augmentation en lien avec la croissance de l’activité. Cette augmentation est partiellement compensée par une baisse du résultat opérationnel du secteur jeux et une augmentation des charges de structure en lien avec la croissance de l’activité, qui correspond à la volonté du Groupe S.B.M., initiée au cours du 1er semestre 2023/2024, de renforcer ses équipes de management.

Le résultat financier est positif de 25,7 millions d’euros contre un résultat financier de 22,4 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2023/2024. Cette bonne performance du résultat financier s’explique principalement par la bonne rentabilité des placements financiers du Groupe ainsi que par la diminution de la charge de notre endettement financier brut.

Le résultat net consolidé – part du groupe s’élève à 119,7 millions d’euros contre 111,5 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2023/2024.

La capacité d’autofinancement des six premiers mois de l’exercice 2024/2025 s’établit à 136,8 millions d’euros contre 128,8 millions d’euros pour la même période de l’exercice passé, grâce à l’augmentation du résultat opérationnel avant amortissements de 10,2 millions d’euros en lien avec la croissance de l’activité.

Au 30 septembre 2024, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette d’endettement positive de 192,2 millions d’euros contre une situation de trésorerie nette d’endettement positive de 68,9 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2023/2024.

Au cours du semestre, la poursuite du programme d’investissement a représenté un décaissement de 41,5 millions d’euros, avec notamment les décaissements liés à la finalisation de la rénovation du Café de Paris et à l’ouverture du restaurant Amazónico Monte-Carlo.

PERSPECTIVES – PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE A VENIR

L’activité du Groupe S.B.M. sur les six premiers mois du nouvel exercice 2024/2025 s’inscrit donc dans une forte dynamique de croissance par rapport à l’exercice précédent.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant, l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2024/2025.

Examen limité des comptes au moment de la présente publication

Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2024 ont été déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et sont consultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante : https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/rapports-financiers/. Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Monaco, le 26 novembre 2024

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

