Lannion, le 27 novembre 2024– 8h00

LUMIBIRD : PROJET EXPLORATOIRE DE VENTE DE LA DIVISION MEDICALE

Suite à des rumeurs de marché, Lumibird (FR0000038242 - LBIRD) confirme qu'elle explore actuellement la vente potentielle de sa division médicale.

Lumibird est à un stade très préliminaire du process et il n’il y a aucune certitude quant à son issue.

La société communiquera en temps voulu conformément à la réglementation en vigueur.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Pièce jointe