27th November 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 26th November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 27,322 Lowest price per share (pence): 820.00 Highest price per share (pence): 828.00 Weighted average price per day (pence): 823.4435

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,858,565 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,858,565 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 823.4435 27,322 820.00 828.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 26 November 2024 08:25:03 889 825.00 XLON 00312401613TRLO1 26 November 2024 08:25:03 16 825.00 XLON 00312401612TRLO1 26 November 2024 08:27:57 107 824.00 XLON 00312404114TRLO1 26 November 2024 08:30:12 27 824.00 XLON 00312405867TRLO1 26 November 2024 08:30:12 67 824.00 XLON 00312405866TRLO1 26 November 2024 08:30:12 13 824.00 XLON 00312405865TRLO1 26 November 2024 08:32:27 107 824.00 XLON 00312407455TRLO1 26 November 2024 08:34:45 40 824.00 XLON 00312409169TRLO1 26 November 2024 08:34:45 65 824.00 XLON 00312409168TRLO1 26 November 2024 08:34:45 2 824.00 XLON 00312409167TRLO1 26 November 2024 08:37:09 1 824.00 XLON 00312411108TRLO1 26 November 2024 08:37:09 73 824.00 XLON 00312411107TRLO1 26 November 2024 08:37:09 33 824.00 XLON 00312411106TRLO1 26 November 2024 08:39:32 31 824.00 XLON 00312412885TRLO1 26 November 2024 08:39:32 76 824.00 XLON 00312412884TRLO1 26 November 2024 08:55:21 26 824.00 XLON 00312425264TRLO1 26 November 2024 09:05:10 53 824.00 XLON 00312434051TRLO1 26 November 2024 09:05:18 50 824.00 XLON 00312434155TRLO1 26 November 2024 09:05:33 322 823.00 XLON 00312434441TRLO1 26 November 2024 09:11:45 103 821.00 XLON 00312439207TRLO1 26 November 2024 09:11:45 164 821.00 XLON 00312439208TRLO1 26 November 2024 09:25:34 1,311 821.00 XLON 00312449361TRLO1 26 November 2024 09:32:24 103 821.00 XLON 00312454139TRLO1 26 November 2024 10:18:10 29 827.00 XLON 00312468278TRLO1 26 November 2024 10:21:26 1 827.00 XLON 00312468332TRLO1 26 November 2024 10:24:17 15 827.00 XLON 00312468379TRLO1 26 November 2024 10:24:17 155 827.00 XLON 00312468378TRLO1 26 November 2024 10:24:17 120 827.00 XLON 00312468377TRLO1 26 November 2024 10:44:18 106 826.00 XLON 00312469133TRLO1 26 November 2024 10:44:18 61 826.00 XLON 00312469132TRLO1 26 November 2024 10:44:18 142 826.00 XLON 00312469131TRLO1 26 November 2024 10:44:18 10 826.00 XLON 00312469130TRLO1 26 November 2024 10:44:18 250 826.00 XLON 00312469134TRLO1 26 November 2024 10:44:18 24 826.00 XLON 00312469135TRLO1 26 November 2024 10:56:20 271 825.00 XLON 00312469551TRLO1 26 November 2024 10:56:20 54 825.00 XLON 00312469550TRLO1 26 November 2024 11:05:08 198 824.00 XLON 00312469702TRLO1 26 November 2024 11:05:08 19 824.00 XLON 00312469701TRLO1 26 November 2024 11:05:09 69 824.00 XLON 00312469706TRLO1 26 November 2024 11:05:09 296 824.00 XLON 00312469705TRLO1 26 November 2024 11:05:09 12 824.00 XLON 00312469704TRLO1 26 November 2024 11:05:09 147 824.00 XLON 00312469703TRLO1 26 November 2024 12:28:22 89 824.00 XLON 00312471687TRLO1 26 November 2024 12:28:22 150 824.00 XLON 00312471686TRLO1 26 November 2024 12:28:22 230 824.00 XLON 00312471685TRLO1 26 November 2024 12:28:22 24 824.00 XLON 00312471688TRLO1 26 November 2024 13:00:09 205 826.00 XLON 00312472449TRLO1 26 November 2024 13:00:09 196 826.00 XLON 00312472450TRLO1 26 November 2024 13:01:23 136 827.00 XLON 00312472495TRLO1 26 November 2024 13:01:38 11 827.00 XLON 00312472505TRLO1 26 November 2024 13:28:22 106 828.00 XLON 00312473238TRLO1 26 November 2024 13:28:22 106 828.00 XLON 00312473237TRLO1 26 November 2024 13:28:22 319 828.00 XLON 00312473236TRLO1 26 November 2024 13:28:22 526 827.00 XLON 00312473239TRLO1 26 November 2024 13:28:23 297 828.00 XLON 00312473243TRLO1 26 November 2024 13:28:23 401 828.00 XLON 00312473242TRLO1 26 November 2024 13:28:23 75 828.00 XLON 00312473241TRLO1 26 November 2024 13:28:23 53 828.00 XLON 00312473240TRLO1 26 November 2024 13:28:26 48 828.00 XLON 00312473244TRLO1 26 November 2024 13:28:48 421 827.00 XLON 00312473250TRLO1 26 November 2024 13:28:48 145 827.00 XLON 00312473252TRLO1 26 November 2024 13:28:48 490 827.00 XLON 00312473251TRLO1 26 November 2024 13:29:57 157 826.00 XLON 00312473309TRLO1 26 November 2024 13:29:57 161 826.00 XLON 00312473308TRLO1 26 November 2024 13:47:53 100 826.00 XLON 00312473685TRLO1 26 November 2024 13:47:53 90 826.00 XLON 00312473684TRLO1 26 November 2024 13:47:53 10 826.00 XLON 00312473683TRLO1 26 November 2024 13:47:53 107 826.00 XLON 00312473687TRLO1 26 November 2024 13:47:53 283 826.00 XLON 00312473686TRLO1 26 November 2024 13:47:53 106 826.00 XLON 00312473689TRLO1 26 November 2024 13:47:53 283 826.00 XLON 00312473688TRLO1 26 November 2024 13:55:38 214 825.00 XLON 00312473861TRLO1 26 November 2024 13:59:23 200 824.00 XLON 00312473960TRLO1 26 November 2024 14:02:10 102 822.00 XLON 00312474047TRLO1 26 November 2024 14:02:10 206 822.00 XLON 00312474046TRLO1 26 November 2024 14:02:11 38 823.00 XLON 00312474049TRLO1 26 November 2024 14:02:11 381 823.00 XLON 00312474048TRLO1 26 November 2024 14:20:48 294 823.00 XLON 00312474658TRLO1 26 November 2024 14:26:44 10 822.00 XLON 00312474772TRLO1 26 November 2024 14:27:16 414 822.00 XLON 00312474797TRLO1 26 November 2024 14:27:25 1,000 822.00 XLON 00312474803TRLO1 26 November 2024 14:27:25 285 821.00 XLON 00312474804TRLO1 26 November 2024 14:27:25 45 822.00 XLON 00312474805TRLO1 26 November 2024 14:27:25 59 822.00 XLON 00312474807TRLO1 26 November 2024 14:27:25 400 822.00 XLON 00312474806TRLO1 26 November 2024 14:27:25 4 822.00 XLON 00312474808TRLO1 26 November 2024 14:27:27 18 822.00 XLON 00312474810TRLO1 26 November 2024 14:27:27 112 822.00 XLON 00312474809TRLO1 26 November 2024 14:27:29 9 822.00 XLON 00312474812TRLO1 26 November 2024 14:27:31 20 822.00 XLON 00312474815TRLO1 26 November 2024 14:27:35 25 822.00 XLON 00312474817TRLO1 26 November 2024 14:27:40 149 822.00 XLON 00312474820TRLO1 26 November 2024 14:27:43 278 822.00 XLON 00312474821TRLO1 26 November 2024 14:27:47 260 822.00 XLON 00312474823TRLO1 26 November 2024 14:27:47 29 822.00 XLON 00312474824TRLO1 26 November 2024 14:27:49 80 822.00 XLON 00312474825TRLO1 26 November 2024 14:28:26 300 822.00 XLON 00312474845TRLO1 26 November 2024 14:29:49 100 821.00 XLON 00312474888TRLO1 26 November 2024 14:29:49 190 821.00 XLON 00312474887TRLO1 26 November 2024 14:29:49 10 821.00 XLON 00312474886TRLO1 26 November 2024 14:29:49 540 821.00 XLON 00312474889TRLO1 26 November 2024 14:32:09 102 820.00 XLON 00312475046TRLO1 26 November 2024 14:32:09 219 820.00 XLON 00312475045TRLO1 26 November 2024 14:32:09 420 820.00 XLON 00312475049TRLO1 26 November 2024 15:00:12 10 820.00 XLON 00312476196TRLO1 26 November 2024 15:04:29 10 820.00 XLON 00312476436TRLO1 26 November 2024 15:13:01 120 820.00 XLON 00312476814TRLO1 26 November 2024 15:13:01 99 820.00 XLON 00312476813TRLO1 26 November 2024 15:13:01 278 820.00 XLON 00312476812TRLO1 26 November 2024 15:13:01 2 820.00 XLON 00312476811TRLO1 26 November 2024 15:13:02 544 820.00 XLON 00312476815TRLO1 26 November 2024 15:13:02 142 821.00 XLON 00312476816TRLO1 26 November 2024 15:15:00 96 820.00 XLON 00312476914TRLO1 26 November 2024 15:22:24 617 822.00 XLON 00312477395TRLO1 26 November 2024 15:22:34 74 825.00 XLON 00312477408TRLO1 26 November 2024 15:23:31 379 825.00 XLON 00312477443TRLO1 26 November 2024 15:23:31 53 825.00 XLON 00312477442TRLO1 26 November 2024 15:42:56 404 824.00 XLON 00312478254TRLO1 26 November 2024 15:42:57 72 824.00 XLON 00312478257TRLO1 26 November 2024 15:42:57 174 824.00 XLON 00312478256TRLO1 26 November 2024 15:42:57 72 824.00 XLON 00312478255TRLO1 26 November 2024 15:42:57 68 824.00 XLON 00312478259TRLO1 26 November 2024 15:42:57 66 824.00 XLON 00312478258TRLO1 26 November 2024 15:42:57 370 823.00 XLON 00312478260TRLO1 26 November 2024 15:42:57 331 823.00 XLON 00312478263TRLO1 26 November 2024 15:42:57 46 823.00 XLON 00312478262TRLO1 26 November 2024 15:43:29 106 823.00 XLON 00312478287TRLO1 26 November 2024 15:43:29 125 823.00 XLON 00312478286TRLO1 26 November 2024 15:43:29 39 823.00 XLON 00312478285TRLO1 26 November 2024 15:43:29 42 823.00 XLON 00312478284TRLO1 26 November 2024 15:44:43 196 822.00 XLON 00312478347TRLO1 26 November 2024 15:44:43 102 822.00 XLON 00312478349TRLO1 26 November 2024 15:44:43 111 822.00 XLON 00312478348TRLO1 26 November 2024 15:46:25 121 823.00 XLON 00312478389TRLO1 26 November 2024 15:49:15 54 823.00 XLON 00312478457TRLO1 26 November 2024 15:49:15 27 823.00 XLON 00312478456TRLO1 26 November 2024 15:51:33 13 823.00 XLON 00312478594TRLO1 26 November 2024 15:51:33 13 823.00 XLON 00312478593TRLO1 26 November 2024 15:55:53 44 824.00 XLON 00312479069TRLO1 26 November 2024 15:55:58 125 824.00 XLON 00312479073TRLO1 26 November 2024 15:55:58 67 824.00 XLON 00312479072TRLO1 26 November 2024 15:55:58 285 824.00 XLON 00312479074TRLO1 26 November 2024 15:55:58 49 824.00 XLON 00312479076TRLO1 26 November 2024 15:55:58 159 824.00 XLON 00312479075TRLO1 26 November 2024 15:57:25 61 823.00 XLON 00312479185TRLO1 26 November 2024 16:02:13 305 823.00 XLON 00312479412TRLO1 26 November 2024 16:12:50 106 823.00 XLON 00312479983TRLO1 26 November 2024 16:12:50 139 823.00 XLON 00312479982TRLO1 26 November 2024 16:12:50 180 823.00 XLON 00312479981TRLO1 26 November 2024 16:12:51 434 822.00 XLON 00312479984TRLO1 26 November 2024 16:12:56 1,505 822.00 XLON 00312479987TRLO1 26 November 2024 16:13:04 106 822.00 XLON 00312480002TRLO1 26 November 2024 16:13:04 1 822.00 XLON 00312480001TRLO1 26 November 2024 16:14:43 100 823.00 XLON 00312480073TRLO1 26 November 2024 16:14:43 52 823.00 XLON 00312480072TRLO1 26 November 2024 16:14:43 56 823.00 XLON 00312480071TRLO1 26 November 2024 16:14:43 150 823.00 XLON 00312480070TRLO1 26 November 2024 16:14:43 303 823.00 XLON 00312480069TRLO1 26 November 2024 16:15:02 302 824.00 XLON 00312480092TRLO1 26 November 2024 16:17:45 109 824.00 XLON 00312480261TRLO1 26 November 2024 16:17:45 109 824.00 XLON 00312480260TRLO1 26 November 2024 16:17:46 43 823.00 XLON 00312480264TRLO1 26 November 2024 16:17:46 60 823.00 XLON 00312480263TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970